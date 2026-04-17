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Trading Idee

Trading Idee: Nasdaq 100 - Spektakuläre V-Erholung

17.04.26 14:45 Uhr

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Trading Idee: Nasdaq 100 - Spektakuläre V-Erholung | finanzen.net

Der Nasdaq 100, der US-Technologie-Leitindex mit den 100 größten nicht-finanziellen Werten an der Nasdaq, zeigt nach dem heftigen Abverkauf Anfang April eine der dynamischsten V-Erholungen der vergangenen Jahre.

Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ 100
26.333,0 PKT 128,4 PKT 0,49%
Charts|News|Analysen

Im Tageschart zeigt sich nach dem massiven Einbruch vom Jahreshoch bei 26.215 Punkten auf das Verlaufstief bei 22.781 Punkten ein bilderbuchartiges V-förmiges Reversal-Muster. Die Erholung hat den Index innerhalb weniger Sitzungen über sämtliche relevante gleitende Durchschnitte katapultiert, den 200er-EMA bei 24.264, den 50er-EMA bei 24.850 und den 10er-EMA bei 25.532 Punkten. Zudem wurde die Ichimoku-Wolke im Tageschart dynamisch nach oben durchbrochen.

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Sämtliche ehemaligen Widerstandszonen, von der horizontalen Marke bei 23.950 über das Cluster bei 24.138 bis hin zur Zielzone bei 25.400 Punkten, wurden in wenigen Tagen überwunden und fungieren nun als gestaffelte Unterstützungsniveaus. Das zuvor genannte Anlaufziel der Aufwärtsbewegung mit dem oberen hellblauen Rechteck wurde nahezu erreicht. Der RSI(5) notiert mit 94,78 allerdings auf einem extrem überkauften Niveau, das kurzfristig einen technischen Pullback in Richtung 25.400 Punkte nahelegt, bevor die nächste Aufwärtswelle einsetzen kann.

Trading Idee: Nasdaq 100

Fazit:

Der Nasdaq 100 sollte unter normalen Korrekturen vor einem weiteren Anstieg stehen. Angesichts des extrem überkauften RSI ist kurzfristig ein Pullback in Richtung 25.400 Punkte wahrscheinlich, der als Einstiegschance für die nächste Aufwärtswelle genutzt werden kann. Das Kursziel liegt bei 27.000 Punkten und der Stopp-Loss bei 24.500 Punkten. Trader könnten diesen Trade mit einem Open End Turbo Long auf den Nasdaq 100 von HSBC (WKN: HT4YBC) begleiten.

Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im Nasdaq 100 investiert.

Trading Idee: Nasdaq 100
BasiswertNasdaq 100 (ISIN: US6311011026)
ProduktgattungOpen End Turbo (Long)
EmittentHSBC
ISIN/WKN HebelproduktHT4YBC / DE000HT4YBC5
LaufzeitOpen End
Kurs K.-o.-Call (Datum)40,64/40,65 € (17.04.2026, 14:31 Uhr)
Basispreis variabel21.687,50 Punkte
Knock-out-Schwelle21.687,50 Punkte
Hebel5,58
Abstand zum Knock-out17,89%
Stop-Loss Call23,81€
Kursziel Call44,97€ (+43,06%)

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister FSG Financial Services Group. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.
Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com