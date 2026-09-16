Trading Idee: JPMorgan - Long am Rücksetzer mit Kursziel 370 Dollar

Trading Idee

Die Aktien der grössten US-Bank JPMorgan Chase (ISIN: US46625H1005), des in New York ansässigen Bankhauses mit einem Geschäft, das vom Privatkundenkonto über das Investmentbanking und den Wertpapierhandel bis zur Vermögensverwaltung und dem Zahlungsverkehr reicht, notieren vorbörslich um 352,,50 US-Dollar.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Aufwärtstrend ist seit dem April-Tief bei 279,10 Dollar intakt. Von seinem Hoch bei 366,50 Dollar fiel JPMorgan am Vortag bis auf 343,07 Dollar zurück, drehte Intraday aber wieder nach oben ab und hat sich mittlerweile bei 352,49 Dollar an der Haltelinie zwischen rund 350 und 353 Dollar festgesetzt. Zudem konnten die Aktien den wichtigen 50er-EMA im Bereich von 349,45 Dollar am Vortag verteidigen, der als wichtige Anlaufmarke bei einer Korrektur in der Extension gilt.

In eigener Sache

Nach unten sind die Papiere gut durch diesen 50er-EMA sowie durch die massive Ichimoku-Wolke darunter gut abgesichert. Nach der bullischen Vortageskerze mit dem langen unteren Schatten, könnte es nun zu einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bei den Titeln kommen. Zu beachten ist, dass am heutigen Abend um 20:00 Uhr der US-Leitzinsentscheid stattfindet (Pressekonferenz um 20:30 Uhr) und es in der Folge der Entscheidung zu erhöhter Volatilität kommen könnte. Der RSI notiert mit 47,41 knapp unterhalb der neutralen Mitte und spiegelt damit den laufenden Rücksetzer wider, ohne eine überverkaufte Lage anzuzeigen, hat also noch reichlich Raum nach oben für einen Anstieg.

Bei den Analysten überwiegen klar die Kaufempfehlungen. Das mittlere Kursziel aus knapp zwei Dutzend Einschätzungen liegt bei rund 376 Dollar und damit spürbar über dem aktuellen Kurs, wobei die Spanne von vorsichtigen 305 Dollar bis zu optimistischen 452 Dollar reicht. Bemerkenswert ist die Richtung der jüngsten Revisionen, denn in den vergangenen neunzig Tagen hoben sieben Häuser ihre Gewinnschätzungen an und keines senkte sie, was für wachsendes Vertrauen in die Ertragskraft spricht.

Modellgestützte Fairwert-Rechnungen taxieren den Konzern auf rund 384 Dollar und lassen damit noch ein knappes Aufwärtspotenzial von etwa acht Prozent erkennen. Übermässig teuer ist die Aktie damit nicht, denn das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis sinkt von 14,24 für das laufende Jahr über 14,01 für 2027 auf 12,93 für 2028, hinterlegt mit steigenden Gewinnen von 24,76, 25,16 und 27,25 Dollar je Aktie. Gegenüber dem Gesamtmarkt um 23 fällt das eher niedrig aus, gegenüber anderen Banken um 14 liegt es im Rahmen.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die Titel von JPMorgan Chase über einen Open-End-Turbo von Vontobel mit der WKN VK3TWX in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 370 Dollar eine Rendite von 22,75% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 344 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 10,32% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 2,20. Der Hebel liegt bei 4,89 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 22,17 Prozent.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in JPMorgan-Aktien investiert.

Trading Idee: JPMorgan Basiswert JPMorgan Chase (ISIN: US46625H1005) Produktgattung Open End Turbo (Long) Emittent Vontobel ISIN/WKN Hebelprodukt DE000VK3TWX0 / VK3TWX Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 6,94/6,95€ (16.09.2026, 10:10 Uhr) Basispreis variabel 274,03$ Knock-out-Schwelle 274,03$ Hebel 4,89 Abstand zum Knock-out 22,17% Stop-Loss Call 6,11€ Ziel Call 8,36€ (+22,75%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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