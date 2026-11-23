Trading Idee

Gold (ISIN: XC0009655157) erholt sich am heutigen Montag kräftig von seinem tiefsten Stand seit 14 Monaten, eine Feinunze verteuerte sich zeitweise um fast 4 Prozent auf gut 3.670 US-Dollar. Rückenwind kommt nun von sinkenden Renditen am US-Anleihemarkt und von der Erholung an den Aktienbörsen, die den Druck zu Notverkäufen mindert.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Binnen einer Woche hatte das Edelmetall gut 8 Prozent verloren und war am 20. November, dem vergangenen Freitag, zeitweise bis auf 3.503 Dollar gefallen. Silber büßte in derselben Zeit sogar mehr als 14 Prozent ein. Hinter dem Ausverkauf stand weniger eine schwächere Nachfrage nach Gold als eine Welle von Zwangsverkäufen an den Finanzmärkten. Nach den heftigen Verlusten bei Technologie- und KI-Werten mussten viele Investoren Geld beschaffen und trennten sich dafür auch von Edelmetallen und anderen Rohstoffen, in denen noch Gewinne steckten. Seit Jahresbeginn liegt Gold damit rund 16 Prozent im Minus.

In eigener Sache

Zum Wochenstart hat sich die Lage etwas entspannt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank um gut 0,1 Prozentpunkte auf 4,94 Prozent, und die Terminkontrakte auf den SP500 deuteten auf einen Anstieg von rund 2 Prozent hin. Die US-Investmentbank Goldman Sachs warnt allerdings, dass sich am Aktienmarkt noch kein nachhaltiger Boden gebildet haben könnte. Entscheidend für die kommenden Tage sind die Inflationsdaten am Mittwoch. Dann veröffentlicht die US-Regierung den Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben, auf den die US-Notenbank besonders achtet, und eine Zinserhöhung im Dezember gilt am Terminmarkt bereits als nahezu sicher. Am Donnerstag bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen.

Im Tageschart hat der Fünf-Tage-RSI, ein Gradmesser für überhitzte oder stark abverkaufte Märkte, den extrem überverkauften Bereich unter 10 Punkten am heutigen Montag wieder verlassen. Angesteuert werden 3.780 Dollar knapp oberhalb des kurzfristigen Zehn-Tage-Schnitts, der Stopp bei 3.600 Dollar unter der runden Marke, die sich nach dem Rückprall als erste Unterstützung bewähren muss.

Fazit:

Trader könnten auf dem aktuellen Niveau um 3.670 Dollar eine Long-Position auf Gold über einen Open-End-Turbo von Vontobel mit der WKN VK0810 in Betracht ziehen. Steigt der Basiswert auf das Ziel bei 3.780 Dollar, ein Plus von 3,0 Prozent, entspräche das einem Gewinn von 65,13% im Schein. Der Stopp-Loss könnte bei 3.600 Dollar platziert werden, 1,9 Prozent unter dem Einstieg, was einem Verlust von 41,55% im Hebelprodukt entspräche und deshalb nur einen kleineren Kapitaleinsatz nahelegt. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 1,57. Der Hebel liegt bei 21,75 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 4,50 Prozent. Die Renditen gelten für den Einstieg bei 3.670 Dollar und einen unveränderten Wechselkurs, aktuell notiert der Schein bei 15,77/15,78 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Gold investiert.

Gold Basiswert Gold (ISIN: XC0009655157) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent Vontobel ISIN/WKN Hebelprodukt DE000VK08104 / VK0810 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 15,77/15,78€ (23.11.2026, 16:15 Uhr) Basispreis variabel 3.504,69$ Knock-out-Schwelle 3.504,69$ Hebel 21,75 Abstand zum Knock-out 4,50% Stop-Loss Call 9,03€ (-41,55%) Ziel Call 25,52€ (+65,13%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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