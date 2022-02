Trading Idee: McDonald's - Abprall am Widerstand?

Am 27. Januar prallten die Aktien von McDonald's am 200er-EMA im Bereich von 245.00 Dollar wieder nach oben ab und gingen mit einer bullishen Tageskerze mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper aus dem Handel. Die Aktien konnten dann auch weiter ansteigen und am 31. Januar den 50er-EMA bei 258.00 Dollar überschreiten. Der Widerstand bei 262.00 Dollar beendete aber den Bullenrun. Seit Tagen bewegen sich die Titel hier seitwärts und sind auch am heutigen Mittwoch im bisherigen Handel wieder nach unten abgeprallt. Sollte auch der 50er-EMA erneut nach unten durchbrochen werden, würde sich die Lage deutlich eintrüben und ein weiterer Kursrückgang bis zum 200er-EMA wahrscheinlich werden. Es bietet sich eine Short-Chance.

Fazit:

Trader könnten auf eine weitere Abwärtsbewegung der Aktien von McDonald's spekulieren. Es bietet sich eine Short-Position mit einem Open End Turbo Put (VX4MM6) der Bank Vontobel an. Das Kursziel befindet sich im Bereich von 245,00 Dollar. Der Stopp könnte bei 265,00 USD platziert werden.

Trading Idee: McDonald's Basiswert McDonald's (ISIN: US5801351017) Produktgattung Open End Put Emittent Vontobel ISIN/WKN Hebelprodukt DE000VX4MM66 / VX4MM6 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Put (Datum) 2,36€/2,37€ (09.02.2022, 19:25 Uhr) Basispreis variabel 286,88$ Knock-out-Schwelle 286,88$ Hebel 9,63 Abstand zum Knock-out 10,04% Stop-Loss Put 1,92€ Ziel Put 3,67€ (+58,87%)

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer: