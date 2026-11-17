Trading Idee

Gold (ISIN: XC0009655157) hat sich seit unserer Analyse vom 23. Oktober weiter verbilligt. In dieser Woche fiel eine Feinunze bis auf 3.832 US-Dollar und damit so tief wie seit 14 Monaten nicht mehr. Nach dem steilen Abverkauf ist das Edelmetall kurzfristig jedoch deutlich überverkauft, was eine Gegenbewegung wahrscheinlicher macht.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Seinen Höchststand hatte Gold Ende Januar bei 5.589 Dollar erreicht, seitdem ist rund ein Drittel des Wertes verloren gegangen. Treiber des jüngsten Rückgangs sind die Zinserwartungen. Am Terminmarkt gilt eine Anhebung des US-Leitzinses im Dezember inzwischen als nahezu sicher, und am Dienstag sprach sich auch der Präsident der regionalen Notenbank von St. Louis für baldige Schritte aus. Der Dollar stieg auf den höchsten Stand seit 19 Monaten, was das Metall für Käufer außerhalb der USA verteuert, und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte auf 5,15 Prozent.

In eigener Sache

Verkaufsdruck kommt zudem von anderer Seite. Nach den Kursverlusten bei Technologiewerten müssen manche Investoren Liquidität beschaffen und trennen sich dafür auch von Gold, das nach dem starken Anstieg der vergangenen beiden Jahre in vielen Depots hohe Buchgewinne aufweist. Die US-Investmentbank Goldman Sachs nahm ihr Ziel für das Jahresende in der Vorwoche auf 4.150 Dollar zurück, für Ende 2027 erwartet sie nun 4.800 Dollar. Beide Marken liegen aber noch deutlich über dem aktuellen Preis.

Für eine Erholung spricht vor allem die Charttechnik. Der Relative-Stärke-Index der vergangenen fünf Tage notiert unter 30 und signalisiert einen stark überverkauften Markt, und am Dienstag fing sich der Preis bereits etwas oberhalb des Tiefs. Darüber wartet allerdings die frühere Unterstützungszone zwischen 3.940 und 4.000 Dollar, die Gold im Sommer mehrfach gehalten hatte und die nun als Widerstand wirken dürfte. Das Ziel bei 4.000 Dollar liegt an der runden Marke.

Riskant bleibt die Idee wegen der Termine. Am Mittwochabend veröffentlicht die US-Notenbank das Protokoll ihrer Oktobersitzung, und deuten die Notenbanker darin einen größeren Zinsschritt an, kann der Preis rasch unter das Tief fallen. Da die Knock-out-Schwelle des Scheins nur rund 2,5 Prozent unter dem Einstieg liegt, ist der enge Stopp bei 3.820 Dollar knapp unter dem jüngsten Tief unbedingt einzuhalten und der Kapitaleinsatz niedrig zu halten. Die Kauforder ist bei 3.850 Dollar vorgesehen, leicht unter dem aktuellen Preis.

Fazit:

Trader könnten bei einem Rücklauf auf 3.850 Dollar eine Long-Position auf Gold über einen Open-End-Turbo von Vontobel mit der WKN VH2MW8 in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 4.000 Dollar eine Rendite von 153,12% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 3.820 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 30,76% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 4,98. Der Hebel liegt bei 39,31 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 2,46 Prozent. Die Renditen gelten für den Einstieg bei 3.850 Dollar und einen unveränderten Wechselkurs, aktuell notiert der Schein bei 10,45/10,46 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Gold investiert.

Gold Basiswert Gold (ISIN: XC0009655157) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent Vontobel ISIN/WKN Hebelprodukt DE000VH2MW85 / VH2MW8 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 10,45/10,46€ (17.11.2026, 18:03 Uhr) Basispreis variabel 3.755,15$ Knock-out-Schwelle 3.755,15$ Hebel 30,31 Abstand zum Knock-out 2,46% Stop-Loss Call 6,15€ (-30,76%) Ziel Call 22,49€ (+153,12%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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