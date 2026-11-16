Trading Idee: Nike — Investorentag als Bewährungsprobe, Ziel 42 Dollar

Trading Idee

Die Aktien von Nike (ISIN: US6541061031) sind seit unserer Analyse vom 30. Oktober kaum vom Fleck gekommen.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wann die Marge wieder zweistellig wird. In den Geschäftsjahren 2021 bis 2024 blieben vom Umsatz zwischen 11,6 und 16,2 Prozent als operativer Gewinn übrig, im laufenden Jahr erwarten Analysten nur noch 5,7 Prozent und für 2027/28 rund 7 Prozent. Die US-Investmentbank Stifel rechnet mit einem Plan bis zum Geschäftsjahr 2030/31, der ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich, eine operative Marge im niedrigen zweistelligen Prozentbereich und einen Gewinn von 3 Dollar je Aktie im Zieljahr vorsieht. Anleger wollen zudem erfahren, wie viel der geplanten Einsparungen tatsächlich beim Gewinn ankommt.

In eigener Sache

Die Skepsis ist allerdings groß. Morgan Stanley hält einen Umsatz von rund 40 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2030/31 für realistisch, etwa 15 Prozent weniger als der Marktkonsens. Truist stufte die Papiere Anfang November auf Verkaufen ab und nennt 29 Dollar als Ziel, die Bank of America senkte ihre Gewinnschätzungen und rechnet erst später mit einer Erholung der Umsätze, und Piper Sandler bleibt bei Halten mit einem Ziel von 28 Dollar. Von 44 Analysten raten nur 10 zum Kauf, 25 zum Halten und 9 zum Verkauf, ihr mittleres Kursziel liegt mit 36,46 Dollar unter dem aktuellen Kurs. In den vergangenen 90 Tagen haben 13 von 15 Experten ihre Gewinnschätzungen gesenkt.

Es gibt aber auch Lichtblicke. Im Sportsegment mit Lauf-, Fußball- und Basketballschuhen wuchs Nike zuletzt im hohen einstelligen Prozentbereich, das Laufgeschäft sogar zweistellig, und der Basketballschuh Caitlin 1 war die größte Markteinführung eines Signature-Modells für Frauen in der Firmengeschichte. In China will der Konzern den Onlinehandel über die großen Plattformen wieder selbst steuern, um Marktanteile von heimischen Rivalen wie Anta zurückzuholen. Mit 8,4 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln ist die Bilanz solide, auch wenn der freie Mittelzufluss mit 2,2 Milliarden Dollar im vergangenen Geschäftsjahr nicht ganz für die Dividende von 2,4 Milliarden Dollar reichte.

Günstig ist die Bewertung nur auf den ersten Blick. Gemessen am Gewinn der vergangenen zwölf Monate kommt Nike auf ein KGV von gut 18, legt man die Schätzung von 1,49 Dollar je Aktie für das Geschäftsjahr 2027/28 zugrunde, steigt die Kennzahl auf gut 25. Rund 8 Prozent der frei handelbaren Aktien sind leerverkauft, positive Überraschungen könnten deshalb Eindeckungen auslösen. Charttechnisch liegen die Titel fast exakt auf ihrem 50er-EMA sowie über der Ichimoku-Wolke im Tageschart. Der Aufwärtstrend ist intakt und die Papiere befinden sich aktuell lediglich in einer normalen Korrektur, die im Bereich um den 50er-EMA wieder auslaufen sollte. Solange die Ichimoku-Wolke verteidigt werden kann, sind weiter steigende Notierungen bei den NVIDIA-Aktien zu erwarten.

Der Investorentag ist damit ein klassisches Ereignis mit offenem Ausgang. Überzeugt das Management mit einem glaubwürdigen Zeitplan für Wachstum und Marge, hätten die Papiere Luft bis über das Hoch vom 4. November. Enttäuschen die Ziele, kann der Kurs am Mittwoch mit einer Lücke unter 36 Dollar eröffnen, sodass der Stopp nur zu einem schlechteren Kurs greift. Der Einstieg ist bei 38 Dollar vorgesehen, knapp unter dem aktuell vorbörslichen Kurs.

Fazit:

Trader könnten bei einem Rücklauf auf 38 Dollar eine Long-Position auf die Titel von Nike über einen Mini-Future Long von Vontobel mit der WKN BD61HY in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 42 Dollar eine Rendite von 30,42% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 36 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 16,50% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 1,84. Der Hebel liegt bei 2,97 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 30,16 Prozent. Die Renditen gelten für den Einstieg bei 38 Dollar und einen unveränderten Wechselkurs, aktuell notiert der Schein bei 1,15/1,16 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Nike-Aktien investiert.

Trading-Idee: NIKE Basiswert Nike (ISIN: US6541061031) Produktgattung Mini-Future Long Emittent Vontobel ISIN/WKN Hebelprodukt DE000BD61HY4 / BD61HY Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 1,15/1,16€ (16.11.2026, 14:30 Uhr) Basispreis variabel 25,60$ Knock-out-Schwelle 26,54$ Hebel 2,97 Abstand zum Knock-out 30,16% Stop-Loss Call 0,97€ (-16,50%) Ziel Call 1,51€ (+30,42%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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