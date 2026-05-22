Trading Idee: IBM - KI-Wachstum treibt den Technologieriesen an
Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich
Die Aktien von IBM, dem traditionsreichen Technologiekonzern mit Sitz in Armonk, New York, notieren aktuell bei rund 254 US-Dollar. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Hybrid-Cloud-Lösungen, KI-Technologie und IT-Infrastruktur und bedient Kunden in über 175 Ländern. Die folgende Analyse zeigt, warum die Papiere aktuell charttechnisch sehr interessant sind und warum sich ein Long-Trade anbieten könnte.
Werte in diesem Artikel
Der aktuelle Rücklauf könnte noch bis zum 50er-EMA bei 240 Dollar laufen und dort einen Ratest nach dem Ausbruch durchführen, doch übergeordnet ist mit eher weiter steigenden Notierungen bei den IBM-Papieren zu rechnen. Denn die Aktien zeigen laut saisonalen Daten der vergangenen 10 Jahre für den Zeitraum vom 25. Mai bis 7. Juni eine starke Trefferquote von 90% auf der Long-Seite. In neun von zehn Jahren stieg der Kurs in dieser Phase, mit einer mittleren Rendite von +3,27%. Nur im Jahr 2017 gab es einen minimalen Verlust von -1,45%. Diese saisonale Stärke könnte den Papieren in den kommenden Handelstagen auch im laufenden Jahr 2026 Auftrieb verleihen.
IBM meldete für das erste Quartal 2026 einen Umsatz von 15,9 Milliarden Dollar, ein Plus von 9% gegenüber dem Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,91 Dollar, ein Anstieg von 19%. Besonders das Software-Segment glänzte mit einem Wachstum von 11% auf 7,1 Milliarden Dollar, getrieben von Hybrid Cloud und Red Hat (+13%) sowie dem Datenbereich (+19%). Das Infrastructure-Segment legte um 15% auf 3,3 Milliarden Dollar zu, angeführt von einem rekordstarken z17-Mainframe-Zyklus mit einem Wachstum von 51% bei IBM Z. Der neue Mainframe verarbeitet 450 Milliarden KI-Inferenzen pro Tag bei einer Millisekunde Reaktionszeit.
Die Bruttomarge verbesserte sich um 100 Basispunkte auf 56,2%. Der freie Cashflow stieg auf 2,2 Milliarden Dollar, ein Plus von 300 Millionen Dollar gegenüber dem Vorjahr. Für das Gesamtjahr 2026 bestätigte IBM die Prognose eines Umsatzwachstums von über 5% bei konstanten Wechselkursen und erhöhte die Software-Wachstumsprognose auf über 10%. Der freie Cashflow soll um rund 1 Milliarde Dollar gegenüber dem Vorjahr zulegen. Strategisch wurde die Übernahme von Confluent für 11,6 Milliarden Dollar abgeschlossen, um die Echtzeit-Datenverarbeitung im KI-Bereich zu stärken. Die Quartalsdividende wurde auf 1,69 Dollar je Aktie angehoben, die 31. Erhöhung in Folge. Die Dividendenrendite liegt bei rund 3%. Der faire Wert wird von Analysten mit 277,68 Dollar angegeben, mit einer Spanne von 195 bis 335 Dollar. Die Mehrheit der 21 Analysten stuft die Aktien mit einer Kaufempfehlung ein.
Fazit:
Die Aktien von IBM befinden sich nach der kräftigen Erholung vom Verlaufstief bei 212,34 Dollar an einem charttechnisch entscheidenden Punkt unterhalb des 200er-EMA. Die saisonale Analyse mit einer 90-prozentigen Trefferquote und die überzeugenden Quartalszahlen stützen die Erwartung eines Durchbruchs nach oben. Trader könnten eine Long-Position über den Open-End Turbo-Optionsschein von Vontobel mit der WKN VY5GML in Betracht ziehen. Der Einstieg bietet sich im Bereich von 240 Dollar an, bei einem möglichen Rücksetzer zum 50er-EMA. Das Kursziel liegt bei 275 Dollar oberhalb des 200er-EMA. Der Stopp-Loss wird bei 229 Dollar platziert. Das Chance-Risiko-Verhältnis liegt bei 2,93.
Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in IBM-Aktien investiert.
|IBM
|Basiswert
|Int. Business Machines (ISIN: US4592001014)
|Produktgattung
|Open-End Turbo-Long
|Emittent
|Vontobel
|ISIN/WKN Hebelprodukt
|DE000VY5GML2 / VY5GML
|Laufzeit
|Open End
|Kurs K.-o.-Call (Datum)
|2,24/2,30€ (22.05.2026, 10:51 Uhr)
|Basispreis variabel
|233,42$
|Knock-out-Schwelle
|233,42$
|Hebel
|9,79
|Abstand zum Knock-out
|9,82%
|Stop-Loss Call
|0,10€
|Ziel Call
|4,06€ (+267,07%)
Hier finden Sie weitere Trading Ideen.
Disclaimer:
Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister FSG Financial Services Group. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.
Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.
Übrigens: Home Depot und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Weitere News
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com, Tomasz Bidermann / Shutterstock.com
Nachrichten zu Home Depot
Analysen zu Home Depot
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Home Depot Verkaufen
|DZ BANK
|26.02.2025
|Home Depot Verkaufen
|DZ BANK
|18.05.2022
|Home Depot Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.2021
|Home Depot Outperform
|Credit Suisse Group
|19.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.05.2022
|Home Depot Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.2021
|Home Depot Outperform
|Credit Suisse Group
|19.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.2020
|Home Depot Outperform
|Credit Suisse Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2019
|Home Depot Neutral
|Credit Suisse Group
|16.07.2019
|Home Depot Hold
|Gabelli & Co
|19.08.2015
|Home Depot Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.2014
|Home Depot Hold
|Canaccord Adams
|15.11.2012
|Home Depot neutral
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Home Depot Verkaufen
|DZ BANK
|26.02.2025
|Home Depot Verkaufen
|DZ BANK
|19.03.2008
|Home Depot Downgrade
|Morgan Keegan & Co., Inc.
|18.07.2007
|Home Depot reduce
|UBS
|11.07.2007
|Home Depot fern halten
|Frankfurter Tagesdienst
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Home Depot nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen