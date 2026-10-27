Trading Idee: Marathon Petroleum — Treibstoffknappheit füllt die Kassen, Kursziel 510 Dollar

Trading Idee

Die Aktien von Marathon Petroleum (ISIN: US56585A1025) zählen zu den größten Profiteuren der weltweiten Treibstoffknappheit. Seit Jahresbeginn haben sich die Papiere des im US-Bundesstaat Ohio ansässigen Raffineriekonzerns fast verdreifacht, am Montag schlossen sie mit einem Plus von knapp 3 Prozent bei 470,64 US-Dollar. Am 3. November legt Marathon vor Börsenbeginn seine Quartalszahlen vor, und die Messlatte liegt nach einem Rekordquartal im Sommer hoch.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Charttechnisch befinden sich die Papiere von Marathon in einem soliden langfristigen Aufwärtstrend, wobei Rückläufe immer wieder entweder direkt am 10er-EMA aufgefangen werden, der aktuell bei 464,41 Dollar verläuft, oder bei tieferen Rücksetzern am 50er-EMA, aktuell um 413,50 Dollar. Die Titel verlaufen derzeit über allen drei wichtigen Durchschnitten wie dem 200er-, 50er- und 10er-EMA sowie über der Ichimoku-Wolke. Dabei sind die Aktien nach dem jüngsten Rücklauf aktuell direkt wieder über den 10er-EMA nach oben abgedreht und sollten den langfristigen Aufwärtstrend weiter fortsetzen. Saisonal ist zudem ab Ende Oktober bis Ende November mit Rückenwind zu rechnen, worauf die Daten der vergangenen zehn Jahre hindeuten. Ab Ende November bis Ende Dezember könnte es saisonal aber zu deutlichem Gegenwind kommen.

In eigener Sache

Hinter dem Höhenflug steckt ein Mangel an fertigen Kraftstoffen, nicht an Rohöl. Seit der Krieg mit dem Iran die Lieferungen durch die Strasse von Hormus stört und Angriffe Raffinerien im Nahen Osten und in Russland getroffen haben, fehlt weltweit Verarbeitungskapazität. Marathon schätzt die geplanten und ungeplanten Ausfälle auf mehr als 9 Millionen Barrel pro Tag, rund 4 Millionen mehr als üblich. Die Exporte von Benzin und Diesel aus den USA erreichten Rekordwerte, und Anfang Oktober gaben die G7-Staaten 100 Millionen Barrel aus ihren Reserven frei, nachdem Diesel in den USA mehr als 6 Dollar je Gallone gekostet hatte.

Für Raffinerien bedeutet das ungewöhnlich hohe Margen. Die Spanne zwischen Rohöl und den fertigen Kraftstoffen lag Anfang Oktober bei rund 65 Dollar je Barrel und damit nahe dem höchsten Stand seit 1986. Schon im zweiten Quartal verdoppelte sich die Raffineriemarge von Marathon auf 36,33 Dollar je Barrel, der Gewinn vervierfachte sich auf 5,14 Milliarden Dollar. Die Anlagen an der Golfküste liefen mit voller Auslastung, und 2,8 Milliarden Dollar flossen über Rückkäufe und Dividenden an die Aktionäre. Seit 2018 ist die Zahl der Aktien durch Rückkäufe von rund 680 auf etwa 283 Millionen geschrumpft.

Trotz der Kursverdreifachung ist die Bewertung niedrig geblieben. Für 2026 rechnen Analysten mit einem Gewinn von gut 65 Dollar je Aktie, für 2027 wegen der erwarteten Normalisierung der Margen mit knapp 58 Dollar. Daran gemessen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei gut 7 für dieses und gut 8 für das kommende Jahr, während der US-Gesamtmarkt bei rund 22 notiert. Das niedrige KGV zeigt allerdings auch, dass der Markt den heutigen Gewinnen keine lange Dauer zutraut. Mit einem mittleren Kursziel von rund 476 Dollar sehen die Analysten kaum noch Luft, die US-Bank Jefferies stufte die Papiere im September auf Halten ab.

Das grösste politische Risiko ist ein Exportstopp für Diesel. Am 22. September sagte US-Präsident Donald Trump, man solle den in den USA hergestellten Diesel im Land behalten, die Raffineriewerte verloren daraufhin in einer Woche gut 6 Prozent. Unterschrieben ist bislang nichts, doch das Thema kann jederzeit zurückkehren. Zudem sinken die Margen im Herbst und Winter üblicherweise, und das Management hat bereits auf eine leichte Abschwächung gegenüber der Spitze im zweiten Quartal hingewiesen. Eine Entspannung am Golf würde den Rückenwind schnell nehmen. Ein Einstieg bietet sich deshalb erst nach einem Rücklauf an. Für das Risiko zählt allein der Stopp-Loss, der deutlich über der Knock-out-Schwelle des Scheins liegt.

Fazit:

Trader könnten bei einem Rücklauf auf 452 Dollar eine Long-Position auf die Titel von Marathon Petroleum über einen Open-End-Turbo von HSBC mit der WKN HM9T06 in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 510 Dollar eine Rendite von 65,87% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 430 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 24,99% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 2,64. Der Hebel liegt bei 5,13 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 19,26 Prozent. Die Renditen gelten für den Einstieg bei 452 Dollar und einen unveränderten Wechselkurs, aktuell notiert der Schein bei 9,39/9,57 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Marathon-Petroleum-Aktien investiert.

Trading-Idee: Marathon Petroleum Basiswert Marathon Petroleum (ISIN: US56585A1025) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent HSBC ISIN/WKN Hebelprodukt DE000HM9T066 / HM9T06 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 9,39/9,57€ (27.10.2026, 13:30 Uhr) Basispreis variabel 364,93$ Knock-out-Schwelle 364,93$ Hebel 5,13 Abstand zum Knock-out 19,26% Stop-Loss Call 5,92€ (-24,99%) Ziel Call 13,10€ (+65,87%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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