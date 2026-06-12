Trading Idee: Morgan Stanley - Rekordquartal und Elite-Deals am Allzeithoch

Trading Idee

Die Aktien von Morgan Stanley (NYSE: MS), der globalen Investmentbank mit Sitz in New York und den drei Segmenten Institutional Securities, Wealth Management und Investment Management mit einem verwalteten Kundenvermögen von über 9 Billionen Dollar und einer Marktkapitalisierung von rund 350 Milliarden Dollar, notieren aktuell bei rund 223 Dollar.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Morgan Stanley hat seit dem Verlaufstief bei 152,80 Dollar im März 2026 eine beeindruckende Rally hingelegt und am 18. Juni das Verlaufshoch bei 230,47 Dollar markiert. Von dort kam es zu einer Korrektur auf aktuell 223,17 Dollar, ein Abschlag von rund 3%. Im Tageschart liegen aber sämtliche gleitenden Durchschnitte unter dem Kurs, der 10er-EMA bei 216,93 Dollar, der 50er-EMA bei 199,63 Dollar und der 200er-EMA bei 175,86 Dollar. Der Aufwärtstrend ist klar intakt, Rücksetzer bieten Long-Chancen. Allerdings könnte der Rücksetzer noch nicht ganz durch sein und weiterer Kursrückgang bis 219,00/220,00 Dollar erfolgen.

In eigener Sache

Ein Einstieg um 220 Dollar, nahe dem kurzfristigen 50er-EMA im Stundenchart, würde ein attraktiveres Chance-Risiko-Profil bieten. Solange der Bereich um 210 Dollar oder spätestens 200 Dollar hält, bleibt der Trend klar aufwärtsgerichtet. Ein nachhaltiger Ausbruch über das Allzeithoch bei 230 Dollar würde den Weg in Richtung 236 Dollar und darüber hinaus ebnen.

Morgan Stanley lieferte im Q1 2026 Rekordzahlen auf breiter Front. Der Umsatz erreichte 20,6 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie lag bei 3,43 Dollar und schlug die Konsensschätzung von 3,02 Dollar um 13,58%. Die Eigenkapitalrendite (ROTCE) kletterte auf 27,1% bei einer Effizienzquote von 65%. Institutional Securities erzielte mit 10,7 Milliarden Dollar ebenfalls einen Rekord, getrieben von einem historischen Bestwert im Aktienhandel mit 5,1 Milliarden Dollar und einem Post-Krisen-Rekord im Anleihenhandel mit 3,4 Milliarden Dollar. Die Advisory-Erlöse sprangen um 74% auf 978 Millionen Dollar. Wealth Management erreichte Rekordumsätze von 8,5 Milliarden Dollar mit einer Pre-Tax-Marge von 30,4% und Nettozuflüssen von 118 Milliarden Dollar.

Strategisch hat Morgan Stanley mit dem SpaceX-IPO, der größten US-Emission aller Zeiten, als Lead Banker ein Prestigemandat gewonnen und wurde zudem für den kommenden Anthropic-IPO ausgewählt. Die Bank hat die EquityZen-Übernahme abgeschlossen, ein Digital-Asset-Pilotprojekt über Zerohash auf E*TRADE gestartet und investiert in agentische KI-Infrastruktur. Die CET1-Quote liegt mit 15,1% deutlich über der Anforderung von 11,8%, im Q1 kaufte Morgan Stanley eigene Aktien im Wert von 1,75 Milliarden Dollar zurück.

Der faire Wert wird mit rund 192 Dollar angegeben, der aktuelle Kurs von 223 Dollar liegt damit 16% darüber. Das Analysten-Kursziel im Konsens liegt bei 204 Dollar, Barclays ist mit einem Buy-Rating und einem Kursziel von 230 Dollar am optimistischsten, BofA Securities sieht 225 Dollar. JPMorgan stuft mit Hold und 187 Dollar ein, HSBC mit Hold und 153 Dollar. Die Dividende wurde 12 Jahre in Folge erhöht bei 34 Jahren ununterbrochener Zahlungen, die aktuelle Rendite liegt bei 1,84%. Die nächsten Quartalszahlen werden am 15. Juli erwartet.

Mit einem Forward-KGV von 18 und einem PEG von 0,66 ist Morgan Stanley angesichts des erwarteten EPS-Wachstums von 11,86 Dollar (FY26) auf 12,89 Dollar (FY28) solide bewertet. Die Risiken liegen in der hohen Bewertung über dem fairen Wert, den laufenden Sammelklagen wegen der Cash-Sweep-Praktiken, der Zinssensitivität im Wealth Management, der zyklischen Natur des Investment-Banking-Geschäfts und der geopolitischen Unsicherheit.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die Morgan-Stanley-Papiere über einen Open-End Turbo-Optionsschein von Vontobel mit der WKN VY54YQ in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 236 Dollar eine Rendite von +80,73% zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 204 Dollar platziert werden. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt 0,89.

Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Morgan-Stanley-Aktien investiert.

Trading Idee: Morgan Stanley Basiswert Morgan Stanley (ISIN: US6174464486) Produktgattung Open End Turbo Long Emittent Vontobel ISIN/WKN Hebelprodukt DE000VY54YQ4 / VY54YQ Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 1,83/1,91€ (18.06.2026, 15:00 Uhr) Basispreis variabel 203,36$ Knock-out-Schwelle 203,36$ Hebel 9,63 Abstand zum Knock-out 9,26% Stop-Loss Call 0,15€ Ziel Call 2,94€ (+80,73%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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