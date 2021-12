Trading Idee Eckert & Ziegler: Wieder aufwärts

Für die ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) präsentierten die Berliner jedenfalls ein neues Rekordergebnis. Auch begünstigt von einem Sondereffekt stieg der Nettogewinn auf 29,2 Mio. Euro beziehungsweise 1,41 Euro je Aktie. Das entspricht einem Plus von 65 Prozent.

Ziele bestätigt

In der Folge bestätigte das Unternehmen die Ziele für das Gesamtjahr 2021. Demnach soll ein Umsatz zwischen 170 und 180 Mio. Euro erreicht werden. Der Gewinn je Aktie soll rund 1,70 Euro betragen. Zudem läuft es operativ rund: Die Zulassung des Gallium-Generators im wichtigen Markt Brasilien und die Anwendungserweiterung bei einem Radiodiagnostikum versprechen weiteres Wachstum.

Weiteres Kurspotenzial

Inwieweit die jüngsten, pandemiebedingten Beschränkungen den Berlinern die Suppe versalzen, ist noch offen. Allerdings dürften diese schlimmstenfalls temporäre Belastungen darstellen. Die Analysten von Hauck & Aufhäuser haben in ihrer jüngsten Einschätzung die Kaufempfehlung für das Papier erneuert. Das Kursziel liegt bei 172 Euro.

Fazit:

Ungeachtet der nächsten Pandemie-Welle setzt Eckert & Ziegler die starke operative Entwicklung fort. Spekulativ orientierte Anleger setzen mit einem Turbo Long von Morgan Stanley auf kurzfristig steigende Kurse. Dabei halten wir einen Anstieg der Aktie bis in den Bereich um 115 bis 120 Euro für möglich. Für den Optionsschein sehen wir ein Kurspotenzial von rund 60 Prozent mit einem Kursziel von 3,00 Euro. Den Stop-Loss setzen wir bei 1,40 Euro.

Trading Idee Eckert & Ziegler Basiswert Eckert & Ziegler Produktgattung Knock-Out Warrants Investmentrichtung Call Emittent Morgan Stanley ISIN DE000MA6YE67 / MA6YE6 Laufzeit Open end Stand 09.12.2021 11:21 Uhr Kurs Hebelprodukt 1,84 Euro Basispreis variabel 78,69 Euro Knock-out-Schwelle 78,69 Euro Hebel 5,0 Abstand zum Knock-out 18,9 Prozent Stop-Loss 1,40 Euro Ziel 3,00 Euro (+63 %)

Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc-consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt), die dazugehörigen endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

