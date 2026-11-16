Trading Idee: Friedrich Vorwerk — Netzausbau treibt die Marge, Ziel 80 Euro

Trading Idee

Die Aktien von Friedrich Vorwerk (ISIN: DE000A255F11) ziehen nach einer Kurszielanhebung durch die Privatbank Berenberg an.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 13 Prozent auf 228,3 Millionen Euro, das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) sogar um 58 Prozent auf 80,9 Millionen Euro. Damit blieben vom Umsatz 35,4 Prozent als EBITDA übrig, ein Rekordwert. Möglich machten das deutlich gesunkene Materialkosten und mehr Aufträge in Arbeitsgemeinschaften mit anderen Baufirmen, die bessere Margen abwerfen. Bis Dezember rechnet der Konzern nun mit einem Umsatz von 760 bis 790 Millionen Euro und einem EBITDA von 220 bis 230 Millionen Euro, nachdem zuvor 730 bis 780 Millionen Euro und 180 bis 200 Millionen Euro angepeilt waren.

In eigener Sache

Hinter dem Wachstum steht der Umbau der deutschen Energieversorgung. Vorwerk verlegt Erdkabel für den Stromtransport, baut Gasleitungen und bereitet Teile des geplanten Wasserstoff-Kernnetzes vor, das bundesweit rund 9.000 Kilometer umfassen soll. Für den Ausbau der Stromnetze sind bis 2045 Investitionen von rund 320 Milliarden Euro vorgesehen. Größter Anteilseigner ist mit gut 40 Prozent die Industrieholding MBB, die ihren Anteil zuletzt schrittweise verringert hat.

Ein Schönheitsfehler ist die Auftragslage. In den ersten neun Monaten gingen Bestellungen über 618 Millionen Euro ein, 24 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, und der Auftragsbestand schrumpfte um 19 Prozent auf knapp 1,25 Milliarden Euro. Das Analysehaus Jefferies sieht darin eine offene Frage für die künftige Ertragskraft und rät mit einem Ziel von 72 Euro zum Halten. Für das vierte Quartal stellt das Management zudem eine schwächere Marge von rund 30 Prozent in Aussicht, weil die Wintermonate weniger Arbeitstage bieten und Frost Baustellen stilllegen kann. Auch qualifizierte Schweißer sind knapp.

Auf zwölf Monate gerechnet verdiente Vorwerk 6,36 Euro je Aktie, beim aktuellen Kurs ergibt das ein KGV von gut 12, während der Gesamtmarkt im Schnitt auf knapp 17 kommt. Die vier Analysten, die die Papiere regelmäßig bewerten, trauen ihnen im Mittel 91,50 Euro zu. Das Jahreshoch bei 103 Euro liegt auch nach dem jüngsten Anstieg noch rund 25 Prozent über dem aktuellen Kurs.

Rückenwind aus dem Umfeld ist allerdings nicht garantiert. Industrie- und Versorgerwerte, die an der Börse mit dem Bau von Rechenzentren und Netzen in Verbindung gebracht werden, haben seit dem Sommer weltweit deutlich an Wert verloren, und am Dienstag legt der Chipkonzern Nvidia Zahlen vor, an denen sich die Stimmung für das ganze Thema entscheiden dürfte. Nach dem Tagesgewinn von mehr als 4 Prozent ist der Einstieg deshalb erst bei einem Rücklauf auf 75 Euro vorgesehen, etwa dort, wo die Titel in den Tagen zuvor noch scheiterten. Die Titel notieren aktuell auf dem höchsten Kursstand seit Mai sowie über allen drei wichtigen EMAs und der Ichimoku-Wolke. Alles Stärkesignale, so dass Rücksetzer einzukalkulieren sind, aber ein langfristiger Kursrückgang aktuell eher unwahrscheinlich ist.

Fazit:

Trader könnten bei einem Rücklauf auf 75 Euro eine Long-Position auf die Titel von Friedrich Vorwerk über einen Open-End-Turbo von HSBC mit der WKN HT5ML3 in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 80 Euro eine Rendite von 18,97% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 73 Euro platziert werden, was einem Verlust von 9,90% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 1,92. Der Hebel liegt bei 3,10 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 31,43 Prozent. Die Renditen gelten für den Einstieg bei 75 Euro, aktuell notiert der Schein bei 2,60/2,64 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Friedrich-Vorwerk-Aktien investiert.

Trading-Idee: Friedrich Vorwerk Basiswert Friedrich Vorwerk (ISIN: DE000A255F11) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent HSBC ISIN/WKN Hebelprodukt DE000HT5ML30 / HT5ML3 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 2,60/2,64€ (16.11.2026, 12:10 Uhr) Basispreis variabel 51,43€ Knock-out-Schwelle 51,43€ Hebel 3,10 Abstand zum Knock-out 31,43% Stop-Loss Call 2,18€ (-9,90%) Ziel Call 2,88€ (+18,97%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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