Trading Idee: IBM - KI-Wachstum treibt den Technologieriesen an

Trading Idee

Die Aktien von IBM, dem traditionsreichen Technologiekonzern mit Sitz in Armonk, New York, notieren aktuell bei rund 254 US-Dollar. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Hybrid-Cloud-Lösungen, KI-Technologie und IT-Infrastruktur und bedient Kunden in über 175 Ländern. Die folgende Analyse zeigt, warum die Papiere aktuell charttechnisch sehr interessant sind und warum sich ein Long-Trade anbieten könnte.

Der aktuelle Rücklauf könnte noch bis zum 50er-EMA bei 240 Dollar laufen und dort einen Ratest nach dem Ausbruch durchführen, doch übergeordnet ist mit eher weiter steigenden Notierungen bei den IBM-Papieren zu rechnen. Denn die Aktien zeigen laut saisonalen Daten der vergangenen 10 Jahre für den Zeitraum vom 25. Mai bis 7. Juni eine starke Trefferquote von 90% auf der Long-Seite. In neun von zehn Jahren stieg der Kurs in dieser Phase, mit einer mittleren Rendite von +3,27%. Nur im Jahr 2017 gab es einen minimalen Verlust von -1,45%. Diese saisonale Stärke könnte den Papieren in den kommenden Handelstagen auch im laufenden Jahr 2026 Auftrieb verleihen.

In eigener Sache

IBM meldete für das erste Quartal 2026 einen Umsatz von 15,9 Milliarden Dollar, ein Plus von 9% gegenüber dem Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,91 Dollar, ein Anstieg von 19%. Besonders das Software-Segment glänzte mit einem Wachstum von 11% auf 7,1 Milliarden Dollar, getrieben von Hybrid Cloud und Red Hat (+13%) sowie dem Datenbereich (+19%). Das Infrastructure-Segment legte um 15% auf 3,3 Milliarden Dollar zu, angeführt von einem rekordstarken z17-Mainframe-Zyklus mit einem Wachstum von 51% bei IBM Z. Der neue Mainframe verarbeitet 450 Milliarden KI-Inferenzen pro Tag bei einer Millisekunde Reaktionszeit.

Die Bruttomarge verbesserte sich um 100 Basispunkte auf 56,2%. Der freie Cashflow stieg auf 2,2 Milliarden Dollar, ein Plus von 300 Millionen Dollar gegenüber dem Vorjahr. Für das Gesamtjahr 2026 bestätigte IBM die Prognose eines Umsatzwachstums von über 5% bei konstanten Wechselkursen und erhöhte die Software-Wachstumsprognose auf über 10%. Der freie Cashflow soll um rund 1 Milliarde Dollar gegenüber dem Vorjahr zulegen. Strategisch wurde die Übernahme von Confluent für 11,6 Milliarden Dollar abgeschlossen, um die Echtzeit-Datenverarbeitung im KI-Bereich zu stärken. Die Quartalsdividende wurde auf 1,69 Dollar je Aktie angehoben, die 31. Erhöhung in Folge. Die Dividendenrendite liegt bei rund 3%. Der faire Wert wird von Analysten mit 277,68 Dollar angegeben, mit einer Spanne von 195 bis 335 Dollar. Die Mehrheit der 21 Analysten stuft die Aktien mit einer Kaufempfehlung ein.

Fazit:

Die Aktien von IBM befinden sich nach der kräftigen Erholung vom Verlaufstief bei 212,34 Dollar an einem charttechnisch entscheidenden Punkt unterhalb des 200er-EMA. Die saisonale Analyse mit einer 90-prozentigen Trefferquote und die überzeugenden Quartalszahlen stützen die Erwartung eines Durchbruchs nach oben. Trader könnten eine Long-Position über den Open-End Turbo-Optionsschein von Vontobel mit der WKN VY5GML in Betracht ziehen. Der Einstieg bietet sich im Bereich von 240 Dollar an, bei einem möglichen Rücksetzer zum 50er-EMA. Das Kursziel liegt bei 275 Dollar oberhalb des 200er-EMA. Der Stopp-Loss wird bei 229 Dollar platziert. Das Chance-Risiko-Verhältnis liegt bei 2,93.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in IBM-Aktien investiert.

IBM Basiswert Int. Business Machines (ISIN: US4592001014) Produktgattung Open-End Turbo-Long Emittent Vontobel ISIN/WKN Hebelprodukt DE000VY5GML2 / VY5GML Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 2,24/2,30€ (22.05.2026, 10:51 Uhr) Basispreis variabel 233,42$ Knock-out-Schwelle 233,42$ Hebel 9,79 Abstand zum Knock-out 9,82% Stop-Loss Call 0,10€ Ziel Call 4,06€ (+267,07%)

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