Trading Idee: JPMorgan — Anleihehandel enttäuscht, Limit bei 315 Dollar
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Die Aktien von JPMorgan Chase (ISIN: US46625H1005) geraten nach den Quartalszahlen unter Druck. Die Titel der in New York ansässigen grössten US-Bank verlieren vorbörslich rund 3,6 Prozent auf etwa 322 US-Dollar, nachdem sie am Montag bei 334,30 Dollar geschlossen hatten. Damit rutschen sie unter das Oktobertief von 325,87 Dollar. Es ist einer der seltenen Fälle, in denen JPMorgan die Gewinnerwartungen verfehlt.
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Im dritten Quartal verdiente die Bank 5,57 Dollar je Aktie, knapp 10 Prozent mehr als vor einem Jahr, aber deutlich weniger als die von Analysten erwarteten 5,92 Dollar. Die Erträge stiegen um gut 8 Prozent auf 50,91 Milliarden Dollar und blieben ebenfalls leicht unter den Schätzungen. Hauptgrund für die Enttäuschung ist der Handel mit Anleihen, Devisen und Rohstoffen, der mit 5,37 Milliarden Dollar klar unter den erwarteten 6 Milliarden Dollar lag. Im Aktienhandel erzielte JPMorgan dagegen mit 4,95 Milliarden Dollar deutlich mehr als die prognostizierten 4,47 Milliarden Dollar.
Das Kerngeschäft hält sich besser, als die Kursreaktion vermuten lässt. Der Zinsüberschuss, also die Differenz zwischen Zinserträgen aus Krediten und Zinszahlungen auf Einlagen, lag mit rund 27 Milliarden Dollar sogar leicht über den Erwartungen. Für faule Kredite legte die Bank 2,74 Milliarden Dollar zurück, weniger als die 3,40 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal und etwas weniger als befürchtet. Die Kreditqualität ist also stabil, die Schwäche kommt aus dem schwankungsanfälligen Handelsgeschäft.
Gemessen an den Gewinnschätzungen ist die Aktie nach dem Rücksetzer moderat bewertet. Vor den Zahlen rechneten die Analysten mit 24,14 Dollar Gewinn je Aktie für 2026, 24,52 Dollar für 2027 und 25,80 Dollar für 2028. Bei einem Kurs von 315 Dollar ergeben sich daraus Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) von 13,0 (2026), 12,8 (2027) und 12,2 (2028), also etwa der Durchschnitt der Bankenbranche. Das KGV gibt an, wie viele Jahresgewinne beim aktuellen Kurs bezahlt werden. Ihr mittleres Kursziel sahen die Analysten zuletzt bei 372,14 Dollar. Die Dividende hatte JPMorgan im Sommer auf 1,65 Dollar je Aktie und Quartal angehoben, die 16. Erhöhung in Folge.
Der Trade jagt dem Abschlag deshalb nicht hinterher, sondern setzt auf ein Kauflimit bei 315 Dollar. Fällt der Kurs im Lauf des Tages oder der kommenden Tage bis dahin zurück, soll eine Gegenbewegung in Richtung 340 Dollar folgen. Saisonal käme Rückenwind hinzu. Zwischen Anfang Oktober und Jahresende lagen die Aktien in acht der vergangenen zehn Jahre im Plus, im Median um knapp 20 Prozent, wobei der November im Schnitt der stärkste Monat war. Eine Prognose ist das nicht.
Belastend könnten weitere Schätzungssenkungen wirken, falls Analysten den schwachen Anleihehandel als dauerhaft einstufen. Höhere Eigenkapitalanforderungen für global systemrelevante Banken schränken zudem den Spielraum für Aktienrückkäufe ein, und US-Präsident Donald Trump hat die Bank wegen angeblich politisch motivierter Kontokündigungen auf 5 Milliarden Dollar verklagt. Offen ist auch die Nachfolge von Vorstandschef Jamie Dimon. Wird das Limit nicht erreicht, kommt der Trade nicht zustande. Entschieden wird er am Stopp, nicht an der Knock-out-Schwelle.
Fazit:
Trader könnten eine Long-Position auf die Titel von JPMorgan Chase über einen Open-End-Turbo von Vontobel mit der WKN VK2HP0 in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 340 Dollar eine Rendite von 41,07% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 299 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 26,34% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 1,56. Der Hebel liegt bei 5,18 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 18,57 Prozent. Die Werte sind auf einen Einstieg bei 315 Dollar gerechnet, aktuell notiert der Schein bei 7,34/7,54 Euro.
Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in JPMorgan-Aktien investiert.
|Trading-Idee: JPMorgan
|Basiswert
|JPMorgan Chase (ISIN: US46625H1005)
|Produktgattung
|Open-End-Turbo Long
|Emittent
|Vontobel
|ISIN/WKN Hebelprodukt
|DE000VK2HP02 / VK2HP0
|Laufzeit
|Open End
|Kurs K.-o.-Call (Datum)
|7,34/7,54€ (13.10.2026, 13:22 Uhr)
|Basispreis variabel
|256,52$
|Knock-out-Schwelle
|256,52$
|Hebel
|5,18
|Abstand zum Knock-out
|18,57%
|Stop-Loss Call
|4,00€ (-26,34%)
|Ziel Call
|7,66€ (+41,07%)
|
Risikohinweis:
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