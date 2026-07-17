Trading Idee: Hasbro - Magie als Kurstreiber?

Trading Idee

Die Aktien von Hasbro, des amerikanischen Spielzeug- und Unterhaltungskonzerns mit Sitz in Pawtucket im US-Bundesstaat Rhode Island, notieren bei 81,55 US-Dollar.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wichtig ist nun, dass sich die Titel von Hasbro weiter über dem 10er-EMA bei 80,28 Dollar halten können und weitere Anschlusskäufe folgen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Bereich um 84,50/85,50 Dollar, wo aktuell der 200er- und 50er-EMA verlaufen und einen wichtigen Widerstandsbereich bilden. Gelingt den Titeln hier der Durchbruch nach oben, würde ein weiteres Long-Signal generiert werden und die Papiere vor einem weiteren Hochlauf zur ehemaligen Unterstützungszone um 87,30 Dollar stehen, die nach dem Durchbruch nach unten zum Widerstand gedreht ist. Langfristig aufhellen würde sich die Lage für die Hasbro-Aktien aber erst mit einem Durchbruch aus der Ichimoku-Wolke im Tageschart nach oben. Die Aktien haben also noch etwas Wegstrecke vor sich, aber ein Anfang zum Trendwechsel ist gemacht.

In eigener Sache

Saisonale Daten der vergangenen zehn Jahre sprechen für den Zeitraum vom 19. Juli bis zum 1. September ebenfalls für eher weiter steigende Kurse. In acht von zehn Jahren stiegen die Hasbro-Aktien in dieser Phase bei einer mittleren Rendite von 4,10% und einer Trefferquote von 80%. Der maximale Gewinn betrug 15,22%, der maximale Verlust 13,30%.

Auf der fundamentalen Seite durchlebt Hasbro eine operative Erholungsphase, die massgeblich vom digitalen Spielegeschäft angetrieben wird. Das Segment Wizards of the Coast, zu dem Magic: The Gathering und Dungeons and Dragons gehören, erzielte im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von 582 Mio. Dollar (+26% gegenüber dem Vorjahresquartal) bei einer operativen Marge von 51,2%. Magic: The Gathering stellte mit dem Premiumset "Lorwyn Eclipsed" einen neuen Verkaufsrekord auf, der noch im selben Quartal von "Secrets of Strixhaven" übertroffen wurde. Die grösste Magic-Veranstaltung aller Zeiten, die MagicCon Las Vegas mit über 23.000 Teilnehmern, unterstrich die anhaltende Stärke des Franchise. Der Gesamtkonzern erzielte im ersten Quartal einen Umsatz von 1,0 Mrd. Dollar (+13%) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,47 Dollar, der die Konsensschätzung von 0,99 Dollar um 48% übertraf. Das bereinigte EBITDA stieg um 24% auf 339 Mio. Dollar bei einer bereinigten operativen Marge von 28,7% (+360 Basispunkte).

Im Geschäftsjahr 2025 setzte Hasbro 4,70 Mrd. Dollar um und erwirtschaftete ein EBIT von 1,06 Mrd. Dollar. Die Bruttomarge verbesserte sich auf 70,3% (2024: 64,6%), die EBIT-Marge auf 22,5% (2024: 16,7%). Der freie Cashflow erreichte 830 Mio. Dollar. Auf GAAP-Basis blieb das Nettoergebnis mit einem Verlust von 322 Mio. Dollar aufgrund von Sondereffekten negativ, was das auf den ersten Blick unattraktive Trailing-KGV von -51 erklärt.

Für das laufende Geschäftsjahr strebt das Management ein umsatzbereinigtes Wachstum von 3 bis 5% und bereinigte operative Margen von 24 bis 25% an. Das EBITDA-Ziel liegt bei 1,40 bis 1,45 Mrd. Dollar. Ein Cybersicherheitsvorfall Ende März 2026 verzögert 40 bis 60 Mio. Dollar an Umsatz des Consumer-Products-Segments vom zweiten Quartal in die zweite Jahreshälfte und verursacht rund 20 Mio. Dollar an Bereinigungskosten. Dem stehen ein starkes Unterhaltungsprogramm in der zweiten Jahreshälfte (The Mandalorian & Grogu, Toy Story 5, Spider-Man: Brand New Day, Avengers: Doomsday) und die fortlaufende Kostenreduktion entgegen: Das Transformationsprogramm lieferte im ersten Quartal Einsparungen von 37 Mio. Dollar und peilt 150 Mio. Dollar für das Gesamtjahr an.

Die Innovation erstreckt sich auf den KI-Bereich. Im Juni 2026 wurde das KI-Studio "Sixth Wall" mit einer proprietären "CharacterOS"-Technologie in Partnerschaft mit ElevenLabs lanciert, das verhaltensbasierte Lizenzierungen von Charakteren wie Optimus Prime und Mr. Potato Head ermöglicht. Dieser potenziell margenstarke Geschäftsbereich eröffnet neue Einnahmequellen jenseits physischer Spielzeuge. Im Bereich Gaming stehen mit "Exodus" und "WARLOCK" zwei AAA-Videospiele für 2027 in der Pipeline.

Das KGV sinkt von 13,64 (2026e) über 12,81 (2027e) auf 11,72 (2028e). Der Gewinn je Aktie soll von 5,98 Dollar (2026e) über 6,37 Dollar (2027e) auf 6,96 Dollar (2028e) steigen. Die PEG-Ratio von 0,33 signalisiert, dass das Gewinnwachstum im aktuellen Kurs bei weitem nicht eingepreist ist. Die Dividendenrendite liegt bei 3,4% (2,80 Dollar je Aktie) bei 46 Jahren ununterbrochener Dividendenzahlungen. Ein Aktienrückkaufprogramm wurde kürzlich autorisiert. Die FCF-Rendite von 9,0% unterstreicht die solide Kapitalausstattung. Das Beta von 0,48 deutet auf eine deutlich unterdurchschnittliche Korrelation mit dem Gesamtmarkt hin. Die Marktkapitalisierung beträgt 11,5 Mrd. Dollar bei 141,5 Mio. ausstehenden Aktien. Die nächsten Quartalszahlen werden am 21. Juli 2026 veröffentlicht.

Die Risiken sind klar umrissen. In den vergangenen 90 Tagen wurden die EPS-Schätzungen zehn Mal nach unten und kein einziges Mal nach oben revidiert, ein deutlich negativer Revisionstrend. Das Consumer-Products-Segment wies im ersten Quartal einen bereinigten operativen Verlust von 41 Mio. Dollar aus, belastet durch höhere Lizenzgebühren, Zollkosten und gestiegene Rohstoffpreise. Die US-Importzölle beliefen sich im ersten Quartal auf 8,3 Mio. Dollar, hinzu kommen geschätzte 30 Mio. Dollar an Rohstoff- und Frachtkosten in der zweiten Jahreshälfte. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 17,8 erscheint angesichts des geringen Eigenkapitals (Eigenkapitalquote 10,2%) erhöht. Der Wettbewerb durch Mattel, LEGO und digitale Plattformen wie Roblox verschärft sich auf globaler Ebene.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf Hasbro Inc. über einen Turbo Long von Morgan Stanley mit der WKN MK8EBJ in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 87 Dollar eine Rendite von +42,57% zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 77 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 36,47% im Hebelprodukt entsprechen würde. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt 1,17.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Hasbro-Aktien investiert.

Hasbro Basiswert Hasbro Inc. (ISIN: US4180561072) Produktgattung Open End Turbo Long Emittent Morgan Stanley ISIN/WKN Hebelprodukt DE000MK8EBJ5 / MK8EBJ Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 1,10/1,11€ (17.07.2026, 21:59 Uhr) Basispreis variabel 69,34$ Knock-out-Schwelle 69,34$ Hebel 6,35 Abstand zum Knock-out 15,59% Stop-Loss Call 0,70€ Ziel Call 1,58€ (+42,57%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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