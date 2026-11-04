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Trading Idee

Trading Idee: Nasdaq 100 — Demokraten erobern den Kongress, Ziel 28.820 Punkte

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Der Nasdaq 100 (ISIN: US6311011026) hat eine unruhige Wahlnacht hinter sich. Nach den Hochrechnungen der US-Medien stellen die Demokraten nach den Zwischenwahlen künftig in beiden Kammern des Kongresses die Mehrheit, worauf die Terminkontrakte auf den Technologieindex über Nacht bis auf 27.616 Punkte fielen, den tiefsten Stand seit Ende Juli.

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Aktien
Tesla
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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die erste Reaktion zeigte, wovor sich die Anleger fürchten. Mit einem demokratisch geführten Kongress dürften die Milliardeninvestitionen der grossen Technologiekonzerne in künstliche Intelligenz und neue Rechenzentren strenger geprüft werden, etwa wegen steigender Strompreise. Der Online-Broker Capital.com verwies darauf, dass Aktien und Dollar zunächst deutlich nachgaben und das Geld in Staatsanleihen und Edelmetalle floss. Gold verteuerte sich am Vormittag um knapp 3 Prozent auf gut 4.050 Dollar je Feinunze. Trump gratulierte den Demokraten und kündigte eine Zusammenarbeit an, sagte aber auch, andernfalls werde er eben alles mit seinem Veto stoppen. Neue Steuer- oder Ausgabenpakete werden damit bis zur Präsidentschaftswahl 2028 schwierig, an der Börse muss eine solche Pattsituation aber kein Nachteil sein.

In eigener Sache

Aus der Berichtssaison kommen gemischte Signale. Der Chiphersteller AMD aus Santa Clara in Kalifornien übertraf mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen, der Umsatz mit Prozessoren und Beschleunigern für Rechenzentren stieg um 97 Prozent auf 8,5 Milliarden Dollar. Die Aktien gaben ihre vorbörslichen Gewinne allerdings rasch wieder ab. Ende Oktober hatten bereits die Zahlen der Google-Mutter Alphabet die Titel an einem einzigen Tag um 12 Prozent einbrechen lassen, auch der Chiphersteller Intel und der Onlinehändler Amazon enttäuschten. Im Oktober schichteten viele Fonds deshalb aus Technologiewerten in Hersteller von Konsumgütern des täglichen Bedarfs um, und die durchschnittliche Aktie im Nasdaq 100 liegt inzwischen mehr als ein Viertel unter ihrem Hoch der vergangenen zwölf Monate.

Nach Börsenschluss am Mittwoch folgen die nächsten Prüfsteine für das KI-Geschäft. Der Mobilfunkchip-Spezialist Qualcomm, der britische Chipentwickler Arm und der Anbieter von Werbesoftware für Apps AppLovin legen ihre Zahlen vor. Am Freitag steht der Arbeitsmarktbericht für Oktober an, nachdem die privaten Arbeitgeber laut dem Dienstleister ADP im Oktober 86.000 Stellen geschaffen hatten und damit mehr als die erwarteten 75.000. Die US-Notenbank hatte den Leitzins in der vergangenen Woche bei 3,75 bis 4,00 Prozent belassen, an den Terminmärkten gilt eine Erhöhung im Dezember aber als wahrscheinlich.

Gefahr droht auch vom Ölmarkt. Im Persischen Golf gerieten nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden vier Tanker in Brand, nachdem sie auf Minen gelaufen waren, und ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet weiter mehr als 100 Dollar. Gehen die Spekulationen auf eine schärfere Kontrolle der KI-Ausgaben weiter oder fallen die Zahlen nach Börsenschluss schwach aus, kann der Index schnell wieder in Richtung des Nachttiefs fallen. Weil die Knock-out-Schwelle nur knapp unter dem Stopp liegt, kann eine Kurslücke zur Eröffnung den Stopp unterlaufen und den Schein wertlos machen. Nach der Erholung seit der Nacht soll der Einstieg erst nach einem Rücksetzer erfolgen.

Trading Idee: Nasdaq 100 (in Euro)

Fazit:

Trader könnten bei einem Rücklauf auf 28.200 Punkte eine Long-Position auf den Nasdaq 100 über einen Open-End-Turbo von HSBC mit der WKN HM4VCX in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 28.820 Punkte eine Rendite von 76,81% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 27.900 Punkten platziert werden, was einem Verlust von 37,17% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 2,07. Der Hebel liegt bei 34,94 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 1,83 Prozent. Die Renditen gelten für den Einstieg bei 28.200 Punkten und einen unveränderten Wechselkurs, aktuell notiert der Schein bei 8,84/8,86 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im Nasdaq 100 investiert.

Trading-Idee: Nasdaq 100
BasiswertNasdaq 100 (ISIN: US6311011026)
ProduktgattungOpen-End-Turbo Long
EmittentHSBC
ISIN/WKN HebelproduktDE000HM4VCX2 / HM4VCX
LaufzeitOpen End
Kurs K.-o.-Call (Datum)8,84/8,86€ (04.11.2026, 15:51 Uhr)
Basispreis variabel27.684,60 Punkte
Knock-out-Schwelle27.684,60 Punkte
Hebel34,94
Abstand zum Knock-out1,83%
Stop-Loss Call4,51€ (-37,17%)
Ziel Call12,68€ (+76,81%)

Risikohinweis:
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister FSG Financial Services Group. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.
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22.10.26 Tesla Neutral UBS AG

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