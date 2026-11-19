Trading Idee

Die Aktien von Micron Technology (ISIN: US5951121038) konnten die Erholung seit unserer Analyse vom 12.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Anthropic hat den Ausgabepreis mit 83 Dollar über der ursprünglichen Spanne von 70 bis 78 Dollar festgelegt und mehr als 81 Milliarden Dollar eingesammelt, so viel wie noch kein Unternehmen zuvor bei einem Börsengang. Anleger werten die hohe Nachfrage als Bestätigung dafür, dass die Investitionen in künstliche Intelligenz weiter steigen, und davon profitieren vor allem die Hersteller von Arbeitsspeichern, ohne die sich große KI-Modelle weder trainieren noch betreiben lassen. Weltweit legten Chipwerte am Donnerstag zu, und in den USA deuteten die Terminkontrakte auf einen festeren Handelsstart hin.

In eigener Sache

Auch außerhalb der Rechenzentren wird Speicher knapp. Europäische Autohersteller bemühen sich laut einem Bericht des taiwanischen Branchendienstes DigiTimes inzwischen eilig darum, sich Liefermengen zu sichern, weil der KI-Boom das Angebot verknappt. Mit dem Grafikchipkonzern Nvidia, der am Dienstagabend einen Rekordumsatz von 115,8 Milliarden Dollar meldete, entwickelt Micron zudem eine eigene Variante des nächsten Hochleistungsspeichers HBM4E.

Einen Dämpfer gab es allerdings beim Ausblick für das laufende erste Geschäftsquartal. Das Management rechnet nur mit einem einstelligen Wachstum der ausgelieferten Speichermenge. Auch das Umfeld bleibt schwierig, denn nach dem Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung gilt eine Zinserhöhung im Dezember als nahezu sicher. Vom Rekordhoch bei 1.255 Dollar im Juni sind die Titel auch nach dem vorbörslichen Anstieg noch rund 40 Prozent entfernt. Die große Mehrheit der Analysten rät dennoch zum Kauf, und die mittleren Kursziele liegen je nach Datenanbieter zwischen gut 1.430 und gut 1.630 Dollar.

Charttechnisch sind die Titel in den vergangenen Tagen wiederholt am gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (200er-EMA) bei rund 768 Dollar gescheitert, wobei drei Gaps ausgebildet wurden. Der 200er-EMA verläuft zudem in der Widerstandszone zwischen 760 und 820 Dollar. Das Ziel bei 800 Dollar liegt mitten in dieser Zone. Der Stopp bei 645 Dollar sichert unter dem Novembertief bei 652,50 Dollar ab. Nach dem vorbörslichen Sprung ist der Einstieg erst bei einem Rücklauf auf 705 Dollar und damit auf den Schlusskurs vom Mittwoch vorgesehen, denn solche Sprünge vor dem Handelsstart verpuffen nicht selten wieder.

Fazit:

Trader könnten bei einem Rücklauf auf 705 Dollar eine Long-Position auf die Titel von Micron Technology über einen Open-End-Turbo von HSBC mit der WKN HM5HLL in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 800 Dollar eine Rendite von 92,04% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 645 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 59,01% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 1,56. Der Hebel liegt bei 6,87 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 14,07 Prozent. Die Renditen gelten für den Einstieg bei 705 Dollar und einen unveränderten Wechselkurs, aktuell notiert der Schein bei 13,00/13,05 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Micron-Aktien investiert.

Micron Basiswert Micron Technology (ISIN: US5951121038) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent HSBC ISIN/WKN Hebelprodukt DE000HM5HLL4 / HM5HLL Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 13,00/13,05€ (19.11.2026, 12:40 Uhr) Basispreis variabel 605,79$ Knock-out-Schwelle 605,79$ Hebel 6,87 Abstand zum Knock-out 14,07% Stop-Loss Call 3,82€ (-59,01%) Ziel Call 17,92€ (+92,04%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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