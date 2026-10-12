Trading Idee: Microsoft — Cloud-Nachfrage treibt den Kurs, Kursziel 550 Dollar

Trading Idee

Die Aktien von Microsoft (ISIN: US5949181045) nähern sich wieder einem Börsenwert von 4 Billionen Dollar. Die Titel des in Redmond ansässigen Softwarekonzerns stiegen am Freitag um 2,4 Prozent auf 535,07 US-Dollar und schlossen die Woche mit einem Plus von gut 3 Prozent ab. Seit dem Tief Ende Juni bei 349,20 Dollar summiert sich der Anstieg auf gut 53 Prozent. Bis zum Hoch der vergangenen zwölf Monate bei 553,72 Dollar fehlen noch knapp 3,5 Prozent.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Getragen wird die Erholung vom Cloudgeschäft. Im vierten Quartal des Ende Juni abgelaufenen Geschäftsjahres stieg der Umsatz um 18 Prozent auf 90 Milliarden Dollar, die Erlöse mit der Cloudplattform Azure und weiteren Cloud-Diensten wuchsen um 43 Prozent. Nach Angaben von Finanzchefin Amy Hood übersteigt die Nachfrage weiterhin die verfügbaren Kapazitäten. Im gesamten Geschäftsjahr setzte Microsoft mehr als 331 Milliarden Dollar um, das operative Ergebnis wuchs um 21 Prozent auf über 155 Milliarden Dollar. Für den Bürosoftware-Assistenten Microsoft 365 Copilot zahlen inzwischen mehr als 30 Millionen Nutzer.

In eigener Sache

Für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres stellt der Konzern einen Umsatz von 89,85 bis 90,95 Milliarden Dollar in Aussicht, ein Plus von 16 bis 17 Prozent. Azure soll währungsbereinigt um rund 45 Prozent zulegen. Der Preis dafür sind enorme Investitionen. Allein im Schlussquartal flossen 41 Milliarden Dollar in Rechenzentren und deren Ausstattung, für das laufende Geschäftsjahr plant Microsoft rund 175 Milliarden Dollar ein. Der freie Mittelzufluss, also das Geld, das nach diesen Investitionen übrig bleibt, lag im vierten Quartal nur noch bei 19,6 Milliarden Dollar. Die nächsten Quartalszahlen müssen zeigen, dass das Wachstum mit den Ausgaben Schritt hält.

Unter den Analysten mehren sich die Kaufempfehlungen. Melius Research stufte die Aktien am 5. Oktober von Halten auf Kaufen hoch, mit einem Ziel von 665 Dollar. Am selben Tag hob Scotiabank das Ziel von 510 auf 615 Dollar an, Yorkville nahm die Bewertung zwei Tage später mit Kaufen und ebenfalls 615 Dollar auf. Von 56 Analysten raten 55 zum Kauf, ihr mittleres Kursziel liegt bei 587,63 Dollar. Die Schätzungen stehen bei 19,75 Dollar Gewinn je Aktie für das Geschäftsjahr 2026/27, 23,51 Dollar für 2027/28 und 28,79 Dollar für 2028/29. Daraus folgen Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) von 27,1 (2026/27), 22,8 (2027/28) und 18,6 (2028/29). Das KGV gibt an, wie viele Jahresgewinne beim aktuellen Kurs bezahlt werden. Gegenüber dem Kurs-Gewinn-Verhältnis des Gesamtmarkts von rund 23 sind die Aktien damit nur für das laufende Geschäftsjahr teurer. Der Durchschnitt mehrerer Bewertungsmodelle, die den Wert aus künftigen Gewinnen und Mittelzuflüssen ableiten, ergibt einen fairen Wert von 546,49 Dollar, gut 2 Prozent über dem Kurs.

Ein stärkerer Widerstand liegt bei 550 Dollar, knapp unter dem Hoch der vergangenen zwölf Monate. Unterstützungen folgen bei 527,50 und 500 Dollar, die stärkere bei 497,50 Dollar. Der Stopp bei 523 Dollar liegt unter der ersten Unterstützung, die Knock-out-Schwelle des Scheins bei 428,21 Dollar deutlich unter allen Marken. Am 16. Oktober steht ein grosser Verfallstermin an. Auf Monatssicht rechnet der Markt mit einer Schwankung von gut 9 Prozent in die eine oder andere Richtung, also rund 49 Dollar. Im Stundenchart befindet sich bei 523,44 Dollar noch ein offenes Gap, welches bei einem Rücksetzer geschlossen werden könnte. Ein möglicher Rücklauf sollte im Bereich von 519 bis 524 Dollar ca. auslaufen, bevor dann der Aufwärtstrend weiter fortgesetzt werden dürfte.

Saisonal fällt die Idee in eine meist freundliche Phase. Zwischen Anfang Oktober und Ende Dezember lagen die Aktien in sieben der vergangenen zehn Jahre im Plus, im Median um gut 7 Prozent, im Vorjahr allerdings mit knapp 7 Prozent im Minus. Eine Prognose ist das nicht. Gegenwind kommt vom wichtigsten Partner. Nach einem Bericht der vergangenen Woche erzielt OpenAI aufs Jahr gerechnet rund 50 Milliarden Dollar Umsatz und damit etwa 20 Milliarden Dollar weniger als zuvor erwartet. Microsoft ist an dem ChatGPT-Entwickler beteiligt und verdient über Azure an dessen Rechenbedarf. Hinzu kommen die hohen Anleiherenditen, die teuer bewertete Technologiewerte belasten können, und die Frage, wie lange die Kunden ihre Ausgaben für künstliche Intelligenz in diesem Tempo steigern.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die Titel von Microsoft über einen Open-End-Turbo von ING mit der WKN NB7BDL in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 550 Dollar eine Rendite von 13,71% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 523 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 11,13% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 1,23. Der Hebel liegt bei 4,92 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 19,97 Prozent.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Microsoft-Aktien investiert.

Trading-Idee: Microsoft Basiswert Microsoft (ISIN: US5949181045) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent ING Markets ISIN/WKN Hebelprodukt DE000NB7BDL5 / NB7BDL Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 9,69/9,70€ (09.10.2026, 21:59 Uhr) Basispreis variabel 428,21$ Knock-out-Schwelle 428,21$ Hebel 4,92 Abstand zum Knock-out 19,97% Stop-Loss Call 8,62€ (-11,13%) Ziel Call 11,03€ (+13,71%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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