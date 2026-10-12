Trading Idee: Erdgas — US-Exporte laufen auf Rekordniveau

Trading Idee

Der Preis für US-Erdgas gibt zum Wochenauftakt leicht nach. Der richtungweisende Terminkontrakt auf den Referenzpreis Henry Hub zur Lieferung im November kostet am Vormittag 3,13 US-Dollar je Million British Thermal Units (MMBtu), der in den USA üblichen Energieeinheit. Damit hält er sich klar über der Marke von 3 Dollar, unter der Erdgas den Sommer über fast durchgehend notiert hatte. Ende September war der Preis innerhalb weniger Tage bis auf 3,41 Dollar gestiegen.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Aufwärtstrend bei Henry Hub Gas ist klar intakt und der Boden um 2,70 Dollar könnte ein langfristiger solider Boden sein, der über einen sehr langen Zeitraum nicht mehr erreicht werden könnte. Kurzfristig ist mit einem weiteren Kursanstieg zu rechnen, solange der 10er-EMA bei 3,11 Dollar bzw. der 200er-EMA bei 3,08 Dollar im Tageschart nicht mehr nachhaltig nach unten durchbrochen werden. Geht es doch tiefer, wäre der Aufwärtstrend weiter intakt, solange der 50er-EMA im 2,99 Dollar verteidigt werden kann. Erdgas könnte sich am Beginn einer langen Aufwärtsbewegung befinden. Das nächste Kursziel wäre am Widerstand um 3,40 Dollar zu sehen.

In eigener Sache

Anders als in Europa ist Gas in den USA reichlich vorhanden. Die Förderung erreichte im September einen neuen Tagesrekord und liegt seit Jahresbeginn fast 4 Prozent über dem Vorjahr, getragen vor allem vom Permian-Becken in Texas und vom Haynesville-Gebiet in Louisiana. Während der Preis für europäisches Gas seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar bis Ende September um rund 127 Prozent stieg und der asiatische Vergleichspreis um rund 145 Prozent, legte Henry Hub im selben Zeitraum nur um rund 7 Prozent zu.

Genau dieser Abstand ist der Kern der Idee. Weil Flüssigerdgas, kurz LNG, in Europa und Asien zuletzt rund das Achtfache des US-Preises erzielte, laufen die amerikanischen Exportanlagen an der Kapazitätsgrenze. Die Gasmenge, die im September in die LNG-Terminals floss, stieg auf durchschnittlich 18,0 Milliarden Kubikfuss pro Tag und damit um gut 4 Prozent gegenüber August. Zusätzliche Kapazität kam Ende August mit der dritten Ausbaustufe des Terminals Corpus Christi in Texas hinzu, und auch die Lieferungen per Pipeline nach Mexiko erreichten einen Rekord für den Monat September. Insgesamt lag die Nachfrage einschliesslich Exporten im September 5 Prozent über dem Vorjahr.

Mit der beginnenden Heizperiode kommt im Inland die zweite Stütze hinzu. Für den Nordosten der USA, die wichtigste Heizgasregion, sagen die Meteorologen für Mitte Oktober kühlere Temperaturen als üblich voraus. Die US-Energiebehörde EIA rechnete in ihrem Septemberausblick für 2026 mit einem durchschnittlichen Preis von 3,43 Dollar je MMBtu und für 2027 mit 3,28 Dollar. Der Trade setzt darauf, dass der Preis erneut in Richtung des Septemberhochs läuft, und zielt auf 3,38 Dollar.

Gegen einen stärkeren Anstieg sprechen die gut gefüllten Speicher. Ende September lagerten 3.415 Milliarden Kubikfuss in den US-Speichern, 2,4 Prozent mehr als im Fünfjahresschnitt, wenn auch knapp 4 Prozent weniger als vor einem Jahr. Bis Ende Oktober erwartet die EIA rund 4.000 Milliarden Kubikfuss, den zweithöchsten Stand für diesen Zeitpunkt seit Beginn der Aufzeichnungen. Ein milder Herbst würde diesen Puffer kaum angreifen. Zudem gilt der Ende September berichtete Ausfall einer Pipeline als ein Auslöser des jüngsten Preissprungs, nach einer Reparatur könnte der Effekt schnell verpuffen. Erdgas zählt zu den schwankungsreichsten Rohstoffen, Tagesbewegungen von 5 Prozent und mehr sind keine Seltenheit.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf Erdgas über einen Open-End-Turbo von ING mit der WKN NB7AGW in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 3,38 Dollar eine Rendite von 38,18% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 2,90 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 38,18% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 1,00. Der Hebel liegt bei 5,08 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 18,79 Prozent.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Erdgas investiert.

Trading-Idee: Erdgas Basiswert Henry Hub Natural Gas Future Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent ING ISIN/WKN Hebelprodukt DE000NB7AGW7 / NB7AGW Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 0,54/0,55€ (12.10.2026, 12:29 Uhr) Basispreis variabel 2,54€ Knock-out-Schwelle 2,54€ Hebel 5,08 Abstand zum Knock-out 18,79% Stop-Loss Call 0,34€ (-38,18%) Ziel Call 0,76€ (+38,18%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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