Trading Idee

Der Dow Jones Industrial Average (ISIN: US2605661048) hat den Ausverkauf bei den Technologiewerten zum Wochenstart deutlich besser verkraftet als der Nasdaq.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In der Zeit zwischen Anfang Oktober und Mitte Dezember legte der Dow in acht der vergangenen neun Jahre zu, im Schnitt um knapp 5,5 Prozent. In diesem Jahr liegt er seit dem 1. Oktober erst knapp 1 Prozent im Plus, sodass statistisch noch Luft bleibt. Unterstützung kommt zudem von der Zusammensetzung des Index. Weil er nach Aktienkursen und nicht nach Börsenwert gewichtet ist, haben teure Einzeltitel aus Finanzbranche, Gesundheitswesen und Industrie großes Gewicht, die Chipkonzerne dagegen relativ wenig. Davon profitiert der Dow, solange Anleger Geld aus den Halbleitern in Basiskonsum, Versicherer und Einzelhändler umschichten.

In eigener Sache

Der Dienstag bringt allerdings gleich mehrere Bewährungsproben. Um 14:30 Uhr deutscher Zeit stehen die US-Einzelhandelsumsätze für Oktober an, für die Volkswirte nach dem Plus von 0,8 Prozent im September eine Stagnation erwarten. Nach US-Börsenschluss legt Nvidia Zahlen vor, die ersten ohne Gründer Jensen Huang an der Spitze, und am Donnerstag folgen der Einzelhändler Walmart als Gradmesser für den US-Verbraucher sowie der Börsengang des KI-Entwicklers Anthropic. Am Mittwochabend veröffentlicht die Notenbank zudem das Protokoll ihrer jüngsten Sitzung.

Die größte Gefahr geht von den Zinsen aus. Nach der hartnäckigen Inflation im Oktober preist der Terminmarkt eine Erhöhung des Leitzinses im Dezember mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 85 Prozent ein, und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei gut 5,1 Prozent. Auch die Marktbreite ist schwach. An der New Yorker Börse markieren seit 55 Handelstagen mehr Werte ein neues Tief als ein neues Hoch, die drittlängste Serie seit über zehn Jahren, während Privatanleger so stark investiert sind wie zuletzt am Hoch im Dezember 2021.

Charttechnisch pendelt der Dow seit Oktober zwischen gut 50.500 und gut 53.700 Punkten. Nach dem kurzen Vorstoß auf 53.711 Punkte am 5. November fiel er am Folgetag bis auf 50.993 Punkte zurück und erholte sich danach rasch. Knapp darunter verläuft der steigende gleitende Durchschnitt der vergangenen 200 Tage bei 50.858 Punkten, das Oktobertief liegt bei 50.547 Punkten. Die Kauforder ist deshalb bei 50.900 Punkten knapp über dieser Linie vorgesehen, der Stopp bei 50.500 Punkten knapp unter dem Oktobertief. Das Ziel bei 53.500 Punkten liegt knapp unter dem Hoch vom 5. November. Weil die Knock-out-Schwelle des Scheins nur rund 2,4 Prozent unter dem Einstieg liegt, kann der Index nach den Nvidia-Zahlen mit einer Lücke weit unter den Stopp fallen und den Schein wertlos machen.

Fazit:

Trader könnten bei einem Rücklauf auf 50.900 Punkte eine Long-Position auf den Dow Jones über einen Open-End-Turbo von ING mit der WKN NB6BDB in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 53.500 Punkte eine Rendite von 209,88% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 50.500 Punkten platziert werden, was einem Verlust von 32,49% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 6,46. Der Hebel liegt bei 41,13 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 2,36 Prozent. Die Renditen gelten für den Einstieg bei 50.900 Punkten und einen unveränderten Wechselkurs, aktuell notiert der Schein bei 14,90/14,92 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im Dow Jones investiert.

Dow Jones Industrial Basiswert Dow Jones Industrial Average (ISIN: US2605661048) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent ING ISIN/WKN Hebelprodukt DE000NB6BDB8 / NB6BDB Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 14,90/14,92€ (17.11.2026, 14:14 Uhr) Basispreis variabel 49.701,00 Punkte Knock-out-Schwelle 49.701,00 Punkte Hebel 41,13 Abstand zum Knock-out 2,36% Stop-Loss Call 7,60€ (-32,49%) Ziel Call 34,90€ (+209,88%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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