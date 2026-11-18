Trading Idee

Die Aktien von Microsoft (ISIN: US5949181045) haben das Ziel unserer Analyse vom 12. Oktober bereits am folgenden Handelstag erreicht, als sie bis auf 551,15 US-Dollar stiegen und der damals vorgestellte Turbo NB7BDL die angestrebte Rendite von knapp 14 Prozent abwarf.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Branchenindex für US-Software gab am Dienstag rund 3 Prozent nach, die Aktien des Unternehmenssoftware-Anbieters Salesforce verloren fast 10 Prozent. Gemeinsam mit Salesforce trug Microsoft am stärksten zum Minus des Dow Jones von gut 1,6 Prozent bei. Viele Investoren fürchten, dass KI-Assistenten das klassische Geschäft mit Lizenzen pro Nutzer aushöhlen könnten. Zudem soll Anthropic den Ausgabepreis über der Spanne von 70 bis 78 Dollar festsetzen, und Marktbeobachter rechnen damit, dass Investoren das Geld für die Zeichnung zum Teil aus etablierten Softwaretiteln abziehen.

In eigener Sache

Microsoft hält mit eigenen Angeboten dagegen. Auf seiner Entwicklerkonferenz Ignite stellte der Konzern am Dienstag sechs spezialisierte KI-Modelle vor, die ähnlich leistungsfähig wie die Angebote der Konkurrenz, aber deutlich günstiger sein sollen. Außerdem sollen die KI-Modelle der Facebook-Mutter Meta bald über die Entwicklerplattform Microsoft Foundry verfügbar sein. Die japanische Bank Mizuho bestätigte am Mittwoch ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 625 Dollar und verwies auf die Wachstumsaussichten im KI-Geschäft.

Operativ läuft es weiter rund. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres, das Ende September endete, stieg der Umsatz um knapp 19 Prozent auf 92,3 Milliarden Dollar, der Überschuss sogar um 32 Prozent auf 36,6 Milliarden Dollar, beides etwas mehr als erwartet. Die Kehrseite sind die Investitionen in Rechenzentren, wegen derer der freie Mittelzufluss von 25,7 auf 18,6 Milliarden Dollar sank. Gemessen am erwarteten Gewinn von 24,13 Dollar je Aktie für das kommende Jahr liegt das KGV bei rund 21, und die 54 Analysten, die die Titel bewerten, trauen ihnen im Mittel gut 636 Dollar zu.

Gegenwind kommt allerdings vom Gesamtmarkt. Der SP500 ist erstmals seit März unter seine 200-Tage-Linie gefallen, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt über 5 Prozent, und am Mittwochabend veröffentlicht die US-Notenbank das Protokoll ihrer Oktobersitzung, die Hinweise auf die erwartete Zinserhöhung im Dezember liefern dürfte. Charttechnisch sind die Titel unter den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt bei knapp 516 Dollar gerutscht. Unterstützung bieten die runde Marke von 500 Dollar und das Tief vom Dienstag bei 496,51 Dollar, darunter folgen die Tiefs aus dem September um 485 Dollar. Die Kauforder ist deshalb bei 498 Dollar vorgesehen.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die Titel von Microsoft über einen Mini-Future Long von Morgan Stanley mit der WKN MK1U7N in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 555 Dollar eine Rendite von 20,74% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 490 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 6,96% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 2,98. Der Hebel liegt bei 2,16 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 44,16 Prozent. Die Renditen gelten für den Einstieg bei 506 Dollar und einen unveränderten Wechselkurs, aktuell notiert der Schein bei 21,39/21,42 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Microsoft-Aktien investiert.

Microsoft Basiswert Microsoft (ISIN: US5949181045) Produktgattung Mini-Future Long Emittent Morgan Stanley ISIN/WKN Hebelprodukt DE000MK1U7N1 / MK1U7N Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 21,39/21,42€ (18.11.2026, 13:15 Uhr) Basispreis variabel 272,00$ Knock-out-Schwelle 282,55$ Hebel 2,16 Abstand zum Knock-out 44,16% Stop-Loss Call 19,91€ (-6,96%) Ziel Call 25,84€ (+20,74%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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