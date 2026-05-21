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Trading Idee

Trading Idee: Home Depot - Short-Chance nach Erholung im Abwärtstrend

22.05.26 17:00 Uhr

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Die Aktien von The Home Depot, dem größten Baumarktbetreiber Nordamerikas, notieren aktuell bei rund 312,81 US-Dollar.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot
266,50 EUR 0,20 EUR 0,08%
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Die Aktien von The Home Depot befinden sich in einem intakten Abwärtstrend und notieren mit rund 312,81 Dollar näher an ihrem 52-Wochen-Tief von 289,10 Dollar als an ihrem Hoch von 421,20 Dollar. Der Kurs verlor im bisherigen Jahresverlauf bereits rund 18%. Saisonal betrachtet zeigt der langfristige Trend über 25 Jahre (2001 bis 2026), dass die Aktien ab Ende Mai häufig in eine schwächere Phase eintreten, die bis in den Frühsommer (Juni/Juli) anhalten kann, bevor sich meist erst später im Jahr wieder eine signifikante Erholung einstellt. Das bedeutet, der Abwärtsdruck sollte auch saisonal eher anhalten und die Papiere weiter nach unten drücken.

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The Home Depot meldete für das erste Quartal 2026 einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,43 Dollar und übertraf damit die Prognose von 3,41 Dollar. Der Umsatz lag mit 41,8 Milliarden Dollar ebenfalls über den erwarteten 41,51 Milliarden Dollar. Die Bruttomarge sank um 75 Basispunkte auf 33,0 %, während die operative Marge von 12,9 % im Vorjahr auf 11,9 % zurückging. Dies war primär auf die Auswirkungen der GMS-Übernahme und das allgemein herausfordernde Marktumfeld zurückzuführen. Auch die Anzahl der Kundentransaktionen ging im ersten Quartal um 1,3 % zurück, was auf eine nachlassende Kundenfrequenz und die anhaltende Zurückhaltung der Verbraucher bei größeren diskretionären Projekten hindeutet. Ein Lichtblick bleibt das Geschäft mit professionellen Handwerkern (Pro-Segment), das im vierten Quartal in Folge das DIY-Segment (Do-It-Yourself) übertraf. Zudem wurde die Übernahme von Mingledorff's abgeschlossen, was dem Unternehmen 42 neue HLK-Vertriebsstandorte (Heizung, Lüftung, Klima) einbringt und den adressierbaren Markt erweitert.

Das Management bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 mit einem flachen bis 2%igen Wachstum der vergleichbaren Umsätze. Mit einem erwarteten KGV von 21,3 für 2026, das 2027 auf 20,1 sinken soll , ist das Unternehmen im Branchenvergleich zwar noch solide aufgestellt, steht aber vor massiven Gegenwinden wie anhaltend hohen Hypothekenzinsen und mangelnder Erschwinglichkeit von Wohnraum, was die Nachfrage weiter dämpft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 372,78 Dollar , wobei die Schätzungen zuletzt mehrfach nach unten korrigiert wurden.

Trading Idee: The Home Depot

Fazit:

Die Home-Depot-Aktien befinden sich in einer Erholung in einem intakten Abwärtstrend. Trader könnten eine Short-Position in Home-Depot-Aktien in Betracht ziehen. Als Kursziel dient die Marke von 280 Dollar. Ein Stopp-Loss bei 334 Dollar oberhalb des 50er-EMA sichert den Trade ab. Das CRV beträgt 1,56. Als Instrument bietet sich ein Open-End Turbo-Optionsschein Short von Vontobel an (WKN: VH38R9).

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Home-Depot-Aktien investiert.

The Home Depot Inc.
BasiswertThe Home Depot Inc. (ISIN: US4370761029)
ProduktgattungOpen-End Turbo-Short
EmittentVontobel
ISIN/WKN HebelproduktDE000VH38R94 / VH38R9
LaufzeitOpen End
Kurs K.-o.-Put (Datum)8,38 / 8,39 € (22.05.2026, 16:39 Uhr)
Basispreis variabel408,67$
Knock-out-Schwelle408,67$
Hebel3,31
Abstand zum Knock-out29,99%
Stop-Loss Put6,60€
Ziel Put11,26€ (+33,66%)

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister FSG Financial Services Group. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.
Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

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17.08.2020Home Depot OutperformCredit Suisse Group
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19.08.2015Home Depot HoldDeutsche Bank AG
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18.11.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
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11.07.2007Home Depot fern haltenFrankfurter Tagesdienst

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