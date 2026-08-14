Trading Idee: Micron Technology - Jetzt vor weiterem Long-Signal?

Trading Idee

Die Aktien von Micron Technology (ISIN: US5951121038), des einzigen US-amerikanischen Herstellers von DRAM- und NAND-Speicherchips für Rechenzentren, KI-Infrastruktur und Automobilanwendungen, notieren bei 971,66 US-Dollar.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den Vortagen hat es eine bullische Überschneidung des 10er-EMA über den 50er-EMA gegeben, womit ein neues Stärkesignal generiert wurde. Die bearishe Tageskerze vom Freitag deutet aber eine Erschöpfung an, so dass hier mit einem Rücklauf gerechnet werden muss. In der Folge sollten die Micron-Papiere aber weiter zulegen. Der Kurs handelt innerhalb der Ichimoku-Wolke nahe der oberen Begrenzung bei rund 1.050 Dollar, und ein nachhaltiger Ausbruch darüber wäre die charttechnische Bestätigung für die Fortsetzung des Hochlaufs in Richtung der wichtigen 1.200-Dollar-Marke und zum Verlaufshochs bei 1.255 Dollar. Trader sollten zunächst aber einen Rücksetzer in den Bereich um 900 Dollar abwarten, wo der 10er-EMA und der 50er-EMA eine breite Unterstützungszone bilden.

In eigener Sache

Saisonal betrachtet gehört die Phase vom 20. August bis zum 18. September zu den stärkeren Long-Phasen für die Micron-Technology-Aktie, mit einer Trefferquote von 70% über die vergangenen zehn Jahre und einer annualisierten Rendite von 123,51%. Bei der Saisonalität handelt es sich allerdings nur um Durchschnittswerte des genannten Zeitraums, es ist also kein garantierter Verlauf für das aktuelle Jahr.

Die Analysten prognostizieren einen Gewinn je Aktie von 74,39 Dollar für das Fiskaljahr 2026, 156,60 Dollar für 2027 und 162,30 Dollar für 2028, was jährlichen Steigerungen von 785%, 111% und 9% entspricht. Das geschätzte KGV sinkt damit von 13,06 für 2026 auf 6,21 für 2027 und 5,99 für 2028. Von 46 Analysten empfehlen 41 die Aktie zum Kauf und fünf zum Halten, bei keiner einzigen Verkaufsempfehlung und einem durchschnittlichen Kursziel von 1.501,98 Dollar.

Zu den jüngsten Einstufungen zählen KeyBanc mit Kaufen und einem Kursziel von 1.750 Dollar, UBS mit Kaufen und 1.625 Dollar, Barclays mit Kaufen und 2.000 Dollar sowie Melius mit Kaufen und dem höchsten Kursziel von 2.200 Dollar. Micron zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 0,06%, die zuletzt um 30% angehoben wurde, und verfügt über ein Beta von 2,21. Die nächsten Quartalszahlen werden am 29. September 2026 erwartet.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die Titel von Micron Technology über einen Open End Turbo Long von HSBC mit der WKN HM8XVF in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 1.080 Dollar eine Rendite von +141,83% zu erzielen. Der Einstiegskurs liegt bei 900 Dollar und damit rund 7% unterhalb des aktuellen Kurses, weshalb Trader einen Rücksetzer in diesen Bereich abwarten sollten. Der Stopp-Loss könnte bei 830 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 56,69% im Hebelprodukt entsprechen würde. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt 2,50.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Micron-Technology-Aktien investiert.

Trading Idee: Micron Technology Basiswert Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038) Produktgattung Turbo Long Emittent HSBC ISIN/WKN Hebelprodukt DE000HM8XVF6 / HM8XVF Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 16,90/17,02€ (14.08.2026, 14:51 Uhr) Basispreis variabel 804,26$ Knock-out-Schwelle 804,26$ Hebel 5,09 Abstand zum Knock-out 19,27% Stop-Loss Call 4,70€ Ziel Call 26,26€ (+141,83%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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