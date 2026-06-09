Trading Idee: Micron Technology - KI-Superzyklus als Treiber nach dem Pullback?

Trading Idee

Die Aktien von Micron Technology Inc., einem der weltweit führenden Hersteller von Speicherchips und Datenspeicherlösungen mit Sitz in Boise, Idaho, notieren aktuell bei rund 936 US-Dollar. Nach dem Pullback vom Verlaufshoch bei 1.089,29 Dollar bieten das Rekordquartal mit 196% Umsatzwachstum, die Q3-Guidance mit 81% Bruttomarge und das Forward-KGV von 8,7 auf Basis der FY27-Schätzungen eine Long-Chance.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Hersteller von fortschrittlichen Speicherchips (DRAM, NAND, HBM) mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Billionen Dollar notiert nach dem Rücksetzer vom Verlaufshoch bei 1.089,29 Dollar aktuell bei 935,89 Dollar und damit nur knapp unterhalb des 10er-EMA bei 937,42 Dollar. Der 50er-EMA verläuft bei 707,21 Dollar und der 200er-EMA bei 428,71 Dollar, beide weit unterhalb des aktuellen Kurses, was den massiven Aufwärtstrend der vergangenen Monate bestätigt.

In eigener Sache

Aktuell befinden sich die Papiere nach dem Chipsektor-Selloff lediglich in einer normalen Korrektur nach dem vorherigen starken Kursanstieg, vom Verlaufstief bei 311,49 Dollar im März 2026 bis auf das Verlaufshoch bei 1.089,29 Dollar. Eine Verdreifachung in nur drei Monaten. Der RSI(14) notiert bei 59,56 im neutralen Bereich mit Spielraum nach oben. Nach der bullischen Vortageskerze mit dem langen unteren Schatten und dem Close nahe am 10er-EMA könnte die Korrektur bereits durch sein. Allerdings könnten die heutigen US-Inflationsdaten um 14:30 Uhr für erneut hohe Volatilität sorgen.

Analysten erwarten für Geschäftsjahr 2026 einen Gewinn je Aktie von 60,68 Dollar und für das Geschäftsjahr 2027 von 107,18 Dollar, was einem Forward-KGV von 15,4 (FY26) beziehungsweise 8,7 (FY27) entspricht. Das PEG-Verhältnis liegt bei 0,11. 26 von 26 EPS-Revisionen der letzten 90 Tage erfolgten nach oben. Morgan Stanley sieht 1.050 Dollar, UBS 1.625 Dollar, Susquehanna 1.750 Dollar. Die nächsten Quartalszahlen werden am 24. Juni erwartet.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die Micron-Papiere über einen Open End Turbo von Vontobel mit der WKN VY3L2H in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 1.200 Dollar eine Rendite von +91,53% zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 849 Dollar platziert werden, was einem Verlust von -30,13% im Hebelprodukt entsprechen würde. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt 3,04.

Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Micron-Aktien investiert.

Trading Idee: Micron Basiswert Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038) Produktgattung Open End Turbo Long Emittent Vontobel ISIN/WKN Hebelprodukt DE000VY3L2H5 / VY3L2H Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 24,94/25,02€ (09.06.2026, 11:22 Uhr) Basispreis variabel 615,87$ Knock-out-Schwelle 615,87$ Hebel 2,92 Abstand zum Knock-out 34,34% Stop-Loss Call 17,44€ Ziel Call 47,81€ (+91,53%)

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