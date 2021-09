Trading Idee Moderna: Keine Booster-Empfehlung?

So hatte das zuständige Expertengremium der US-Arzneimittelbehörde FDA sich gegen eine allgemeine Empfehlung einer Booster-Auffrischung beim BioNTech-Impfstoff ausgesprochen. Nur bei Patienten über 65 bzw. bei Risikogruppen wird dies empfohlen. Damit scheint auch der mögliche Weg für Konkurrent Moderna vorgezeichnet.

Empfehlung ja oder nein?

Denn in dieser Woche dürfte auch für das Vakzin von Moderna über eine entsprechenden Booster-Empfehlung abgestimmt werden. Zwar hatte es erst vor wenigen Tagen neue Studiendaten gegeben, die dem Moderna-Impfstoff eine höhere Wirksamkeit als dem BioNTech-Mittel bescheinigten. Außerdem gab es letzte Woche auch die Meldung der vollständigen Zulassung des Impfstoffes für Personen ab zwölf Jahren in Kanada. Also durchaus ein positives Umfeld.

Abwärtsdruck

Dennoch schwächeln die Aktien sowohl von BioNTech als auch von Moderna. Bei letzterer wird angenommen, dass auch hier es zu keiner allgemeinen Booster-Empfehlung kommen wird. Und das erhöht natürlich jetzt auch die Gefahr, dass die Aktie in eine Schwächephase eintritt. Erste technische Unterstützung wäre dabei der Bereich um 370 Dollar. Darunter wäre lange Zeit Niemandsland. Erst im Bereich um 300 Dollar würde sich wohl die nächste Unterstützungsgelegenheit ergeben.

Fazit

Spekulativ aufgestellte Anleger, die hier auf eine absehbare Schwäche der Aktiennotierung setzen, können dazu auch einen Put-Optionsschein einsetzen. Wir empfehlen einen Best Unlimited Turbo Optionsschein der Société Générale mit einem Hebel von 4,7. Das Gewinnpotenzial taxieren wir derzeit auf rund 50 Prozent mit einem Kursziel bei 1,15 Euro. Den Stop-Loss setzen wir bei 0,55 Euro.

Trading Idee Moderna Basiswert Moderna Produktgattung Knock-Out Warrants Investmentrichtung Put Emittent Société Générale ISIN DE000SF7N0N6 / SF7N0N Laufzeit Open end Stand 20.09.2021 12:20 Uhr Kurs Hebelprodukt 0,77 Euro Basispreis variabel 500,15 Dollar Knock-out-Schwelle 500,15 Dollar Hebel 4,7 Abstand zum Knock-out 19,6 Prozent Stop-Loss 0,55 Euro Ziel 1,15 Euro (+49 %)

