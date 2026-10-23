Trading Idee: Gold — Kampf um 4.000 Dollar vor der Fed-Sitzung

Trading Idee

Gold (ISIN: XC0009655157) steuert auf die schwächste Woche seit Juni zu. Teures Öl schürt die Sorge vor weiteren Zinserhöhungen in den USA, und am Freitagmorgen kostete eine Feinunze mit 4.012 US-Dollar so wenig wie zuletzt am 20. Juli. Den Ausschlag dürfte nun die Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche geben, denn auf den Kalender können Käufer diesmal nicht bauen. Im Zehnjahresvergleich liegt die stärkste Phase des Edelmetalls zwischen Anfang Februar und Mitte April.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Den jüngsten Schub nach unten, der auf Wochensicht rund 3,5 Prozent gekostet hat, hat der Ölmarkt ausgelöst. Nach Angriffen der jemenitischen Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien verteuerte sich Rohöl am Donnerstag um rund 4 Prozent auf ein Fünfmonatshoch. An den Terminmärkten rechnen Händler damit zunehmend, dass die Inflation hartnäckig bleibt und die US-Notenbank Fed ihren Kurs weiter verschärft. Für eine weitere Zinserhöhung im Dezember wird dort inzwischen eine Wahrscheinlichkeit von rund 80 Prozent eingepreist. Für ein Metall ohne laufenden Ertrag ist das ein ungünstiges Umfeld, denn mit jeder höheren Anleiherendite steigen die Kosten, die Anleger für das Halten von Gold in Kauf nehmen.

In eigener Sache

Am Markt hat sich die Auseinandersetzung damit auf eine runde Zahl verengt. Nach Einschätzung von Monte Safieddine, Leiter der Marktanalyse beim Broker Capital.com, verteidigen spekulative Anleger derzeit die Marke von 4.000 Dollar. Ein klarer Bruch würde aus seiner Sicht zeigen, dass der Markt nicht mehr mit einer Entlastung bei den Zinsen rechnet. Viele Händler halten sich vor den Terminen der kommenden Woche mit grossen neuen Positionen zurück. Auch die übrigen Edelmetalle steuern auf Wochenverluste zu, Silber gab am Freitag um 1 Prozent auf 53,98 Dollar je Feinunze nach.

Die Fed tagt am 27. und 28. Oktober, und die meisten Marktteilnehmer erwarten, dass sie den Leitzins diesmal unverändert lässt. Zuletzt hatten Notenbanker signalisiert, dass sie keine Eile mit einem weiteren Zinsschritt sehen. Bestätigt Fed-Chef Kevin Warsh auf der Pressekonferenz diese abwartende Haltung, könnte ein Teil der Zinsangst wieder aus dem Goldpreis weichen. Einen Tag später folgen mit dem Preisindex der privaten Konsumausgaben (PCE), dem bevorzugten Inflationsmass der Fed, und einer ersten Schätzung zum Wachstum im dritten Quartal die nächsten wichtigen Daten.

Der Weg nach oben dürfte holprig bleiben. Eskalieren die Angriffe am Golf weiter, könnte der Ölpreis erneut steigen und die Zinserwartungen weiter nach oben schieben. Fallen die Inflationsdaten am 29. Oktober höher aus als erwartet, dürfte sich die Erwartung einer Zinserhöhung im Dezember zusätzlich festigen. Statt direkt einzusteigen, plant die Idee deshalb einen tieferen Einstieg ein, falls der Preis vor der Fed-Sitzung kurzzeitig unter die viel beachtete Marke von 4.000 Dollar fällt. Entschieden wird der Trade am Stopp-Loss und nicht an der weit entfernten Knock-out-Schwelle.

Fazit:

Trader könnten bei einem Rücklauf auf 3.965 Dollar eine Long-Position auf Gold über einen Open-End-Turbo von ING mit der WKN NG8DCC in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 4.220 Dollar eine Rendite von 20,27% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 3.880 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 6,76% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 3,00. Der Hebel liegt bei 3,15 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 31,71 Prozent. Die Renditen gelten für den Einstieg bei 3.965 Dollar und einen unveränderten Wechselkurs, aktuell notiert der Schein bei 118,15/118,20 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Gold investiert.

Trading-Idee: Gold Basiswert Gold (ISIN: XC0009655157) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent ING ISIN/WKN Hebelprodukt DE000NG8DCC5 / NG8DCC Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 118,15/118,20€ (23.10.2026, 16:30 Uhr) Basispreis variabel 2.707,16$ Knock-out-Schwelle 2.707,16$ Hebel 3,15 Abstand zum Knock-out 31,71% Stop-Loss Call 104,76€ (-6,76%) Ziel Call 135,13€ (+20,27%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Disclaimer: