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Trading Idee

Trading Idee: Gold - Gegenbewegung nach Korrektur

30.06.26 11:45 Uhr

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Trading Idee: Gold - Gegenbewegung nach Korrektur | finanzen.net

Der Goldpreis notiert aktuell bei rund 4.013 Dollar je Feinunze und hat damit nahezu 30% vom Verlaufshoch bei 5.598 Dollar im Januar eingebüsst.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4.028,92 USD 11,33 USD 0,28%
News
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Korrektur von rund 30% seit dem Januarhoch hat die spekulative Überhitzung abgebaut. Die Abwärtsbewegung verlief in zwei Schüben. Zunächst die Gewinnmitnahmen nach der extremen Rally von Dezember bis Januar, anschliessend der Bruch der Unterstützungszone im Juni, der durch den stärkeren Dollar und rückläufige ETF-Zuflüsse beschleunigt wurde. Die übergeordneten Treiber für Gold, die weiterhin hohen Zentralbankkäufe und die geopolitischen Risiken, bleiben intakt. Aktuell zeigt sich Gold am heutigen Dienstag mit einer bisher bullischen Tageskerze mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper und sollte vor einem weiteren Hochlauf stehen.

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Die Saisonalitätsdaten untermauern den kurzfristigen Long-Ansatz. Über die letzten zehn Jahre erzielte Gold im Zeitfenster vom 30. Juni bis zum 2. Juli eine Trefferquote von 77,78% bei neun berücksichtigten Trades. Der mittlere Gewinn in den sieben positiven Jahren lag bei 1,06%, der maximale bei 2,89% (2016). Dem standen zwei Verlustjahre gegenüber, mit einem mittleren Minus von 1,22% und einem Maximum von 1,86% (2017). Die annualisierte Muster-Rendite beträgt 111,60% bei einer Sharpe-Ratio von 8,82. Die aktuelle Serie: fünf Gewinne in Folge (2021 bis 2025). Bei der Saisonalität handelt es sich allerdings nur um Durchschnittswerte des genannten Zeitraums, es ist also kein garantierter Verlauf für das aktuelle Jahr.

Trading Idee: Gold

Fazit:

Trader könnten eine kurzfristige Long-Position auf Gold über einen Open End Turbo von Vontobel mit der WKN VY8YQG in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 4.100 Dollar je Feinunze eine Rendite von +256,12% zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte eng bei 3.990 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 64,45% im Hebelprodukt entsprechen würde (spekulativ, daher aufgrund des hohen Hebels nur kleiner Kapitaleinsatz). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt 3,97. Der Einstieg erfolgt um 4.012 Dollar. Wichtig: Der Hebel von 98,41 und der geringe Abstand zum Knock-out von nur 0,95% machen dieses Produkt extrem volatil. Es eignet sich ausschliesslich für erfahrene Trader mit aktivem Risikomanagement und engmaschiger Kursüberwachung.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Gold investiert.

Trading Idee: Gold
BasiswertGold
ProduktgattungOpen End Turbo Long
EmittentVontobel
ISIN/WKN HebelproduktDE000VY8YQG0 / VY8YQG
LaufzeitOpen End
Kurs K.-o.-Call (Datum)3,11/3,12€ (30.06.2026, 11:40 Uhr)
Basispreis variabel3.981,50$
Knock-out-Schwelle3.981,50$
Hebel98,41
Abstand zum Knock-out0,95%
Stop-Loss Call1,07€
Ziel Call10,73€ (+256,12%)

Risikohinweis:
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister FSG Financial Services Group. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.
Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: Africa Studio / Shutterstock.com, aslysun / Shutterstock.com