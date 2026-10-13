Trading Idee: Goldman Sachs — Rekordnahe Erträge

Trading Idee

Die Aktien von Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040) können ein starkes Quartal nur zum Teil in Kursgewinne umsetzen. Nach den Zahlen stiegen die Titel der in New York ansässigen Investmentbank zum Handelsstart bis auf 931 US-Dollar, rutschten danach aber zeitweise bis auf 891,01 Dollar unter den Vortagesschluss. Zuletzt notieren sie mit 903,76 Dollar noch 1,1 Prozent im Plus. Auf Monatssicht steht damit weiterhin ein Minus von gut 7 Prozent zu Buche.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

An den Zahlen liegt das nicht. Goldman Sachs verdiente im dritten Quartal 17,01 Dollar je Aktie, knapp 40 Prozent mehr als vor einem Jahr und deutlich mehr als die von Analysten erwarteten 13,07 Dollar. Die Erträge stiegen um 23 Prozent auf 18,68 Milliarden Dollar, nach Angaben von Vorstandschef David Solomon der zweithöchste Wert in einem Quartal überhaupt. Seit Jahresbeginn summieren sie sich auf einen Rekord. Die Eigenkapitalrendite, also der Gewinn im Verhältnis zum eingesetzten Eigenkapital der Aktionäre, lag aufs Jahr gerechnet bei 18,7 Prozent.

In eigener Sache

Getragen wurde das Quartal vom Aktienhandel, der mit 6,44 Milliarden Dollar die Erwartungen von 5,09 Milliarden Dollar klar übertraf. Auch das Geschäft mit Börsengängen, Übernahmen und Kapitalerhöhungen lief mit Gebühren von 3,23 Milliarden Dollar besser als geschätzt. Schwächer fiel wie schon bei JPMorgan der Handel mit Anleihen, Devisen und Rohstoffen aus, der mit 3,47 Milliarden Dollar unter den erwarteten 3,72 Milliarden Dollar blieb. Für mögliche Kreditausfälle musste die Bank nur 368 Millionen Dollar zurücklegen.

Dass die Aktie den grössten Teil ihres Aufschlags wieder abgegeben hat, dürfte vor allem an der Stimmung im Sektor liegen. Am Morgen hatte JPMorgan die Gewinnerwartungen verfehlt und die Bankwerte insgesamt belastet, zudem gilt das starke Handelsgeschäft vielen Anlegern als wenig planbar. Die Bewertung ist nach dem Rückgang aber günstig. Für das kommende Jahr rechnen Analysten mit einem Gewinn von 72,15 Dollar je Aktie, daraus folgt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,5. Das KGV gibt an, wie viele Jahresgewinne beim aktuellen Kurs bezahlt werden. Ihr mittleres Kursziel liegt bei 1.097 Dollar, die Dividende bringt rund 2 Prozent Rendite.

Der Trade setzt darauf, dass die Zahlen den Kurs nach dem kräftigen Rückgang seit Juli stabilisieren und eine Erholung in Richtung 960 Dollar einleiten. Saisonal hilft das Umfeld. Zwischen Anfang Oktober und Jahresende lagen die Aktien in neun der vergangenen zehn Jahre im Plus, im Median um knapp 17 Prozent, mit dem November als stärkstem Monat. Eine Prognose ist das nicht. Zu beachten ist, dass die Papiere von Goldman Sachs am heutigen Dienstag den 10er-EMA bei 902 Dollar nachhaltig erobert haben und solange dies der Fall ist ein weiterer Hochlauf zum 200er-EMA bei 943 Dollar und 50er-EMA bei 964 Dollar zu erwarten ist.

Belasten könnte, dass die Erträge im Handel nach mehreren sehr starken Quartalen nachlassen, wenn die Schwankungen an den Märkten abnehmen. Die Zinserhöhung der US-Notenbank im September und die hohen Anleiherenditen können zudem das Geschäft mit Übernahmen und Börsengängen bremsen. Fallen weitere Bankzahlen in den kommenden Tagen schwach aus, dürfte der Sektor insgesamt unter Druck bleiben.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die Titel von Goldman Sachs über einen Open-End-Turbo von Vontobel mit der WKN VK7ADH in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 960 Dollar eine Rendite von 25,62% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 865 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 20,85% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 1,23. Der Hebel liegt bei 4,42 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 21,94 Prozent.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Goldman-Sachs-Aktien investiert.

Trading-Idee: Goldman Sachs Basiswert Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent Vontobel ISIN/WKN Hebelprodukt DE000VK7ADH4 / VK7ADH Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 18,22/18,27€ (13.10.2026, 16:30 Uhr) Basispreis variabel 705,50$ Knock-out-Schwelle 705,50$ Hebel 4,40 Abstand zum Knock-out 21,94% Stop-Loss Call 14,46€ (-20,85%) Ziel Call 22,95€ (+25,62%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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