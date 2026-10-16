Trading Idee: Gerresheimer — Schuldenabbau kommt voran, Ziel 31,70 Euro

Trading Idee

Die Aktien von Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6) finden Rückhalt im Konzernumbau, der mit dem ersten vollzogenen Verkauf greifbar wird. Am Freitagmittag legten die Papiere des in Düsseldorf ansässigen Herstellers von Arzneimittelverpackungen um mehr als 4 Prozent auf 29,78 Euro zu. Im April hatten sie noch unter 17 Euro gekostet.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Den wichtigsten Schritt hat das Unternehmen Anfang Oktober vollzogen. Seit dem 1. Oktober gehört die US-Tochter Centor, die Kunststoffbehälter für Tabletten und den Apothekenbedarf herstellt, einer Gesellschaft der Fonds des Finanzinvestors Apax. Im ersten Halbjahr 2027 soll das weltweite Geschäft mit Primärverpackungen aus Kunststoff folgen. Beide Teile zusammen bewerten die Käufer einschliesslich Schulden mit rund 1,5 Milliarden Euro, und der gesamte Erlös fliesst in die Tilgung. Nötig ist das, denn Ende Juni lagen die Nettofinanzschulden bei 2,06 Milliarden Euro, mehr als doppelt so viel wie der Börsenwert von knapp 1 Milliarde Euro.

In eigener Sache

Operativ zeigt sich eine erste Erholung, wenn auch von niedrigem Niveau. Im zweiten Geschäftsquartal bis Ende Mai sank der Umsatz zwar um 5,9 Prozent auf 578 Millionen Euro, das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg aber gegenüber den ersten drei Monaten um 52 Prozent auf 102 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor waren es noch 122 Millionen Euro gewesen. Für das Gesamtjahr bestätigte der Vorstand einen Umsatz in der unteren Hälfte der Spanne von 2,3 bis 2,4 Milliarden Euro bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 17 bis 18 Prozent. Ein Sparprogramm soll das jährliche EBITDA bis Ende 2027 um weitere 50 bis 70 Millionen Euro anheben. Wachstum verspricht sich Gerresheimer vor allem von Injektionshilfen für die sogenannten GLP-1-Mittel, Wirkstoffe gegen Diabetes und Übergewicht, die meist per Pen gespritzt werden.

Nach dem Verlust von 9,27 Euro je Aktie im Geschäftsjahr 2025, das von hohen Abschreibungen geprägt war, rechnen Analysten wieder mit Gewinnen. Für 2026 erwarten sie 1,84 Euro je Aktie, für 2027 dann 2,68 Euro und für 2028 3,18 Euro. Setzt man den Kurs ins Verhältnis zu diesen Gewinnen, ergeben sich Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) von 16,2, 11,1 und 9,4. Für das laufende Jahr entspricht das etwa dem Gesamtmarkt mit knapp 17, ab 2027 wären die Papiere deutlich günstiger, sofern die Erholung gelingt. Das Eigenkapital je Aktie, der Buchwert, lag zuletzt bei 27,69 Euro und damit nur wenig unter dem Kurs. Überzeugt sind die meisten Experten dennoch nicht. Von 13 Analysten raten nur zwei zum Kauf, sieben zum Halten und vier zum Verkauf, ihr mittleres Kursziel von 27,38 Euro liegt unter dem aktuellen Kurs. Die US-Bank Jefferies etwa sieht die Aktien mit Halten und einem Ziel von 26,80 Euro.

Seit dem Abprall an der Unterstützungszone um 25 Euro legen die Titel aber stetig zu und werden bei Rücksetzern immer wieder vom 10er-EMA aufgefangen, der aktuell im Bereich von 28,70 Euro notiert und als kurzfristiger Wegweiser dient. Mit der heutigen bisher bullischen Tageskerze könnten die Titel zudem vor einem Durchbruch über den Widerstandsbereich um 30 Euro stehen und in diesem Fall ein weiteres Long-Signal generieren.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die Titel von Gerresheimer über einen Open-End-Turbo von HSBC mit der WKN HM7LCQ in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 31,70 Euro eine Rendite von 28,13% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 28,50 Euro platziert werden, was einem Verlust von 21,88% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 1,29. Der Hebel liegt bei 4,65 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 20,15 Prozent.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Gerresheimer-Aktien investiert.

Trading-Idee: Gerresheimer Basiswert Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent HSBC ISIN/WKN Hebelprodukt DE000HM7LCQ0 / HM7LCQ Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 0,63/0,64€ (16.10.2026, 12:39 Uhr) Basispreis variabel 23,78€ Knock-out-Schwelle 23,78€ Hebel 4,65 Abstand zum Knock-out 23,39% Stop-Loss Call 0,50€ (-21,88%) Ziel Call 0,82€ (+28,13%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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