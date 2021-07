Trading Idee NIO: Weitere Expansionspläne

Aktien in diesem Artikel NIO 39,50 EUR

Es gibt auch Firmen, die hier einen anderen Weg gehen. Exemplarisch dafür steht die chinesische NIO. Denn diese setzt nicht nur auf eine wie auch immer geartete Ladeinfrastruktur, sondern hat in ihr Geschäftsmodell den schnellen Batteriewechsel, quasi ein Batterie-Abo, integriert.

Mehr Wechselstationen

Dazu hat NIO nun neue Pläne veröffentlicht. Nach Aussagen des Firmen-Präsidenten Qin Lihong will NIO in den nächsten vier Jahren sein Netzwerk an Batteriewechsel-Stationen deutlich ausbauen. Von den derzeit 300 Stationen soll es in Zukunft bis zu 4.000 geben, 1.000 davon außerhalb von China. Dies steht natürlich auch im Zusammenhang mit den klaren Europa-Expansionsplänen von NIO.

Rebound in Sicht?

Solche Nachrichten scheinen der Börse zu gefallen. Zumindest vorbörslich signalisierte die Aktie zum Wochenschluss eine positive Gegenreaktion auf die vorangegangenen Verluste. Selbst wenn man nur das Zwischentop von Anfang Juli als mögliches Ziel eines Rebounds nimmt, kämen hier rund 20 Prozent Potenzial zusammen.

Fazit

Spekulativ aufgestellte Investoren, die auf solch einen Turnaround setzen wollen, können dies auch mit einem Call-Optionsschein tun. Wir empfehlen einen Unlimited Turbo Optionsschein der Société Générale mit einem Hebel von 4,4. Das Potenzial des Scheins taxieren wir auf rund 80 Prozent mit einem Kursziel bei 1,60 Euro. Den Stop-Loss setzen wir bei 0,55 Euro.

Trading Idee NIO Basiswert NIO Produktgattung Knock-Out Warrants Investmentrichtung Call Emittent Société Générale ISIN DE000SD6D7C2 / SD6D7C Laufzeit Open end Stand 09.07.2021 12:31 Uhr Kurs Hebelprodukt 0,87 Euro Basispreis variabel 36,65 Dollar Knock-out-Schwelle 39,45 Dollar Hebel 4,4 Abstand zum Knock-out 13,5 Prozent Stop-Loss 0,55 Euro Ziel 1,60 Euro (+79,8 %)

