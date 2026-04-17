Trading Idee: Nasdaq 100 - Spektakuläre V-Erholung

Trading Idee

Der Nasdaq 100, der US-Technologie-Leitindex mit den 100 größten nicht-finanziellen Werten an der Nasdaq, zeigt nach dem heftigen Abverkauf Anfang April eine der dynamischsten V-Erholungen der vergangenen Jahre.

Im Tageschart zeigt sich nach dem massiven Einbruch vom Jahreshoch bei 26.215 Punkten auf das Verlaufstief bei 22.781 Punkten ein bilderbuchartiges V-förmiges Reversal-Muster. Die Erholung hat den Index innerhalb weniger Sitzungen über sämtliche relevante gleitende Durchschnitte katapultiert, den 200er-EMA bei 24.264, den 50er-EMA bei 24.850 und den 10er-EMA bei 25.532 Punkten. Zudem wurde die Ichimoku-Wolke im Tageschart dynamisch nach oben durchbrochen.

In eigener Sache

Sämtliche ehemaligen Widerstandszonen, von der horizontalen Marke bei 23.950 über das Cluster bei 24.138 bis hin zur Zielzone bei 25.400 Punkten, wurden in wenigen Tagen überwunden und fungieren nun als gestaffelte Unterstützungsniveaus. Das zuvor genannte Anlaufziel der Aufwärtsbewegung mit dem oberen hellblauen Rechteck wurde nahezu erreicht. Der RSI(5) notiert mit 94,78 allerdings auf einem extrem überkauften Niveau, das kurzfristig einen technischen Pullback in Richtung 25.400 Punkte nahelegt, bevor die nächste Aufwärtswelle einsetzen kann.

Fazit:

Der Nasdaq 100 sollte unter normalen Korrekturen vor einem weiteren Anstieg stehen. Angesichts des extrem überkauften RSI ist kurzfristig ein Pullback in Richtung 25.400 Punkte wahrscheinlich, der als Einstiegschance für die nächste Aufwärtswelle genutzt werden kann. Das Kursziel liegt bei 27.000 Punkten und der Stopp-Loss bei 24.500 Punkten. Trader könnten diesen Trade mit einem Open End Turbo Long auf den Nasdaq 100 von HSBC (WKN: HT4YBC) begleiten.

Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im Nasdaq 100 investiert.

Trading Idee: Nasdaq 100 Basiswert Nasdaq 100 (ISIN: US6311011026) Produktgattung Open End Turbo (Long) Emittent HSBC ISIN/WKN Hebelprodukt HT4YBC / DE000HT4YBC5 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 40,64/40,65 € (17.04.2026, 14:31 Uhr) Basispreis variabel 21.687,50 Punkte Knock-out-Schwelle 21.687,50 Punkte Hebel 5,58 Abstand zum Knock-out 17,89% Stop-Loss Call 23,81€ Kursziel Call 44,97€ (+43,06%)

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Disclaimer: