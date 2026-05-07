Trading Idee: Gold - Gegenbewegung läuft!

Trading Idee

Der Goldpreis konnte nach dem Verlaufstief der langen Abwärtsbewegung bei 3.943 US-Dollar wie erwartet in eine Gegenbewegung übergehen und dabei den 10er-EMA im Tageschart nach oben durchbrechen. aktuell zeigt sich der Goldpreis um etwa 4.170 Dollar und sollte vor einem weiteren Kursanstieg Richtung 50er-EMA stehen, der aktuell um 4.351 Dollar notiert. Solange der 10er-EMA nun zunächst hält, ist mit einem weiteren Kursanstieg bei Gold zu rechnen.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In der vorherigen Analyse zu Gold hieß es: "Die Saisonalität spricht für steigende Kurse. In den vergangenen zehn Jahren legte Gold vom 30. Juni bis zum 2. Juli in rund 80% der Fälle zu, die aktuelle Serie umfasst fünf Gewinne in dem Zeitraum in Folge." Und auch im laufenden Jahr 2026 konnte diese Gewinnserie im genannten Zeitraum bei Gold fortgesetzt werden. Jetzt kommt es auf die Verteidigung des 10er-EMA im Tageschart an, der aktuell bei 4.100 Dollar verläuft.

In eigener Sache

Solange der 10er-EMA weitgehend hält, sind bei Gold weiter steigende Notierungen zu erwarten. Die Anlaufmarke der Erholung befindet sich aktuell im Bereich von 4.400 Dollar, der ehemaligen Unterstützungszone, die nach dem Durchbruch nach unten zum Widerstand gedreht ist. Zudem wird dieser Widerstand auch durch den 200er- und 50er-EMA verstärkt, die beide nur leicht tiefer notieren. Zu beachten ist zudem, ob es möglicherweise zu einem bearishen Durchbruch des 50er-EMA unter den 200er-EMA kommt, womit ein Schwächesignal generiert werden würde.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf Gold über einen Open End Turbo von Vontobel mit der WKN VY8290 in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 4.400 Dollar eine Rendite von +185,57% zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 4.050 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 92,13% im Hebelprodukt entsprechen würde (daher nur kleinen Kapitalbetrag einsetzen). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt 2,01. Der Einstieg bei 4.166 Dollar liegt nahe am aktuellen Kurs. Der hohe Hebel von 33,47 und der enge KO-Abstand von nur 2,91% machen das Produkt zu einem spekulativen Instrument, das aktives Risikomanagement und eine entsprechend kleine Positionsgrösse erfordert.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Gold investiert.

Trading Idee: Gold Basiswert Gold Produktgattung Open End Turbo Long Emittent Vontobel ISIN/WKN Hebelprodukt DE000VY82902 / VY8290 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 10,99/11,00€ (03.07.2026, 16:24 Uhr) Basispreis variabel 4.043,86$ Knock-out-Schwelle 4.043,86$ Hebel 33,47 Abstand zum Knock-out 2,91% Stop-Loss Call 0,87€ Ziel Call 31,45€ (+185,57%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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