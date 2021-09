Trading Idee Dt. Lufthansa: Kranich im Sinkflug

In der Politik wird zudem bereits diskutiert, aufgrund der stärker auftretenden Virus-Mutationen nur noch Geimpften und Genesenen den Zugang zum öffentlichen Personenverkehr zu ermöglichen. Das würde den angeschlagenen Fluggesellschaften aber weitere Kunden rauben. CEO Spohr fürchtet bereits einen langen, kalten Winter für die Airline.

Frische Mittel

Für 2021 lautet das bescheidene Ziel, die vorhandene Kapazität mit 40 Prozent auszulasten. Um in die schwarzen Zahlen zu gelangen, wird das wohl nicht ausreichen. Hinzu kommt, dass die umfangreichen Staatskredite zurückgezahlt werden müssen. Am Kapitalmarkt mehren sich bereits die Stimmen, dass eine umfangreiche Eigenkapitalmaßnahme in absehbarer Zeit unausweichlich sein wird.

Hohe Bewertung

Die Analysten der Privatbank Berenberg rechnen zwar mit einer sukzessiven Erholung im Flugverkehr, erwarten zugleich aber ebenfalls eine Kapitalmaßnahme bei der Lufthansa. Zudem sei das Papier im Vergleich zu Wettbewerbern noch immer hoch bewertet. Folglich lautet die Empfehlung, die Lufthansa-Aktie zu verkaufen. Das Kursziel liegt bei 7,00 Euro.

Fazit:

Es bleibt schwierig für den Kranich, der sich zudem in einem technischen Abwärtstrendkanal befindet. Spekulativ orientierte Anleger setzen mit einem Best Unlimited Turbo-Optionsschein der Société Générale auf kurzfristig sinkende Kurse. Dabei halten wir ein Abgleiten der Aktie bis in den Bereich um 7,00 Euro für möglich. Für den Optionsschein sehen wir ein Kurspotenzial von fast 45 Prozent mit einem Kursziel von 2,45 Euro. Den Stop-Loss setzen wir bei 1,25 Euro.

Trading Idee Dt. Lufthansa Basiswert Lufthansa Produktgattung Knock-Out Warrants Investmentrichtung Put Emittent Société Générale ISIN DE000SF7GVL7 / SF7GVL Laufzeit Open end Stand 02.09.2021 11:18 Uhr Kurs Hebelprodukt 1,71 Euro Basispreis variabel 10,03 Euro Knock-out-Schwelle 10,03 Euro Hebel 4,9 Abstand zum Knock-out 19,9 Prozent Stop-Loss 1,25 Euro Ziel 2,45 Euro (+43 %)

Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc-consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt), die dazugehörigen endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

