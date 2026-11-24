Trading Idee

Die Aktien von Mastercard (ISIN: US57636Q1040) nehmen nach einem Rücksetzer von rund 8 Prozent wieder Kurs auf ihr Rekordhoch von 681,99 US-Dollar aus der ersten Novemberwoche. Rückenwind liefert vor allem das Geschäft mit Zusatzdiensten wie Betrugsabwehr, Datenanalyse und Beratung, das im dritten Quartal um 19 Prozent wuchs. Am heutigen Dienstag kletterten die Titel des Kreditkartenkonzerns aus Purchase im US-Bundesstaat New York um rund 1,5 Prozent auf gut 644 Dollar.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit den Zahlen vom 29. Oktober übertraf Mastercard erneut die Erwartungen. Der Nettoumsatz stieg um 14 Prozent auf 9,81 Milliarden Dollar und lag damit gut 1,5 Prozent über der Konsensschätzung, der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 21 Prozent auf 5,31 Dollar, erwartet waren 5,17 Dollar. Die Erlöse aus dem klassischen Zahlungsnetz legten um 11 Prozent zu, das über die Karten abgewickelte Volumen in Landeswährung um 7,5 Prozent und das grenzüberschreitende Volumen um 11 Prozent. Am Tag der Vorlage zogen die Papiere um 4,2 Prozent an. Im dritten Quartal kaufte der Konzern zudem eigene Aktien für 3,0 Milliarden Dollar zurück, und für weitere Rückkäufe stehen noch 4,9 Milliarden Dollar bereit.

In eigener Sache

Die Zusatzdienste stehen inzwischen für rund 40 Prozent des Umsatzes und wachsen nach Angaben der zuständigen Managerin Linda Kirkpatrick weiter mit Raten im hohen Zehnerbereich. Zugleich testet Mastercard Reisebuchungen, die ein KI-Assistent im Auftrag seiner Nutzer bezahlt. Für das laufende Weihnachtsgeschäft sind die Aussichten ordentlich, denn der Konkurrent Visa rechnet mit einem Plus der US-Einzelhandelsumsätze von 4,5 Prozent, dem stärksten Anstieg seit 2021.

Ein Unsicherheitsfaktor bleibt der Streit mit US-Händlern über Kartengebühren. Mitte November vertagte ein Bundesrichter in New York seine Entscheidung über einen Vergleich von Visa und Mastercard im Volumen von 38 Milliarden Dollar, und eine Ablehnung könnte das seit 21 Jahren laufende Verfahren vor Gericht bringen. Günstig sind die Aktien zudem nicht, denn für 2027 erwarten die Analysten einen Gewinn von 23,21 Dollar je Aktie, was einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von knapp 28 entspricht. Die große Mehrheit der Analysten rät dennoch zum Kauf, und ihr mittleres Kursziel liegt bei gut 720 Dollar.

Im Tageschart fingen sich die Titel in der vergangenen Woche bei rund 624 Dollar und damit klar über dem 50-Tage-Durchschnitt um 618 Dollar. Am heutigen Dienstag eroberten sie den kurzfristigen Zehn-Tage-Durchschnitt um 642 Dollar zurück. Das Ziel bei 680 Dollar liegt knapp unter dem Rekordhoch, gestoppt wird bei 622 Dollar unter dem Tief der vergangenen Woche. Der RSI liegt mit 55 Punkten im neutralen Bereich und lässt Raum für eine Fortsetzung der Erholung.

Fazit:

Trader könnten auf dem aktuellen Niveau um 644 Dollar eine Long-Position auf die Titel von Mastercard über einen Open-End-Turbo von Vontobel mit der WKN VV8NFV in Betracht ziehen. Steigt der Basiswert auf das Ziel bei 680 Dollar, ein Plus von 5,6 Prozent, entspräche das einem Gewinn von 15,64% im Schein. Der Stopp-Loss könnte bei 622 Dollar platziert werden, 3,4 Prozent unter dem Einstieg, was einem Verlust von 9,79% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 1,60. Der Hebel liegt bei 2,82 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 35,34 Prozent. Die Renditen gelten für den Einstieg bei 644 Dollar und einen unveränderten Wechselkurs, aktuell notiert der Schein bei 20,86/20,89 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Mastercard-Aktien investiert.

MasterCard Basiswert Mastercard (ISIN: US57636Q1040) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent Vontobel ISIN/WKN Hebelprodukt DE000VV8NFV8 / VV8NFV Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 20,86/20,89€ (24.11.2026, 16:30 Uhr) Basispreis variabel 416,39$ Knock-out-Schwelle 416,39$ Hebel 2,82 Abstand zum Knock-out 35,34% Stop-Loss Call 18,76€ (-9,79%) Ziel Call 24,05€ (+15,64%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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