Trading Idee HeidelbergCement: Frische Milliarden in Aussicht?

Wie aus "informierten Kreisen" zu hören war, gibt es wohl Verkaufspläne für Assets im amerikanischen Bundesstaat Kalifornien. Diese umfassen Zementfabriken und Produktionen für Zuschlagstoffe.

Nach derzeitigen Prognosen könnte der DAX-Konzern mit einem solchen Verkauf rund 1,5 Milliarden Dollar erlösen. Angeblich wurde inzwischen schon die Investmentbank Morgan Stanley mit der Durchführung der Transaktion mandatiert.

Für Anfang kommenden Jahres werden erste Gebote erwartet. Dabei sollen insbesondere die Konkurrenten LafargeHolcim, CRH und Cemex angesprochen worden sein. Auch Anbieter aus China oder Lateinamerika könnten zum Interessentenkreis gehören. Offizielle Statements vom Unternehmen wie auch von den Investmentbankern waren allerdings bislang nicht zu hören.

Ein solcher Verkauf würde aber zu der zuvor kommunizierten Strategie des Konzerns passen. Dieser hatte schon im Oktober angekündigt, sich aus Aktivitäten zurückziehen zu wollen, wo man keine positive Wachstumsperspektive erwarte. Mit dem Verkauf könnte sich HeidelbergCement stärker auf die bestehenden - und größeren - Aktivitäten an der amerikanischen Ostküste, im Mittleren Westen und in Kanada konzentrieren. Außerdem würde der Erlös sicher helfen, die Verschuldung des Unternehmens weiter zurückzuführen.

Auch wenn hier bisher nur Spekulationen am Werk sind, reagiert die Börse positiv auf einen möglichen Deal. Die Aktie von HeidelbergCement konnte zur Wochenmitte einen wichtigen Widerstand bei 61 Euro überwinden. Der Move scheint mindestens bis zur 200-Tage-Linie bei rund 68 Euro ausbaufähig.

Spekulativ orientierte Investoren können hier ein Hebel-Produkt nutzen. Wir würden auf einen Open End Turbo Call Optionsschein der DZ Bank mit einem Hebel von 5,2 zurückgreifen und sehen eine Chance von rund 50 Prozent mit einem Kursziel bei 1,80 Euro. Abgesichert werden sollte mit einem Stopp-Loss bei 0,90 Euro.

• Basiswert: HeidelbergCement

• Produktgattung: Knock-Out Warrants

• Emittent: DZ Bank

• ISIN: DE000DFY64T4

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (23.12.2020 12:07 Uhr): 1,20 Euro

• Basispreis variabel: 50,4458 Euro

• Knock-out-Schwelle: 50,4458 Euro

• Hebel: 5,2

• Abstand zum Knock-out: 18,6 Prozent

• Stopp-Loss Call: 0,90 Euro







Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: HeidelbergCement