Trading Idee Netflix: Gamingfantasie als Kurstreiber

Dabei geht es um Videospiele. Hier will Netflix erklärtermaßen deutlich expandieren, um seine gesamte Plattform noch attraktiver zu machen. Helfen soll dabei Mike Verdu, der bereits in leitenden Positionen bei Electronic Arts, dem Spezialisten für mobile Spiele Zynga und bei Facebook tätig war.

Enger Zeitplan

Bereits im kommenden Jahr will Netflix nach Insider-Informationen entsprechende Videospiele auf seiner Streaming-Plattform anbieten können, vorerst wohl auch ohne Zusatzkosten. Allerdings befindet sich das neue Projekt immer noch in einem relativ frühen Stadium und der mittel- bis langfristige Businessplan wird noch diskutiert.

Nächste Wachstumsstufe?

Dennoch: Die Vorstellung, dass Netflix mit dem Aufbau eines Gaming-Bereiches auf seiner Plattform nicht nur vorhandene Kunden an sich binden, sondern vor allem auch neue Kundengruppen ansprechen könnte, findet Anklang an der Börse. So hatte sich die Aktie bereits in den vergangenen Wochen deutlich von ihrem Jahrestief lösen können und steht jetzt kurz davor, die bisherige Widerstandszone im Bereich von 560 Dollar in Angriff zu nehmen. Treibt man die Spielestrategie erfolgreich voran, dürften hier auch noch wesentlich höhere Kurse möglich sein.

Fazit

Spekulativ aufgestellte Anleger, die auf diese neuen Wachstumsperspektiven setzen wollen, können dies auch mit einem Call-Optionsschein tun. Wir empfehlen einen Mini Future Bull der HypoVereinsbank mit einem Hebel von 4,8. Das Potenzial taxieren wir auf rund 50 Prozent mit einem Kursziel bei 1,50 Euro. Den Stop-Loss setzen wir bei 0,70 Euro.

Trading Idee Netlfix Basiswert Netflix Produktgattung Knock-out Warrants Investmentrichtung Call Emittent HypoVereinsbank ISIN DE000HR7U6T9 / HR7U6T Laufzeit Open end Stand 15.07.2021 10:39 Uhr Kurs Hebelprodukt 0,98 Euro Basispreis variabel 447,24 Dollar Knock-out-Schwelle 472,00 Dollar Hebel 4,8 Abstand zum Knock-out 16,2 Prozent Stop-Loss 0,70 Euro Ziel 1,50 Euro (+53,1%)

