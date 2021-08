Trading Idee Fielmann: Noch mehr Tempo

Dabei beschleunigte sich im sequenziellen Vergleich sogar noch das Erholungstempo. Hatte Fielmann im ersten Quartal einen Gewinnsprung von schon stattlichen 135 Prozent ausweisen können, ging es im zweiten Quartal sogar um knapp 163 Prozent gegenüber dem Vorjahr nach oben. Und das Unternehmen hat sich noch mehr vorgenommen.

Starke Prognosen

So rechnet man auf der Umsatzseite mit einem Anstieg auf mehr als 1,9 Milliarden Euro bei den externen Umsätzen und bei den Gruppen-Umsätzen mit 1,7 Milliarden Euro. Damit würde man nicht nur die Corona-bedingt schwächeren 2020er Zahlen übertreffen, sondern auch deutlich die Umsätze aus dem Jahr 2019. Wobei möglicherweise noch externes Wachstum mit hinzukommt. Denn Fielmann wird Interesse nachgesagt, bei Filialen, die von EssilorLuxottica derzeit zum Verkauf gestellt wurden, ebenfalls zugreifen zu wollen.

Gelingt der Ausbruch?

Insgesamt reagierte die Aktie auf die neuen Zahlen mit einem starken Kurszuwachs im heutigen Tagesverlauf, der sogar kurzfristig bis an die 200-Tage-Linie heranreichte. Die dürfte zwar nicht gleich geknackt werden, aber es könnte sich nach einer Seitwärtsbewegung in den vergangenen drei Wochen ein Ausbruchs-Szenario nach oben ergeben. Wenn dem so wäre, könnte die Aktie in Richtung 70 Euro laufen.

Fazit

Spekulativ aufgestellte Anleger, die hier ebenfalls auf eine Trendwende in der Charttechnik setzen wollen, können dazu auch einen Call-Optionsschein einsetzen. Wir empfehlen einen Mini Future Bull der HypoVereinsbank mit einem Hebel von 6,8. Wir trauen diesem Papier ein Gewinnpotenzial von gut 50 Prozent zu mit einem Kursziel bei 1,50 Euro. Den Stop-Loss setzen wir bei 0,70 Euro.

Übrigens, bei Produkten dieses Emittenten gibt es eine Aktion namens Cashback Trading. Anleger können bei der Mehrzahl an Banken oder Brokern die Ordergebühren von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat zurückerstattet bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Trading Idee Fielmann Basiswert Fielmann Produktgattung Knock-Out Warrants Investmentrichtung Call Emittent HypoVereinsbank ISIN DE000HZ25D00 / HZ25D0 Laufzeit Open end Stand 26.08.2021 11:32 Uhr Kurs Hebelprodukt 0,97 Euro Basispreis variabel 55,84 Euro Knock-out-Schwelle 58,40 Euro Hebel 6,8 Abstand zum Knock-out 10,7 Prozent Stop-Loss 0,70 Euro Ziel 1,50 Euro (+54,6 %)

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc-consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt), die dazugehörigen endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com