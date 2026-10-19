Trading Idee: Nemetschek — Softwarewerte gefragt, Ziel 84 Euro

Trading Idee

Die Aktien von Nemetschek (ISIN: DE0006452907) setzen ihren Erholungslauf fort, nachdem europäische Softwarewerte zuletzt wieder Käufer gefunden haben. Am Montagmittag legten die Papiere um gut 3 Prozent auf 75,65 Euro zu und erreichten damit den höchsten Stand seit einem halben Jahr. Binnen eines Monats summiert sich das Plus auf rund ein Viertel, seit Jahresbeginn liegen sie aber noch gut 20 Prozent im Minus.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für frischen Schwung in der Branche sorgte Anfang Oktober eine Grossübernahme. Der französische Elektrotechnikkonzern Schneider Electric will den US-Softwareanbieter PTC, der Programme für die Produktentwicklung herstellt, für 22,6 Milliarden Dollar kaufen. Der Preis zeigt, wie hoch strategische Käufer spezialisierte Ingenieursoftware bewerten, und davon profitiert auch der in München ansässige Anbieter von Software für Architekten, Bauingenieure und Baufirmen.

In eigener Sache

Operativ läuft es bei Nemetschek solide. Von Januar bis Juni wuchs der Umsatz um 11,9 Prozent auf 640,7 Millionen Euro, bereinigt um Währungseffekte sogar um 15,7 Prozent. Wiederkehrende Erlöse aus Abonnements und Wartungsverträgen machen inzwischen 95 Prozent des Umsatzes aus, die Mietmodelle allein legten um knapp 30 Prozent zu. Wachstumstreiber ist das Segment Build rund um Bluebeam, eine Software, mit der Baufirmen Pläne digital prüfen und kommentieren. Für 2026 bestätigte der Vorstand ein Umsatzplus von 14 bis 15 Prozent aus eigener Kraft und eine operative Marge vor Abschreibungen (EBITDA) von 32 bis 33 Prozent. Hinzu rechnet sich ab dem zweiten Halbjahr der US-Anbieter HCSS, dessen Programme Bau- und Infrastrukturfirmen bei Kalkulation und Baustellensteuerung helfen. Die grösste Übernahme der Firmengeschichte soll das Umsatzwachstum um rund 6 Prozentpunkte erhöhen, drückt aber vorerst die Marge.

Billig sind die Aktien trotz des Kursrückgangs im vergangenen Jahr nicht. Für 2026 rechnen Analysten mit einem Gewinn von 2,19 Euro je Aktie, für 2027 mit 2,67 Euro und für 2028 mit 3,33 Euro. Daraus ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,5 für das laufende Jahr, das bis 2028 auf 22,7 sinkt. Der Gesamtmarkt kommt auf knapp 17, die Softwarebranche auf gut 25. Die meisten Analysten sehen dennoch Luft nach oben. 14 von 18 raten zum Kauf, Goldman Sachs nennt ein Ziel von 100 Euro, die Deutsche Bank von 80 Euro. Die UBS bleibt dagegen bei Verkaufen mit einem Ziel von 52 Euro.

Nach dem jüngsten Anstieg sollte zunächst ein Rücklauf Richtung 10er- und 200er-EMA um 68,00 und 69,00 Euro abgewartet werden. Der RSI-Indikator notiert bereits im überkauften Bereich und deutet einen baldigen Rücksetzer an. Der Aufwärtstrend ist aber seit dem Juni-Tief klar intakt und mit dem Durchbruch über den 200er-EMA wurde ein frisches langfristiges Kaufsignal generiert.

Am 5. November berichtet Nemetschek über das dritte Quartal, erstmals mit HCSS im Konzern. Schwächelt dann das Mediensegment weiter, für das der Vorstand nur noch ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet, oder fällt die Margenbelastung höher aus, dürfte die jüngste Erholung schnell ins Stocken geraten. Auch die Jahreszeit hilft dabei wenig. Zwischen Anfang Oktober und Jahresende schlossen die Aktien in den vergangenen zehn Jahren nur fünfmal im Plus, 2025 verloren sie in dieser Zeit knapp 19 Prozent. Nach dem steilen Anstieg der vergangenen Wochen sind Gewinnmitnahmen jederzeit möglich.

Fazit:

Trader könnten einen Rücksetzer der Titel von Nemetschek auf 69,00 Euro für eine Long-Position über einen Open-End-Turbo von Morgan Stanley mit der WKN MR6HUY nutzen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 84,00 Euro eine Rendite von 64,10% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 65,00 Euro platziert werden, was einem Verlust von 17,09% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 3,75. Beim Einstieg auf 69,00 Euro läge der Hebel bei 2,95 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 29,86 Prozent.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Nemetschek-Aktien investiert.

Trading-Idee: Nemetschek Basiswert Nemetschek (ISIN: DE0006452907) Produktgattung Open-End-Mini-Future Long Emittent Morgan Stanley ISIN/WKN Hebelprodukt DE000MR6HUY4 / MR6HUY Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 2,96/2,98€ (19.10.2026, 13:02 Uhr) Basispreis variabel 45,33€ Knock-out-Schwelle 48,40€ Hebel 2,95 Abstand zum Knock-out 29,86% Stop-Loss Call 1,94€ (-17,09%) Ziel Call 3,84€ (+64,10%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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