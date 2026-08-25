Trading Idee: Marvell Technology - Google-Deal und Quartalszahlen als Kurstreiber

Trading Idee

Inmitten der Ichimoku-Wolke zwischen rund 244 und 235 US-Dollar konsolidieren die Titel von Marvell Technology (ISIN: US5738741041), des führenden fabless-Halbleiterdesigners für KI-Rechenzentrumsinfrastruktur, bei aktuell 240,38 Dollar.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die jüngste Tageskerze markierte mit 246,70 Dollar ein Hoch unmittelbar an der Oberkante der Wolke bei rund 245 Dollar, bevor der Kurs auf 240,38 Dollar zurückfiel und der 10er-EMA bei 230,42 Dollar als nächste Auffanglinie dient. Gelingt den Aktien ein nachhaltiger Durchbruch über die Ichimoku-Wolke, würde ein langfristiges Kaufsignal entstehen.

In eigener Sache

Am morgigen Donnerstag (27. August) veröffentlicht das Unternehmen die Zahlen zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027, wobei Analysten ein Ergebnis oberhalb der bisherigen Prognosen erwarten. Ein positiver Impuls könnte den nachhaltigen Ausbruch über die Wolkenoberkante katalysieren und den Weg in Richtung des Kursziels bei 300 Dollar und weiter zum Verlaufshoch bei 329,88 Dollar eröffnen. Der 200er-EMA bei 165,95 Dollar dient als langfristiger Signalgeber für den weiteren Kursverlauf, gemeinsam mit der Ichimoku-Wolke.

Ende Juli schloss Marvell ein wegweisendes Custom-Silicon-Abkommen mit Google, das KI-Inferenzbeschleuniger, Storage-Controller und Netzwerkschnittstellen für das TPU-Ökosystem umfasst. Im Rahmen der Vereinbarung erhielt Google Optionsscheine zum Kauf von bis zu 58,97 Millionen Marvell-Aktien zu 206,58 Dollar je Aktie, die an das Erreichen bestimmter Abnahmeziele bis 2033 gekoppelt sind. Analysten schätzen das kumulative Umsatzpotenzial auf bis zu 120 Milliarden Dollar über rund 6,5 Jahre. Darüber hinaus unterhält Marvell eine strategische Partnerschaft mit NVIDIA in den Bereichen Silizium-Photonik, NVLink Fusion und KI-RAN, was die Positionierung im KI-Infrastrukturmarkt weiter stärkt. Der wachsende Trend zu KI-Agenten erhöht den Bedarf an Netzwerk- und Speicherlösungen und schafft zusätzliche Nachfrage für Marvells Produktportfolio.

Die Analysten sehen die Aktie mit einem durchschnittlichen Kursziel von 280,61 Dollar als unterbewertet. Das geschätzte KGV für 2027 beträgt 59,06, sinkt für 2028 auf 37,97 und für 2029 auf 25,22 auf Basis eines erwarteten Gewinns von 4,07, 6,33 und 9,53 Dollar je Aktie. Das KBV liegt bei 7,28 und die Dividendenrendite bei 0,10%.

Zu den Risiken zählen die ambitionierte Bewertung mit einem KGV von rund 59 für das Geschäftsjahr 2027, die hohe Umsatzkonzentration auf wenige Hyperscaler-Kunden, eine potenzielle Verwässerung durch die Google-Optionsscheine von bis zu 6,5% der ausstehenden Aktien, die breite Diskrepanz zwischen bereinigtem Gewinn von 0,80 Dollar und GAAP-Gewinn von 0,04 Dollar je Aktie aufgrund akquisitionsbedingter Sondereffekte, die Abhängigkeit von Drittfertigern als fabless-Unternehmen, ein Beta von 2,25 sowie das erhöhte Volatilitätsrisiko durch die morgen anstehenden Quartalszahlen.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die Aktien von Marvell Technology über einen Open End Turbo Long von ING Markets mit der WKN NB7DB7 in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 300 Dollar eine Rendite von +119,47% zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 211 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 60,84% im Hebelprodukt entsprechen würde. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt 1,96.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Marvell-Aktien investiert.

Trading Idee: Marvell Technology Inc. Basiswert Marvell Technology Inc. (ISIN: US5738741041) Produktgattung Turbo Long Emittent ING Markets ISIN/WKN Hebelprodukt DE000NB7DB78 / NB7DB7 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 4,46/4,52€ (26.08.2026, 11:46 Uhr) Basispreis variabel 191,71$ Knock-out-Schwelle 191,71$ Hebel 4,61 Abstand zum Knock-out 20,54% Stop-Loss Call 1,77€ Ziel Call 9,92€ (+119,47%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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