Trading Idee: Loews — Hotels und Pipelines tragen den Gewinn, Kursziel 114 Dollar

Trading Idee

Die Aktien von Loews (ISIN: US5404241086) haben sich in den vergangenen Tagen spürbar von ihrem Rücksetzer erholt. Am Mittwoch stiegen die Titel der in New York ansässigen Beteiligungsgesellschaft um 0,6 Prozent auf 109,10 US-Dollar. Auf Wochensicht steht damit ein Plus von gut 3 Prozent zu Buche, auf Sicht von drei Monaten aber noch ein Minus von knapp 5 Prozent.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer bei Loews einsteigt, kauft ein Bündel aus drei sehr verschiedenen Geschäften. Das Schwergewicht ist der Sachversicherer CNA Financial, und der kämpft mit einem zäheren Markt. Im zweiten Quartal kletterte seine Schaden-Kosten-Quote, das Verhältnis von Schäden und Kosten zu den Prämieneinnahmen, von 94,1 auf 96,5 Prozent, bei Vertragsverlängerungen liessen sich keine höheren Preise mehr durchsetzen. Vorstandschef Ben Tisch reagiert gelassen und will Prämien nicht um jeden Preis hinterherlaufen.

In eigener Sache

Aufgefangen wird das von den beiden kleineren Standbeinen. Die Hotelkette Loews Hotels steigerte ihr bereinigtes operatives Ergebnis vor Abschreibungen um 26 Prozent auf 137 Millionen Dollar. Die Zimmer waren zu 81 Prozent belegt, nach 78 Prozent im Vorjahr, und brachten im Schnitt 7 Prozent mehr ein, wozu vor allem die drei 2025 eröffneten Häuser in Orlando und das renovierte Hotel in Miami beitrugen. Der Gaspipeline-Betreiber Boardwalk Pipelines lieferte dank höherer Transportentgelte 14 Prozent mehr Gewinn ab. Unter dem Strich verdiente Loews 444 Millionen Dollar oder 2,16 Dollar je Aktie, nach 1,87 Dollar ein Jahr zuvor.

Einen Teil des Geldes steckt der Konzern in die eigenen Aktien. Von Januar bis Juni kaufte Loews 1,7 Millionen Stück für 179 Millionen Dollar zurück, die Zahl der ausstehenden Aktien schrumpfte dadurch auf 204,4 Millionen. An Mitteln mangelt es nicht. Ende Juni lagen bei der Muttergesellschaft 4,4 Milliarden Dollar in bar und in Wertpapieren, denen nur 1,8 Milliarden Dollar Schulden gegenüberstanden.

Teuer sind die Aktien dabei nicht. Analysten erwarten je Aktie 8,20 Dollar für 2026, 8,36 Dollar für 2027 und 8,53 Dollar für 2028, beim aktuellen Kurs entspricht das Kurs-Gewinn-Verhältnissen (KGV) von 13,3, 13,1 und 12,8. Für jeden Dollar erwarteten Jahresgewinn zahlen Anleger damit gut 13 Dollar, am Gesamtmarkt sind es rund 23 Dollar. Das Eigenkapital je Aktie, der sogenannte Buchwert, betrug Ende Juni 93,52 Dollar. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von knapp 1,2 notieren die Aktien nur leicht über dem bilanziellen Vermögen, eine Einstufung, wie sie bei Beteiligungsgesellschaften verbreitet ist.

Gleich über dem Kurs liegt bei 110 Dollar ein stärkerer Widerstand, den der Trade auf dem Weg zum Ziel von 114 Dollar überwinden muss. Nach unten bietet die stärkere Unterstützung bei 105 Dollar Halt. Knapp darüber, bei 105,50 Dollar, sitzt der Stopp, während die Knock-out-Schwelle von 83,64 Dollar mehr als 20 Dollar tiefer liegt. Mit dem Ausbruch über den 10er-, 50er- und 200er-EMA wurden aber mehrere Stärkesignale generiert. Die Titel könnten nun vor einer nachhaltigen Trendwende von Short auf Long stehen, wobei mögliche Rückläufe im Bereich um den 10er-EMA auslaufen sollten.

Historisch war der Spätherbst eine gute Phase für die Titel. Seit 2016 haben die Aktien zwischen Mitte Oktober und Ende November ausnahmslos zugelegt, typischerweise um gut 5 Prozent, wobei vier dieser Jahre kaum mehr als eine schwarze Null brachten. Mitten in dieses Fenster fallen am 2. November die Zahlen zum dritten Quartal, die Loews am selben Tag wie CNA vorlegt. Dann zeigt sich, ob die Hotels ihr Tempo halten und wie teuer Unwetter und Wirbelstürme den Versicherer im Sommer zu stehen kamen. Gibt der Preiszyklus in der Versicherungsbranche weiter nach, schwächelt der wichtigste Gewinnbringer des Konzerns. Weil nur wenige Analysten den Titel verfolgen, fehlt es zudem oft an Impulsen von außen.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die Titel von Loews über einen Open-End-Turbo von Morgan Stanley mit der WKN ME4SKN in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 114 Dollar eine Rendite von 18,88% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 105,50 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 13,73% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 1,38. Der Hebel liegt bei 4,20 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 23,34 Prozent.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Loews-Aktien investiert.

Trading-Idee: Loews Corp. Basiswert Loews (ISIN: US5404241086) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent Morgan Stanley ISIN/WKN Hebelprodukt DE000ME4SKN5 / ME4SKN Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 2,32/2,33€ (14.10.2026, 21:59 Uhr) Basispreis variabel 83,64$ Knock-out-Schwelle 83,64$ Hebel 4,20 Abstand zum Knock-out 23,34% Stop-Loss Call 2,01€ (-13,73%) Ziel Call 2,77€ (+18,88%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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