Trading Idee: Nike — Erholung startet ins starke Saisonfenster, Ziel 41,50 Dollar

Trading Idee

Die Aktien von Nike (ISIN: US6541061031) haben den Absturz nach den Quartalszahlen hinter sich gelassen und gehen in ihre stärkste Phase des Jahres.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Zahlen vom 1. Oktober fielen gemischt aus. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres, das bis Ende August lief, sank der Umsatz um 4 Prozent auf 11,2 Milliarden Dollar und blieb leicht unter den Erwartungen. Je Aktie verdiente Nike dagegen 0,48 Dollar und übertraf die Schätzungen von 0,43 Dollar deutlich, und die Bruttomarge stieg dank geringerer Lager- und Logistikkosten um 0,6 Prozentpunkte auf 42,8 Prozent. Nordamerika wuchs als einzige Region um 2 Prozent, während der Umsatz in China währungsbereinigt um 26 Prozent einbrach und die Schuhmarke Converse 28 Prozent verlor.

In eigener Sache

Den Ausschlag nach unten gab der Ausblick. Für das bis Ende Mai laufende Geschäftsjahr erwartet Nike einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich und bereinigt einen Überschuss von 1,15 bis 1,35 Dollar je Aktie, Analysten hatten mit 1,61 Dollar gerechnet. Mit dem Sparprogramm Pace will der Konzern bis zum Geschäftsjahr 2031 rund 2,5 Milliarden Dollar einsparen, dem stehen Kosten von etwa 1 Milliarde Dollar gegenüber. Die Dividende hat für das Management weiter Vorrang, sie wurde 24 Jahre in Folge erhöht und bringt beim aktuellen Kurs gut 4 Prozent Rendite.

Seither haben Anleger wieder Mut gefasst. Die britische Bank Barclays hob ihr Kursziel im Oktober auf 45 Dollar und sieht die Papiere nahe am Boden, das US-Analysehaus BTIG traut ihnen sogar 50 Dollar zu. Auf dem Investorentag will der Vorstand das künftige Geschäftsmodell, die Schwerpunkte im Sortiment und den Weg zu nachhaltigem Wachstum vorstellen. Im Mittelpunkt dürften die Erholung in China, das eigene Direktgeschäft und die Frage stehen, wie glaubwürdig die Einsparungen sind.

Die Mehrheit der Analysten bleibt dennoch vorsichtig. Von 43 Experten raten 25 zum Halten und 8 zum Verkauf, im Schnitt sehen sie den fairen Wert bei 36,50 Dollar und damit niedriger als den heutigen Kurs. Berenberg stufte die Titel Anfang Oktober auf Verkaufen ab und nennt 27,50 Dollar als Ziel, Wolfe Research begann die Beobachtung mit Underperform und 28 Dollar. Billig ist Nike trotz des Kursverfalls von rund 40 Prozent seit Jahresbeginn nicht. Für das laufende Geschäftsjahr errechnet sich ein KGV, also ein Verhältnis von Kurs zu erwartetem Gewinn, von rund 31, für 2028/29 von rund 21.

Die Erholung steht damit auf wackligen Füssen. Der Investorentag kann enttäuschen, in China ist keine Besserung in Sicht, und der Rivale Adidas meldete zuletzt ein Rekordquartal. Die nächsten Quartalszahlen folgen am 17. Dezember, also erst nach dem Ende des saisonalen Fensters, in dem die Titel im Mittel 8,3 Prozent zulegten. Ein Einstieg nach einer kurzen Atempause verbessert das Verhältnis von Chance und Risiko deutlich.

Fazit:

Trader könnten bei einem Rücklauf auf 36,80 Dollar eine Long-Position auf die Titel von Nike über einen Mini-Future Long von Vontobel mit der WKN BD61HY in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 41,50 Dollar eine Rendite von 40,47% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 34,80 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 17,22% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 2,35. Der Hebel liegt bei 3,17 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 28,42 Prozent. Die Renditen gelten für den Einstieg bei 36,80 Dollar und einen unveränderten Wechselkurs, aktuell notiert der Schein bei 1,21/1,23 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Nike-Aktien investiert.

Trading-Idee: Nike Basiswert Nike (ISIN: US6541061031) Produktgattung Mini Future Emittent Vontobel ISIN/WKN Hebelprodukt DE000BD61HY4 / BD61HY Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 1,21/1,23€ (30.10.2026, 13:14 Uhr) Basispreis variabel 25,49$ Knock-out-Schwelle 25,49$ Hebel 3,17 Abstand zum Knock-out 29,42% Stop-Loss Call 0,86€ (-17,22%) Ziel Call 1,46€ (+40,47%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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