Trading Idee: Micron — KI-Nachfrage holt Speicherwerte zurück, Ziel 870 Dollar

Trading Idee

Die Aktien von Micron Technology (ISIN: US5951121038) haben am Mittwoch mit einem Plus von knapp 12 Prozent auf 811,30 US-Dollar einen Großteil ihres Einbruchs aus der Vorwoche wettgemacht.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die jüngsten Quartalszahlen vom 30. September fielen stark aus. Im vierten Geschäftsquartal setzte Micron 54,23 Milliarden Dollar um und lag damit 7,5 Prozent über den Erwartungen, der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf mit 33,42 Dollar die Schätzungen um 7,3 Prozent. Nach Einschätzung des Managements bleibt der Arbeitsspeicher DRAM bis 2028 der wichtigste Engpass beim Ausbau von Rechenzentren. Gemeinsam mit dem Chipkonzern Nvidia entwickelt Micron zudem eine eigene Version des Hochleistungsspeichers HBM4E, der direkt neben den KI-Prozessoren sitzt und diese mit Daten versorgt.

In eigener Sache

Am Kurs ging das zuletzt weitgehend vorbei. Vom Verlaufshoch bei 1.255 Dollar im Juni sind die Titel noch rund 35 Prozent entfernt. Am 5. November, als der Dow Jones um 1.800 Punkte fiel und der Nasdaq in eine Korrektur rutschte, sackten sie bis auf 650 Dollar ab. Seitdem drücken die Ermittlungen gegen Nvidia-Chef Jensen Huang auf die Stimmung im gesamten KI-Umfeld, und der Verwaltungsrat des Grafikchipherstellers berät nun über die Zukunft seines Gründers. Nachbörslich gaben die Micron-Papiere am Mittwoch deshalb wieder gut 3 Prozent auf rund 787 Dollar ab.

Die Analysten halten an ihrer Zuversicht fest. Von 49 Experten raten 45 zum Kauf und 4 zum Halten, keiner zum Verkauf. Im Oktober hob das US-Analysehaus D.A. Davidson sein Kursziel auf 3.000 Dollar an, Cantor Fitzgerald nennt 2.000 Dollar. Im laufenden Geschäftsjahr erwarten Analysten im Mittel einen Überschuss von gut 211 Dollar je Aktie. Beim aktuellen Kurs zahlen Anleger damit weniger als 4 Dollar für jeden Dollar erwarteten Jahresgewinn, gemessen an den vergangenen zwölf Monaten sind es knapp 11 Dollar.

So niedrig bewertet der Markt Speicherchiphersteller meist nur, wenn er mit einem baldigen Ende des Preishochs rechnet, und diese Sorge bleibt das größte Risiko. Saisonal wäre die Phase eigentlich günstig, denn zwischen dem 24. September und dem 14. Dezember legten die Titel in acht der vergangenen neun Jahre zu, im Mittel um knapp 16 Prozent. In diesem Jahr liegen sie in diesem Zeitraum allerdings bislang gut 20 Prozent im Minus. Am 17. November legt Nvidia Quartalszahlen vor, am 23. Dezember folgt Micron selbst, und nach den hohen US-Verbraucherpreisen gilt eine weitere Zinserhöhung im Dezember als sicher. Die Kauforder liegt daher mit 775 Dollar unter dem nachbörslichen Kurs.

Fazit:

Trader könnten bei einem Rücklauf auf 775 Dollar eine Long-Position auf die Titel von Micron Technology über einen Open-End-Turbo von HSBC mit der WKN HM54TM in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 870 Dollar eine Rendite von 73,78% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 735 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 31,06% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 2,38. Der Hebel liegt bei 6,02 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 16,47 Prozent. Die Renditen gelten für den Einstieg bei 775 Dollar und einen unveränderten Wechselkurs, aktuell notiert der Schein bei 1,25/1,26 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Micron-Aktien investiert.

Trading-Idee: Micron Basiswert Micron Technology (ISIN: US5951121038) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent HSBC ISIN/WKN Hebelprodukt DE000HM54TM7 / HM54TM Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 1,25/1,26€ (12.11.2026, 13:22 Uhr) Basispreis variabel 647,34$ Knock-out-Schwelle 647,34$ Hebel 6,02 Abstand zum Knock-out 16,47% Stop-Loss Call 0,80€ (-31,06%) Ziel Call 2,02€ (+73,78%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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