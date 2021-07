Trading Idee Facebook: Attacke abgewehrt

Eine Klage gegen Facebook, in der von der US-Wettbewerbsbehörde und zahlreichen Bundesstaaten eine Monopolstellung des Unternehmens moniert wurde, ist von einem US-Richter abgewiesen worden. Dem Richter fehlten eindeutige Belege für einen fehlenden Wettbewerb.

Neues Allzeithoch

Zwar kann die Wettbewerbsbehörde darauf noch mit einer Anpassung der Klage reagieren, aber klar ist damit schon jetzt: Die Hürde für ein rechtliches Vorgehen gegen Facebook ist sehr hoch. Das hat der Aktie einen neuen Schub gegeben, die mit viel Schwung auf ein neues Allzeithoch gestiegen ist.

Weiteres Potenzial

Die Rally muss aber noch nicht beendet sein, die Analysten von JPMorgan sehen nach der positiven Entscheidung des Richters ein Kursziel von 390 US-Dollar, was immerhin einem weiteren Aufwärtspotenzial von 10 Prozent entspricht. Der Treiber könnten gute Ergebnisse für das zweite Quartal sein, nachdem Facebook schon in den ersten drei Monaten des Jahres eine Gewinnsteigerung um rund 90 Prozent zum Vorjahr erzielt hatte.

Fazit

Wer darauf setzen will, dass die Aktie von Facebook den Rekordkurs fortsetzt, kann dafür einen Open End Turbo Call Optionsschein der UBS mit einem Hebel von 4,6 nutzen. Wir sehen ein Kurspotenzial für den Schein von rund 40 Prozent und ein Kursziel von 9,00 Euro, den Stop-Loss setzen wir bei 4,50 Euro.

Trading Idee Facebook Basiswert Facebook Produktgattung Knock-Out Warrants Investmentrichtung Call Emittent UBS ISIN DE000UE7TED0 / UE7TED Laufzeit Open end Stand 02.07.2021 10:00 Uhr Kurs Hebelprodukt 6,47 Euro Basispreis variabel 278,31 Dollar Knock-out-Schwelle 278,31 Dollar Hebel 4,6 Abstand zum Knock-out 21,5 Prozent Stop-Loss 4,50 Euro Ziel 9,00 Euro (+39,1 %)

Disclaimer:

