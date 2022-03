Trading Idee: Netflix - Kursrutsch unter Unterstützung?

Aktuell zeigen sich die Aktien von Netflix mit einer bearishen roten Tageskerze direkt im Bereich dieser Unterstützung. Dabei werden die Titel auf der Oberseite immer weiter vom 10er-EMA nach unten gedrückt. Aufwärtskorrekturen liefen bisher immer wieder direkt am 10er-EMA aus. Auch mit dem heutigen bisherigen Tageshoch wurde der 10er-EMA erreicht, bevor es dann wieder abwärts ging. Der übergeordnete Abwärtstrend ist klar intakt. Es bietet sich eine Short-Position auf die Aktien von Netflix an.

Fazit:

Trader könnten auf einen weiteren Kursrückgang bei Netflix spekulieren. Es bietet sich eine Short-Position mit einem Turbo Put Open End (UH676M) der UBS an. Das Kursziel befindet sich im Bereich von 300,00 Dollar, der Stopp könnte bei 370,00 Dollar platziert werden.

Trading Idee: Netflix Basiswert Netflix (ISIN: US64110L1061) Produktgattung Open End Turbo Put Emittent UBS ISIN/WKN Hebelprodukt DE000UH676M0 / UH676M Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Put (Datum) 0,44€/0,45€ (11.03.2022, 18:20 Uhr) Basispreis variabel 389,20$ Knock-out-Schwelle 389,20$ Hebel 7,36 Abstand zum Knock-out 11,12% Stop-Loss Put 0,18€ Ziel Put 0,82€ (+127,78%)

