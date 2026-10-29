Trading Idee: LEG Immobilien — Grand City steigt ein, Ziel 51 Euro

Trading Idee

Die Aktien von LEG Immobilien (ISIN: DE000LEG1110) haben sich vom Jahrestief gelöst, seit Grand City Properties ein Fünftel der Anteile übernommen hat. Mit gut 48 Euro kosten die Papiere des in Düsseldorf ansässigen Wohnungskonzerns rund 10 Prozent mehr als beim Tief Mitte Oktober. Am 12. November legt LEG die Zahlen für die ersten neun Monate vor, und am Donnerstag hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen wie erwartet nicht weiter angehoben.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Am 20. Oktober meldete Grand City Properties, an der der Immobilienkonzern Aroundtown die Mehrheit hält, einen Anteil von 20,04 Prozent an LEG. Die Gesellschaft spricht von einer reinen Finanzbeteiligung, behält sich aber vor, auf bis zu 29,9 Prozent aufzustocken oder den Anteil wieder deutlich zu verringern. Ab 30 Prozent müsste sie allen Aktionären ein Übernahmeangebot unterbreiten. Nach Angaben von LEG sieht Grand City erhebliches Aufwärtspotenzial in Strategie und Wohnungsbestand.

In eigener Sache

Charttechnisch stehen die Papiere aktuell kurz vor dem bullischen Durchbruch über die Ichimoku-Wolke, nachdem es Intraday im bisherigen Handel zu einem Reversal vom Tagestief kam und die Titel sich aktuell bullisch über dem 50er- und 10er-EMA im Bereich von 47 Euro zeigen. Gelingt der Druchbruch nach oben über die Ichimoku-Wolke, würde ein langfristiges Long-Signal generiert werden.

Unter Analysten ist der Einstieg umstritten. Die Schweizer Grossbank UBS bestätigte ihre Kaufempfehlung und das Ziel von 66 Euro, warnte aber davor, aus der Beteiligung allein ein strategisches Interesse abzuleiten. Morgan Stanley stufte die Titel am selben Tag auf Untergewichten ab und senkte das Ziel von 60 auf 50 Euro. Im Schnitt liegen die Kursziele der 13 Analysten bei gut 63 Euro.

Operativ läuft das Mietgeschäft stabil. Im ersten Halbjahr stieg die Nettokaltmiete um 3,4 Prozent auf 473,4 Millionen Euro, auf vergleichbarer Fläche kletterte die Miete auf 7,21 Euro je Quadratmeter. Für das Gesamtjahr erwartet LEG hier ein Plus von 3,8 bis 4,0 Prozent. Der AFFO, also der um Investitionen bereinigte operative Mittelzufluss, sank wegen höherer Ausgaben für den Bestand um 12,7 Prozent auf 110,5 Millionen Euro. Für 2026 bestätigte der Vorstand aber 220 bis 240 Millionen Euro, was einen Rekordwert bedeuten würde. Die Verschuldung im Verhältnis zum Immobilienwert, der sogenannte LTV, ging auf 45,5 Prozent zurück, und 2028 laufen für rund 16.000 geförderte Wohnungen die Mietbindungen aus.

In der Bewertung steckt viel Skepsis. Der Börsenwert entspricht nur gut 40 Prozent des bilanziellen Eigenkapitals, und für 2026 ergibt sich auf Basis der Schätzungen eine Dividendenrendite von gut 6 Prozent. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2026 liegt bei knapp 8, der Durchschnitt der Branche bei knapp 16.

Gegenwind kommt von den Zinsen. Die EZB hat ihren Einlagensatz zwar bei 2,50 Prozent belassen, nach den Erhöhungen im Juni und September rechnen die meisten Ökonomen im Dezember aber mit einem weiteren Schritt, denn die Inflation im Euroraum stieg zuletzt auf 3,8 Prozent. Höhere Renditen am Anleihemarkt verteuern die Finanzierung und lassen Mieteinnahmen im Vergleich weniger attraktiv erscheinen. Ausserdem kann Grand City den Anteil jederzeit wieder abbauen. Ein Kauf drängt sich deshalb erst nach einem Rücksetzer auf, der den Schwung der vergangenen Tage etwas abkühlt.

Fazit:

Trader könnten bei einem Rücklauf auf 46,60 Euro eine Long-Position auf die Titel von LEG Immobilien über einen Open-End-Turbo von Lang und Schwarz mit der WKN LX9HDE in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 51 Euro eine Rendite von 30,47% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 44,90 Euro platziert werden, was einem Verlust von 11,77% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 2,59. Der Hebel liegt bei 3,23 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 29,70 Prozent. Die Renditen gelten für den Einstieg bei 46,60 Euro, aktuell notiert der Schein bei 1,58/1,59 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in LEG-Aktien investiert.

Trading-Idee: LEG Immobilien Basiswert LEG Immobilien (ISIN: DE000LEG1110) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent L&S ISIN/WKN Hebelprodukt DE000LX9HDE9 / LX9HDE Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 1,58/1,59€ (29.10.2026, 14:41 Uhr) Basispreis variabel 32,76€ Knock-out-Schwelle 32,76€ Hebel 3,23 Abstand zum Knock-out 29,70% Stop-Loss Call 1,27€ (-11,77%) Ziel Call 1,88€ (+30,47%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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