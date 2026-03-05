Trading Idee: Nasdaq 100 - Hoch auf 28.000 Punkte und dann Korrektur?
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Der US-Technologieindex Nasdaq 100 hat seit dem Verlaufstief am 31. März bei 22.781 Punkten eine beeindruckende Rallye hingelegt. Aktuell notiert der Index bereits im Bereich von 27.400 Punkten, wobei der rasante Ritt nahezu ohne Rücksetzer verlief. Die zuvor genannte Zielzone um 26.550 Punkte wurde bereits lange erreicht. Nun sollte sich auf eine Korrektur eingestellt werden. Allerdings nur auf eine Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend, keinen Trendwechsel.
Werte in diesem Artikel
Der Nasdaq 100 sollte noch etwas hochlaufen, aber wohl im Bereich von 28.000 Punkten ein vorläufiges Verlaufshoch erreichen und dann in eine Korrektur übergehen. Diese bietet sich allerdings nicht für Short-Positionen an, sondern für Long-Positionen in Trendrichtung. Denn der übergeordnete Trend bleibt aufwärts gerichtet und die Marke von 30.000 Punkten sollte im weiteren Kursverlauf wohl noch geknackt werden. Aber die zuvor erwartete Korrektur dürfte wohl in den Bereich von 26.000 Punkten laufen, bevor es dann zu einem Verlaufstief und einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung kommt.
Fazit:
Trader könnten eine Long-Position im Bereich um 26.000 Punkte, abgesichert durch einen Stopp-Loss bei 25.200 Punkten, mit einem Kursziel von 30.000 Punkten erwägen. Mit dem Open End Turbo Long (WKN: NB6AMP) von ING Markets lässt sich diese Bewegung mit einem Hebel von 11,77 umsetzen. Das CRV beträgt 4,99.
Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im Nasdaq 100 investiert.
|Trading Idee: Nasdaq 100
|Basiswert
|Nasdaq 100 (ISIN: US6311011026)
|Produktgattung
|Open End Turbo (Long)
|Emittent
|ING
|ISIN/WKN Hebelprodukt
|NB6AMP / DE000NB6AMP1
|Laufzeit
|Open End
|Kurs K.-o.-Call (Datum)
|19,96€/19,97€ (30.04.2026, 14:39 Uhr)
|Basispreis variabel
|25.052,30 Punkte
|Knock-out-Schwelle
|25.052,30 Punkte
|Hebel
|11,77
|Abstand zum Knock-out
|8,43%
|Stop-Loss Call
|1,44€
|Kursziel Call
|42,46€ (+412,40%)
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