Trading Idee: Linde — Investitionsschub verdaut, Ziel 505 Dollar

Trading Idee

Die Aktien von Linde (ISIN: IE000S9YS762) haben sich vom Kursrutsch nach den Halbjahreszahlen deutlich erholt. Seit dem Tief von Mitte September bei 395,80 Euro haben die Titel des Industriegasekonzerns mit Sitz im irischen Dublin und operativem Hauptquartier in Woking bei London auf Xetra rund 9 Prozent zugelegt und notieren am Dienstagvormittag bei 431,80 Euro. In New York gingen sie am Montag bei 482,38 US-Dollar aus dem Handel.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Ausgelöst hatte den Rückschlag ein Quartal, das auf den ersten Blick überzeugte. Linde steigerte im zweiten Quartal den Umsatz um 9 Prozent auf 9,3 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie wuchs um 10 Prozent auf 4,50 Dollar, und die bereinigte operative Marge lag mit 29,5 Prozent erneut an der Spitze der Branche. Trotzdem fielen die Aktien am 31. Juli um rund 6 Prozent. Der Grund war das Verhältnis von Ausgaben zu Ertrag. Das Management hob die geplanten Investitionen für 2026 auf 5,5 bis 6,0 Milliarden Dollar an, die Gewinnprognose dagegen nur minimal auf 17,70 bis 17,90 Dollar je Aktie. Zudem sank der freie Mittelzufluss, also das Geld, das nach Abzug der Investitionen übrig bleibt, im Quartal um knapp 13 Prozent.

In eigener Sache

Inzwischen rückt in den Vordergrund, wofür das Geld ausgegeben wird. Der Auftragsbestand für Projekte liegt bei rund 11 Milliarden Dollar, der Bestand an langfristigen Gaslieferverträgen erreichte mit 8,1 Milliarden Dollar einen Rekord. Ein grosser Teil fliesst in die Versorgung von Chipfabriken, darunter eine Luftzerlegungsanlage für rund 1 Milliarde Dollar im US-Bundesstaat Arizona. Bernstein hob zuletzt das wachsende Geschäft mit Gasen für die Raumfahrt hervor, UBS bestätigte am Montag die Kaufempfehlung mit einem Ziel von 574 Dollar. Die Lieferverträge laufen in der Regel 15 bis 20 Jahre und erlauben es, höhere Energiekosten an die Kunden weiterzugeben, was die Erträge auch in schwachen Konjunkturphasen stabil hält.

Die Schätzungen stehen bei 17,97 Dollar Gewinn je Aktie für 2026, 19,43 Dollar für 2027 und 20,97 Dollar für 2028. Daraus folgen Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) von 26,9 (2026), 24,9 (2027) und 23,1 (2028). Das KGV gibt an, wie viele Jahresgewinne beim aktuellen Kurs bezahlt werden. Billig ist Linde damit nicht, die Anleger zahlen seit Jahren einen Aufschlag für die Verlässlichkeit des Geschäfts. Die Dividende von 6,40 Dollar je Aktie entspricht einer Rendite von 1,3 Prozent und wurde 34 Jahre in Folge angehoben. Von 28 Analysten raten 22 zum Kauf, ihr mittleres Kursziel liegt bei 543,81 Dollar. KeyBanc nahm die Bewertung im September mit Übergewichten und einem Ziel von 542 Dollar auf.

Nächster Prüfstein sind die Zahlen zum dritten Quartal Ende Oktober. Linde hat dafür einen bereinigten Gewinn je Aktie von 4,45 bis 4,55 Dollar in Aussicht gestellt, ein Plus von 6 bis 8 Prozent. Enttäuschen Marge oder Mittelzufluss erneut, kann sich das Muster vom Juli wiederholen. Belastend wirken zudem eine schwächere Industrieproduktion in Europa und China, schwankende Energiepreise und die hohe Bewertung, die wenig Spielraum für Fehler lässt. In den vergangenen drei Monaten haben die Analysten ihre Gewinnschätzungen zudem häufiger gesenkt als angehoben.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die Titel von Linde über einen Open-End-Turbo von Morgan Stanley mit der WKN MJ0B19 in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 505 Dollar eine Rendite von 12,50% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 465 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 11,18% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 1,12. Der Hebel liegt bei 2,83 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 35,16 Prozent.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Linde-Aktien investiert.

Trading Idee: Linde Basiswert Linde (ISIN: IE000S9YS762) Produktgattung Turbo Long Emittent Morgan Stanley ISIN/WKN Hebelprodukt DE000MJ0B194 / MJ0B19 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 1,51/1,52€ (06.10.2026, 10:14 Uhr) Basispreis variabel 313,53$ Knock-out-Schwelle 313,53$ Hebel 2,83 Abstand zum Knock-out 35,16% Stop-Loss Call 1,35€ (-11,18%) Ziel Call 1,71€ (+12,50%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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