Trading Idee: EUR/USD - Neue Aufwärtskorrektur zum 10er-EMA

Der 10er-EMA bildet bei EUR/USD oft die Begrenzung einer Aufwärtskorrektur im bestehenden Abwärtstrend. Im Bereich des 10er-EMA dreht EUR/USD dann in der Regel wieder nach unten ab. Es bietet sich daher im Bereich des 10er-EMA eine neue Short-Position an. Der Abwärtstrend ist im EUR/USD klar intakt. Unter dem 10er-EMA ist kurzfristig, unter dem 50er-EMA ist mittelfristig mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Sollte EUR/USD hingegen nachhaltig über den 10er-EMA nach oben durchbrechen, wäre für die Bären noch alles im grünen Bereich, solange der 50er-EMA bei aktuell 1,183 Dollar nicht deutlich überschritten wird.

Fazit:

Es bietet sich eine Short-Position mit einem Open End Turbo auf EUR/USD (UE86J0) der UBS an. Das Kursziel befindet sich im Bereich der Unterstützung von 1,165 Dollar. Der Stopp könnte über dem Verlaufshoch vom 13. August bei 1,180 Dollar platziert werden.

Trading Idee: EUR/USD Basiswert EUR/USD (ISIN: EU0009652759) Produktgattung Open End Turbo-Optionsschein Emittent UBS ISIN/WKN Hebelprodukt DE000UE86J08 / UE86J0 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Put (Datum) 5,92/5,93€ (23.08.2021, 11:55 Uhr) Basispreis variabel 1,241$ Knock-out-Schwelle 1,241$ Hebel 16,84 Abstand zum Knock-out 5,91% Stop-Loss Put 5,28€ Ziel Put 6,56€ (+11,00%)

