Trading Idee: Meta — Muse Wonder spaltet die Analysten, Ziel 770 Dollar

Trading Idee

Die Aktien von Meta Platforms (ISIN: US30303M1027) haben am Mittwoch einen Teil ihres jüngsten Anstiegs wieder hergegeben. Um 3,3 Prozent auf 737,54 US-Dollar fielen die Titel des im kalifornischen Menlo Park ansässigen Konzerns, nachbörslich bröckelten sie auf rund 730 Dollar ab. Auf Monatssicht bleibt dennoch ein Gewinn von gut 10 Prozent.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Den Schub der Vortage hatte Meta selbst ausgelöst. Am 12. Oktober stellte der Konzern mit Muse Wonder sein bislang leistungsfähigstes Modell für künstliche Intelligenz (KI) vor, das direkt gegen die Angebote von OpenAI und Anthropic antritt. Die Aktien legten daraufhin um 3,4 Prozent zu. Am Vortag gaben die Titel im Einklang mit dem Gesamtmarkt wieder kräftig ab und notieren derzeit direkt am 10er-EMA der um 735 Dollar notiert und als erste Auffangmarke bei Korrekturen im Aufwärtstrend gilt. Hier könnten die Titel bereits wieder nach oben abprallen und den übergeordneten Anstieg weiter fortführen. Wie weit der Weg zum Geschäft noch ist, zeigt die dazugehörige App Muse. Nach Daten eines Marktforschers nutzten sie nach fünf Wochen täglich 1,3 Millionen Menschen, nach 0,3 Millionen in der ersten Woche. Im Verhältnis zu den 3,6 Milliarden Nutzern, die täglich eine der Meta-Apps öffnen, ist das ein Bruchteil.

In eigener Sache

Entsprechend weit liegen die Analysten auseinander. Goldman Sachs nahm das Kursziel am Mittwoch von 860 auf 762 Dollar zurück und begründete das mit steigenden Betriebskosten ab 2027, die Einstufung Kaufen blieb. UBS dagegen hob das Ziel von 715 auf 884 Dollar an und sieht Chancen bei KI-Assistenten für Firmenkunden, in WhatsApp und Messenger sowie bei Suchanzeigen. Guggenheim zog von 700 auf 850 Dollar nach, rechnet für 2027 aber mit Investitionen von 225 Milliarden Dollar statt bisher 203 Milliarden. Am optimistischsten ist Truist mit 1.000 Dollar. Von 63 Analysten raten 55 zum Kauf, im Mittel trauen sie den Aktien 813,65 Dollar zu.

Klarheit soll der 21. Oktober bringen, wenn Meta nach US-Börsenschluss die Bilanz für das dritte Quartal vorlegt. Im Schnitt erwarten Analysten einen Umsatz von 63,3 Milliarden Dollar, also am oberen Rand der eigenen Spanne von 61 bis 64 Milliarden Dollar, und 6,76 Dollar Gewinn je Aktie. Offen ist, wie stark der Vergleich mit den US-Bundesstaaten zum Jugendschutz das Quartal belastet, für den eine Rückstellung von rund 10 Milliarden Dollar ansteht. Mehr als auf das Quartal selbst dürfte der Markt auf die Kostenplanung für 2027 schauen.

Am Gewinn gemessen sind die Aktien nicht überteuert. Für 2026 rechnen Analysten mit 30,91 Dollar je Aktie, was einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,9 entspricht. Wächst der Gewinn wie geplant auf 35,63 Dollar im kommenden und 41,45 Dollar im übernächsten Jahr, sinkt das KGV auf 20,7 und 17,8. Bei gleichbleibendem Gewinn hätte das Unternehmen den heutigen Kurs also in knapp 24 Jahren verdient, beim Gesamtmarkt sind es rund 23.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die Titel von Meta Platforms über einen Open-End-Turbo von Vontobel mit der WKN VM9M79 in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 770 Dollar eine Rendite von 20,73% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 698 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 12,44% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 1,67. Der Hebel liegt bei 3,43 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 30,91 Prozent.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Meta-Aktien investiert.

Trading-Idee: Meta Platforms Basiswert Meta Platforms (ISIN: US30303M1027) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent Vontobel ISIN/WKN Hebelprodukt DE000VM9M790 / VM9M79 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 1,92/1,93€ (15.10.2026, 10:04 Uhr) Basispreis variabel 509,58$ Knock-out-Schwelle 509,58$ Hebel 3,43 Abstand zum Knock-out 30,91% Stop-Loss Call 1,69€ (-12,44%) Ziel Call 2,33€ (+20,73%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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