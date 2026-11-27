Trading Idee

Die Aktien von General Mills (ISIN: US3703341046) sind gefragt, seit die Anleger an den milliardenschweren Investitionen der Technologiekonzerne in künstliche Intelligenz zweifeln und in defensive Konsumwerte umschichten.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Operativ steckt General Mills mitten in einer Durststrecke. Im ersten Quartal des bis Ende Mai 2027 laufenden Geschäftsjahres schrumpfte der Umsatz um knapp 3 Prozent auf 4,39 Milliarden Dollar, und das bereinigte Ergebnis je Aktie fiel um 13 Prozent auf 0,75 Dollar. Beides fiel allerdings besser aus als erwartet, und beim Gewinn hat General Mills in vier der jüngsten fünf Berichte die Erwartungen übertroffen. Um Kunden zurückzugewinnen, hatte das Management zuvor die Preise vieler Produkte gesenkt. Im Gesamtjahr sollen je Aktie bereinigt zwischen 3 und 3,20 Dollar übrig bleiben, nach 3,55 Dollar im Vorjahr.

In eigener Sache

Gleichzeitig baut der Konzern um. Zum Jahresbeginn übernimmt die bisherige Leiterin des operativen Geschäfts, Dana McNabb, den Chefposten von Jeff Harmening, und ab dem 1. Januar gliedert sich General Mills nur noch in drei Sparten für Frühstücksflocken, Snacks und das Auslandsgeschäft, für Fertiggerichte und Backzutaten sowie für Tiernahrung. Anfang November wurde zudem bekannt, dass der Konzern eine Abspaltung des Speiseeisgeschäfts Häagen-Dazs außerhalb Nordamerikas prüfen soll. Als möglicher Käufer gilt Froneri, das Gemeinschaftsunternehmen von Nestlé und dem Finanzinvestor PAI Partners, das die Eismarke bereits in den USA vertreibt.

Am meisten Sorgen macht den Analysten die Ausschüttung. Die US-Investmentbank Piper Sandler stufte die Aktien am 12. November auf Neutral ab und senkte ihr Kursziel von 41 auf 35 Dollar, weil die Dividende in den zwölf Monaten bis Ende August 85 Prozent des freien Mittelzuflusses verschlang und die Nettoverschuldung bei mehr als vier Jahresergebnissen vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) liegt, während das Management höchstens drei anstrebt. Der Verwaltungsrat bestätigte die Quartalsdividende von 0,61 Dollar am 16. November dennoch, was beim Einstiegskurs gut 6,5 Prozent Rendite bedeutet. Unter den Analysten findet sich nur ein Befürworter, fünf empfehlen den Ausstieg, und im Schnitt halten sie gut 36 Dollar für angemessen, also etwa den jetzigen Kurs.

Gerade diese Skepsis bietet Raum für eine Erholung. Bei erwarteten 3,10 Dollar Gewinn je Aktie für die nächsten vier Quartale ergibt sich beim Einstieg ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter 12, im Schnitt der vergangenen fünf Jahre waren es rund 15. Außerdem sind gut 7 Prozent der frei handelbaren Aktien leerverkauft, und Eindeckungskäufe können einen Anstieg beschleunigen. Rückenwind aus der Saisonalität gibt es dagegen keinen, denn in den vergangenen 20 Jahren schlossen die Titel den Dezember zehnmal im Plus und zehnmal im Minus ab.

Mit dem Schlusskurs vom vergangenen Mittwoch notieren die Titel knapp unter dem oberen Rand der Ichimoku-Wolke bei rund 36,60 Dollar, während der 10er-EMA mit 35,20 Dollar und der 50er-EMA mit 34,79 Dollar inzwischen darunter verlaufen. Der Kauf erfolgt per Stop-Buy bei 36,80 Dollar, also erst nach dem Sprung über die Wolke und das damalige Tageshoch bei 36,68 Dollar. Danach warten das Novemberhoch bei 37,02 Dollar und die 200-Tage-Linie (200er-EMA) bei 37,67 Dollar als Hürden, das Ziel von 42,00 Dollar orientiert sich am Septemberhoch bei 42,20 Dollar. Abgesichert wird mit 33,00 Dollar unter dem Novembertief. Weil der Konzern seine Zahlen am 17. Dezember vor Handelsbeginn in New York vorlegt, sollte die Position spätestens am Vortag überprüft werden.

Fazit:

Trader könnten bei einem Anstieg auf 36,80 Dollar eine Long-Position auf die Titel von General Mills über einen Open-End-Turbo von Vontobel mit der WKN BD8TNR in Betracht ziehen. Steigt der Basiswert auf das Ziel bei 42,00 Dollar, ein Plus von 14,1 Prozent, entspräche das einem Gewinn von 43,73% im Schein. Der Stopp-Loss könnte bei 33,00 Dollar platziert werden, 10,3 Prozent unter dem Einstieg, was einem Verlust von 33,59% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 1,30. Der Hebel liegt bei 3,16 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 31,22 Prozent.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in General-Mills-Aktien investiert.

Trading Idee: General Mills Basiswert General Mills (ISIN: US3703341046) Produktgattung Open End Turbo Long Emittent Vontobel ISIN/WKN Hebelprodukt DE000BD8TNR3 / BD8TNR Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 1,00/1,01€ (27.11.2026, 13:30 Uhr) Basispreis variabel 25,31$ Knock-out-Schwelle 25,31$ Hebel 3,16 Abstand zum Knock-out 31,22% Stop-Loss Call 0,70€ (-33,59%) Kursziel Call 1,53€ (+43,73%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer: