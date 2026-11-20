Trading Idee

Die Aktien von GFT Technologies (ISIN: DE0005800601) haben seit dem 12. November fast ein Fünftel ihres Wertes eingebüßt, obwohl der in Stuttgart ansässige IT-Dienstleister an diesem Tag seine Jahresziele angehoben hat. Der Auftragsbestand lag Ende September um 22 Prozent über dem Vorjahr. Fünf von sechs Analysten raten weiter zum Kauf, und ihr mittleres Kursziel von 33 Euro liegt gut 38 Prozent über dem aktuellen Kurs von 23,85 Euro.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das dritte Quartal war das stärkste des Jahres. Der Umsatz wuchs um 11 Prozent auf 238,3 Millionen Euro, das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 32 Prozent auf 20,3 Millionen Euro, was einer Marge von 8,5 Prozent entspricht. Nach neun Monaten stand ein Gewinn von 1,11 Euro je Aktie, 29 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Wachstumstreiber ist Lateinamerika, wo Brasilien und Kolumbien jeweils um mehr als 35 Prozent zulegten und inzwischen gut ein Drittel des Konzernumsatzes beisteuern. In Nordamerika schrumpfte das Geschäft dagegen um 6 Prozent, und Deutschland lag trotz Besserung noch unter dem Vorjahr. Projekte mit der hauseigenen KI-Plattform Wynxx, mit der GFT veraltete IT-Systeme von Banken und Versicherern modernisiert, brachten in neun Monaten gut 62 Millionen Euro Umsatz.

In eigener Sache

Warum die Anleger trotzdem verkauften, erklärt ein Blick auf die Details. Die Anhebung fiel knapp aus, beim Umsatz von 930 auf 945 Millionen Euro und beim bereinigten EBIT von 71 auf 72 Millionen Euro. Rechnerisch bleiben für das Schlussquartal damit rund 244 Millionen Euro Umsatz und ein bereinigtes EBIT von etwa 19 Millionen Euro, also eine niedrigere Marge als im Sommer. Zudem ersetzte das Management das Umsatzziel von 1,5 Milliarden Euro für 2029 durch das allgemeine Ziel weiteren profitablen Wachstums, nur die angestrebte bereinigte EBIT-Marge von rund 9,5 Prozent blieb stehen. Am Folgetag brachen die Titel um gut 10 Prozent ein, ein Analysehaus stufte auf Halten mit einem Ziel von 29 Euro ab, und am 17. November folgte ein weiteres Minus von gut 8 Prozent.

Dabei hat sich die Finanzlage spürbar verbessert. Der bereinigte freie Mittelzufluss, also das Geld, das nach allen Investitionen übrig bleibt, erreichte nach neun Monaten 19,1 Millionen Euro nach einem Minus von 10,3 Millionen ein Jahr zuvor, und für das Gesamtjahr peilt GFT nun rund 45 statt 40 Millionen Euro an. Die Nettoverschuldung sank auf 47,1 Millionen Euro. Für die kommenden zwölf Monate erwarten Analysten im Schnitt knapp 2 Euro Gewinn je Aktie, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt damit bei gut 12. So niedrig war es zuletzt vor einem Jahr, als die Papiere noch gut 18 Euro kosteten.

Im Chart sind die Titel am Freitag bis an die 200-Tage-Linie bei gut 23 Euro zurückgefallen und haben von dort leicht nach oben gedreht. Eine Position soll erst entstehen, wenn sie das Freitagshoch überwinden und auf 24,10 Euro steigen. Angepeilt werden 25,50 Euro kurz vor der Kurslücke vom 17. November, abgesichert wird knapp unterhalb des langfristigen Durchschnitts bei 23,10 Euro.

Fazit:

Trader könnten bei einem Anstieg auf 24,10 Euro eine Long-Position auf die Titel von GFT Technologies über einen Open-End-Turbo von Lang und Schwarz mit der WKN LX92M8 in Betracht ziehen. Steigt der Basiswert auf das Ziel bei 25,50 Euro, ein Plus von 5,8 Prozent, entspräche das einem Gewinn von 48,98% im Schein. Der Stopp-Loss könnte bei 23,10 Euro platziert werden, 4,1 Prozent unter dem Einstieg, was einem Verlust von 48,98% im Hebelprodukt entspräche und deshalb nur einen kleineren Kapitaleinsatz nahelegt. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 1,00. Der Hebel liegt bei 9,84 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 7,58 Prozent. Die Renditen gelten für den Einstieg bei 24,10 Euro, aktuell notiert der Schein bei 2,00/2,20 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in GFT-Aktien investiert.

Trading-Idee: GFT Technologies Basiswert GFT Technologies (ISIN: DE0005800601) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent Lang und Schwarz ISIN/WKN Hebelprodukt DE000LX92M86 / LX92M8 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 2,00/2,20€ (20.11.2026, 13:45 Uhr) Basispreis variabel 22,27€ Knock-out-Schwelle 22,27€ Hebel 9,24 Abstand zum Knock-out 7,58% Stop-Loss Call 1,25€ (-48,98%) Ziel Call 3,65€ (+48,98%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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