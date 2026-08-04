Trading Idee: NIKE - Turnaround-Chance beim Sportgiganten
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Die Aktien von NIKE (ISIN: US6541061031), des weltweit grössten Sportartikelkonzerns mit den Marken NIKE, Jordan and Converse, notieren bei 41,53 US-Dollar, und bewegen sich aktuell an der massiven Unterstützungszone um 40 Dollar seitwärts. Nach dem langen Abwärtstrend könnte es bei den Titeln zu einem Richtungswechsel von Short auf Long kommen. Dazu müsste die aktuell dünne Ichimoku-Wolke auf der Oberseite nach oben durchbrochen werden.
Werte in diesem Artikel
Trotz des angeschlagenen Chartbilds spricht für einen antizyklischen Long-Einstieg die unmittelbare Nähe zum Verlaufstief mit der massiven Unterstützungszone um 40 Dollar die in den vergangenen Monaten immer wieder gehalten hat, das erhebliche Erholungspotenzial und die ersten Turnaround-Signale unter dem seit Oktober 2024 amtierenden CEO Elliott Hill. Gelingt den Aktien ein Durchbruch über die Ichimoku-Wolke, würde ein langfristiges Stärkesignal generiert werden.
Die saisonale Analyse über zehn Jahre zeigt für den Zeitraum vom 5. August bis 17. August zudem eine Trefferquote von 70% auf der Long-Seite. Die durchschnittliche Rendite beträgt 2,06% bei einer Median-Rendite von 1,17% über 8 Handelstage. Mit einem Forward-KGV von 24 für das laufende Geschäftsjahr 2027 spiegelt die Bewertung den vorübergehend gedrückten Gewinn wider; auf Basis der erwarteten Erholung sinkt das KGV auf 19 für 2028 und 16 für 2029.
Die Analysten prognostizieren einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,72 Dollar für das Geschäftsjahr 2027, 2,25 Dollar für 2028 und 2,73 Dollar für 2029, was ab 2028 einer kräftigen Erholung von 34% und anschliessend 19% entspricht. Von 39 Analysten empfehlen zwölf die Aktie zum Kauf, 25 zum Halten und zwei zum Verkauf.
Fazit:
Trader könnten eine Long-Position auf die Titel von NIKE über einen Mini-Future von Vontobel mit der WKN VY01MH in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 46 Dollar eine Rendite von +37,34% zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 39 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 22,69% im Hebelprodukt entsprechen würde. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt 1,65.
Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in NIKE-Aktien investiert.
|Trading Idee: NIKE
|Basiswert
|Nike Inc. (ISIN: US6541061031)
|Produktgattung
|Open End Turbo Long
|Emittent
|Morgan Stanley
|ISIN/WKN Hebelprodukt
|DE000VY01MH9 / VY01MH
|Laufzeit
|Open End
|Kurs K.-o.-Call (Datum)
|1,00/1,01€ (04.08.2026, 21:55 Uhr)
|Basispreis variabel
|29,96$
|Knock-out-Schwelle
|31,15$
|Hebel
|3,55
|Abstand zum Knock-out
|25,41%
|Stop-Loss Call
|0,78€
|Ziel Call
|1,39€ (+37,34%)
Risikohinweis:
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|UBS AG
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|RBC Capital Markets
|01.07.2026
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.2026
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.2026
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.2026
|Nike Hold
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|22.08.2023
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