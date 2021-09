Trading Idee Netflix: Vorstoß in Milliardenmarkt

Sarandos hatte im Rahmen einer Konferenz erklärt, dass man die von Netflix ausgerufene Expansion in den Videospiel-Bereich vorantreibt, sich allerdings keine harte Deadline für einen großen Marktauftritt gesetzt habe. Das enttäuschte manche Anleger. Doch schon einen Tag später facht Netflix die Spekulationen wieder an. Denn man gab bekannt, dass man mit dem Spiele-Entwickler Night School Studio die erste Akquisition eines entsprechenden Spiele-Studios vorgenommen habe. Der verantwortliche Vizepräsident für die Spiele-Entwicklung bei Netflix, Mike Verdu, erklärte dazu dass man weiter mit Entwicklern weltweit arbeitet und Talente einstellt, um mit einer großen Zahl von exklusiven Spielen an den Start gehen zu können. Diese sollen übrigens nach aktuellen Überlegungen Bestandteil des bisherigen Netflix-Abonnements sein.

Und das Preismodell?

Allerdings sind sich viele Marktteilnehmer und Analysten sicher, dass dies nur für eine Einführungsphase gilt. Denn natürlich müssen die nun getätigten Investitionen irgendwann auch ihre Rendite liefern. Und das dürfte wohl recht schwer werden, wenn man sie dauerhaft nur als Add-on zu den bestehenden Abo-Modellen konzipiert.

Wann fällt der Startschuss?

Natürlich wird weiter munter darüber spekuliert, wann Netflix mit seiner neuen Spiele-Plattform an den Start geht. Wir denken, dass dies spätestens im kommenden Jahr geschehen wird. Die Aktie von Netflix könnte davon erst einmal deutlich profitieren, da man sich damit einen weiteren Wettbewerbsvorteil gegenüber den derzeitigen Verfolgern schaffen könnte. In Antizipation dieser Entwicklung könnte die Aktie wieder den Weg in Richtung 620 Dollar einschlagen.

Fazit

Spekulativ aufgestellte Anleger, die auf ein neues Aufwärts-Momentum setzen, können dazu auch einen Call-Optionsschein nutzen. Wir empfehlen einen Open End Turbo der HSBC mit einem Hebel von 6,0. Das aktuelle Gewinnpotenzial taxieren wir auf rund 50 Prozent mit einem Kursziel bei 1,30 Euro. Den Stop-Loss setzen wir bei 0,65 Euro.

